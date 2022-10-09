https://ukraina.ru/20221009/1039508651.html

Певец Джанго: Донбассу нужны песни мирного времени, мечтаю об этом

Певец Джанго: Донбассу нужны песни мирного времени, мечтаю об этом - 09.10.2022 Украина.ру

Певец Джанго: Донбассу нужны песни мирного времени, мечтаю об этом

В среду, 5 октября, в Москве прошел поэтический вечер ZOV, организованный телеканалом RT. Маргарита Симоньян представила сборник фронтовых стихов «Поэzия... Украина.ру, 09.10.2022

2022-10-09T04:29

2022-10-09T04:29

2022-10-09T04:29

интервью

эксклюзив

певец

донбасс

киев

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В среду, 5 октября, в Москве прошел поэтический вечер ZOV, организованный телеканалом RT. Маргарита Симоньян представила сборник фронтовых стихов «Поэzия русского лета», в который вошли произведения о войне в Донбассе и специальной военной операции на Украине. На мероприятии также представили свои композиции музыканты, все восемь лет выступающие в Донбассе: рок-группа «Зверобой», певица Юта, Александр Скляр, Сергей Галанин, Джанго.Одна из острых тем, которые обсуждались в ходе вечера, — какая музыка теперь, в эти тяжелые времена, нужна народу? Быть ли культурной революции и новой, патриотической эстраде? Своими мнениями на эту тему с редакцией Украина.ру поделились поэты, выступавшие на мероприятии, музыканты из «Зверобоя», Юта.Певец, композитор и аранжировщик Джанго (Алексей Поддубный), жанр поп-рок, родом из Киева. В интервью Украина.ру он рассказал о Донбассе, песнях мирного времени, а также почему уехал из родного Киева.— Алексей, какая музыка, какая культура нужна сейчас Донбассу? Сегодня здесь, на мероприятии, много говорили о пропасти столичной «привилегированной» культуры и той, народной.— Да, мне кажется, что если речь идет о глубинной русской культуре и о народе, то, в принципе, он и в Москве есть. Поэтому, мне кажется, что все, что близко нашим душам, русским, должно цвести и здесь, и где угодно. А в республиках нуждаются уже не столько в военных песнях, потому что столько они уже воевали, и столько от войны уже претерпели, и столько стремлений было, и столько надежд, и столько потерь, что, мне кажется, нужна уже мирная музыка.Я даже задумал что-то подобное — песни мирного времени. Я очень мечтаю сделать такой альбом из советских песен известных, записать с симфоническим оркестром. У меня был опыт записи в 2015 году с луганским симфоническим оркестром песен военных лет, песен Победы. Это настолько хорошо получилось, что потом имело продолжение и в театре МХАТ им. Горького в постановке по мотивам «Василия Теркина» Твардовского, и это настолько всем нравится, что 9 мая очень многие мои друзья слушают эти песни и пересылают всем.И теперь я хотел бы сделать альбом песен мирного времени. Мне кажется, республики Донбасса заслужили это, после победы, конечно же. Это будет триумф любви.— Какие песни войдут в этот альбом?— Это просто хорошие, добрые советские песни. Я имею в виду, «Весна на Заречной улице», «Я иду, шагаю по Москве», «Подмосковные вечера». Масса таких песен! И они добрые, они наши по-настоящему. Вот я, честно говоря, хотел бы, чтобы больше было душевных песен без агрессии, без депрессии, без какой-то чернухи, без воспевания насилия. То есть песни, обращенные к какой-то трепетной части человека, душе его. Потому что военные песни — они и так есть.Конечно, сейчас, может, и нужна песня боевая, в стиле «Вставай, страна огромная». Пожалуй, она действительно нужна, и я много об этом думал, мне ребята намекали, что хорошо бы, написал кто-то…— Мне рассказывали, что в окопах бойцы ДНР поют ваши песни.— Здорово, хотя мои песни, в основном, они душевные. Но ведь ребята воюют-то не со злобой, а с чем-то таким великим, душевным, ради чего стоит побеждать. Не просто покрошить врага, уничтожить его, а победить духовно, духом своим победить. Я верю именно в такое русское воинство. Этому воинству всегда нужно будет что-то душевное, песни о любви, о разлуке, о возвращении домой, о друзьях.— Вы много выступали в Донбассе в течение этих восьми лет, у вас есть планы на новые территории — Херсон, Запорожская область?— Да, я планирую, думаю, что в самое ближайшее время. Мы в последнее время выступали много перед военными, в госпиталях, в воинских частях. Сейчас мы записываем свои старые песни в новом исполнении. Кроме того, я занимаюсь волонтерской деятельностью, собираю деньги и закупаю нужные для фронта вещи. Это заняло приличную часть моей жизни.— Кто-нибудь из артистов еще занимается волонтерством, помогает фронту?— Я знаю, что сейчас в Донбассе этим занимается Настя Михайловская (актриса и телеведущая Анастасия Михайловская. — Ред.), Олеся Шигина (режиссер документального кино. — Ред.), занимается фонд Захара Прилепина, и очень эффективно. Конечно же, Юля Чичерина, она и выступает, и сколько она вложила, наверное, мало кто вложил своей души в войну Донбасса, войну против этого марионеточного режима и их хозяев.— Вы родились в Киеве, что заставило уехать? Вы поддерживаете отношения с друзьями и знакомыми там?— Я родился в Киеве, и до 2013 года там жил. Ну, жил и в Москве, и в разных местах, но как бы считаюсь киевлянином. В какой-то степени меня это тяготит, потому что мне туда не хочется совсем. Многие мои друзья, даже донбасские мои друзья говорят: «Лёша, мы тебе не верим, ты хочешь в Киев», но я — нет, не хочу. Этот дух, который там поселился, он мне противен.И когда-то мне из Киева написали мои бывшие друзья: «Вот, ты скоро сможешь приехать! Придет Зеленский, ты сможешь приехать» (в 2019 году во время президентских выборов между Владимиром Зеленским и пятым президентом Украины Петром Порошенко. — Ред.). А я им говорю: вы с ума сошли, будет только хуже. Они мне не поверили… И я им написал в сердцах: «Ребят, я не приеду по одной простой причине: я не смогу с вами дышать одним воздухом, с теми, кто посылал деньги и одобрял стрельбу по мирным жителям Донбасса. Как я с вами смогу рядом просто стоять? Или ходить по улицам моего, когда-то родного города…»Когда это изменится, я, конечно, не знаю… Быстро, наверное, нет, и сейчас мой душевный дом — это Россия, Москва, Подмосковье, и я обрел себя здесь. Мне в Киеве недоставало смыслов. Я писал там песни русские, на русском, и чувствовал себя там чужим со своими метелями, русскими снегами, блужданиями в снегу в поисках тепла. Там этого не было, и смысла не было. Я поэтому и уехал в Москву, и на следующий день начался Майдан.

https://ukraina.ru/20221007/1039462628.html

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2022

Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, эксклюзив, певец, донбасс, киев