https://ukraina.ru/20221006/1039438591.html

За Русской Весной придет Русское Лето. В Москве прошел вечер патриотической поэзии, посвященный Донбассу

За Русской Весной придет Русское Лето. В Москве прошел вечер патриотической поэзии, посвященный Донбассу - 06.10.2022 Украина.ру

За Русской Весной придет Русское Лето. В Москве прошел вечер патриотической поэзии, посвященный Донбассу

Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T12:46

2022-10-06T12:46

2022-10-06T14:01

эксклюзив

поэзия

музыка

маргарита симоньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039439406_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfa0e1df805c09c89b940bfb6674bdca.jpg

В среду, 5 октября, телеканал RT под руководством журналиста Маргариты Симоньян провел в Москве поэтический вечер ZOV, на котором выступили поэты и писатели из Донбасса, а также музыканты и артисты, которые в течении восьми лет гастролируют там и пишут фронтовые песни, стихи, повести.В начале поэтического вечера она прочла обращение президента России Владимира Путина к участникам мероприятия:«Настоящими героями нашего времени, не допустившими откровенный геноцид, стали донецкие и луганские ополченцы, добровольцы и военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Мы чтим их стойкость и мужество, отстаиваем правду об освобождении Херсонщины и Запорожья, о восьмилетней войне в Донбасских народных республиках, о государственном перевороте на Украине в 2014 году, трагических событиях в Киеве и Одессе. Этой высокой цели служит и ваш поэтический вечер».Соведущим Симоньян выступил русский писатель Захар Прилепин, совместно они презентовали сборник фронтовых стихотворений «Поэzия русского лета». Авторы объяснили: лето непременно наступает за весной. В данном случае за Русской Весной 2014 года.Маргарита Симоньян рассказала, что для нее это очень личная история. «Фронтовых поэтов, наших, современных не проходят в школе», — с горечью отметила она. И на книжных полках они тоже не занимают положенное место. По словам журналиста, ее знакомство с поэзией Донбасса началось со стихов Анны Долгаревой, которые показал ей муж.Русская поэтесса Анна Долгарева родом из Белгорода, в разные периоды жизни жила в Харькове, Киеве, но в конце концов связала свою судьбу с Донбассом.«Как они уходят за реку Смородину,За реку Донец, за мертвую воду,За мертвую мою советскую родину,За нашу и вашу свободу.По воде и облакам, как по суше,На броне машут, несутся тряско.А все же жизнь продолжается, правда, Ксюша?И Ксюша катит коляску».Пронзительно искренние стихи Анны Прилепин называет «чудом донбасской поэзии». Рассуждая о поэзии в целом, и в особенности о гражданской лирике, он заметил, что поэзия — идеальная форма языка, квинтэссенция его, и то, что не отражено в поэзии, как правило, не остается в народном сознании.Поэты читали стихи о солдатах и добровольцах, о мирных жителях Донбасса и разрушенном Мариуполе. Этому городу авторы уделили особое внимание. Со стихотворением «Письмо» выступил поэт Дмитрий Мельников:«Я ломал это время руками, как сталь,целовал его в черные губы,напиши про любовь, не пиши про печаль,напиши, что я взял Мариуполь.Напиши — я тебя никому не отдам,милый мой, мы увидимся вскоре.Я не умер, я сплю, и к моим сапогамподступает Азовское море».О Мариуполе же читал поэт, режиссер и драматург Влад Маленко. Сам он свое стихотворение «Город Марии» называет «горьким»:«Вдоль дороги черно-белая трава.Мариуполь ампутировал слова.Над скелетами дельфинов и коровДым сгоревших и невысказанных слов.Забывая о стахановском труде,Ходят павшие по крашеной воде.Греки древние смеются из кулис:"Жили в Жданове, ну вот и дождались!"».Как драматург и режиссер, Маленко рассказал о своей работе в Мариупольском драматическом театре и о том, как уже теперь, после освобождения города, первым делом отправился в театр: «Это театр с зубами кулис, которые пробили дно…», — говорит он.Выступала также со стихами поэтесса и журналист Ольга Старушко. Симоньян рассказала, что совсем недавно читала ее стихотворение «Симонов и Сельвинский» на «закрытом мероприятии с сильными мира сего», и один из высокопоставленных военных чиновников плакал, слушая её.С острыми и актуальными строками выступил поэт Александр Пелевин, которого Прилепин представил как «Пелевин здорового человека», очевидно намекая на либеральные взгляды русского писателя Виктора Пелевина. Александр в своих произведениях затрагивает, пожалуй, самые табуированные и дискуссионные темы российского общества.«Не будет вам никаких паспортов хорошего русского,Кто хороший, а кто плохой — не разглядеть из-за бруствера,Не поедем теперь никуда мы, такие дела, господа и дамы,Для них мы все Иваны, даже когда Абрамы.Да какая им теперь разница, мёртвый Лимонов, живой Сорокин,Все теперь то ли из Красной армии, то ли из чёрных сотен,Чёрная метка на лбу что у Быкова, что у Захара,Хоть замахайся белым флажком, тебя ожидает кара.Не будет паспортов хорошего русского, вообще никаких паспортов,На флаге не будет не только красного, но и других цветов,Что ж, времена лихие, и раз мы теперь плохие,Что тут ещё сказать?Слава России».В комментарии для Украина.ру он объяснил, зачем нужны такие мероприятия и насколько они важны.Читала свою поэзию донецкая поэтесса Елена Заславская, отец и сын которой сражаются в Народной Милиции Донбасса, православный поэт Дмитрий Молдавский, военкор RT Валентин Гаршенин, уже знаменитая поэтесса из Донецка Анна Ревякина, стихи которой успели стать одним из символов народного сопротивления, Мария Ватутина, Иван Купреянов, Игорь Караулов.Многие гости и артисты поэтического вечера говорили о культурной интерграции новых российских регионов, о том, что русская культура, должна, наконец, вернуться в освобожденное Запорожье и Херсонщину, должна еще более полно и свободно развиваться в Донбассе. В свою очередь, поэт Дмитрий Артис в комментарии для Украина.ру выразил следующую мысль:Особым гостем мероприятия стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она читала стихи Александра Пушкина «Клеветникам России». Захарова рассказала историю появления на свет этого произведения и реакции на него: трудно поверить в это сегодня, однако стихотворение совершенно открыто было заказано Пушкину военным ведомством на годовщину Бородинского сражения.Разумеется, и в те времена были клеветники, обвинившие поэта в конформизме и неискренности: польский поэт Адам Мицкевич обвинил Пушкина в «холопском рвении» и Захарова недвусмысленно намекнула на сообщение уехавшей певицы Аллы Пугачевой, недавно появившееся в сети. Захар Прилепин напомнил: и бог бы с ним, с Мицкевичем, поляки были обижены на Россию за исход войны, но Пушкина в «холопстве» обвинила и Дарья Фикельмон, внучка великого русского полководца Михаила Кутузова…На концерте звучали не только фронтовые стихи, но и фронтовая музыка. Вокалист рок-группы «Зверобой» Александр Носков рассказал нам, что в донецких окопах ополченцы поют песни из советских фильмов, песни российского артиста Джанго, рок-певицы Юлии Чичериной.Джанго (с песней «Перед боем тишина») и «Зверобой» (с песней «Моя Родина возвращается») выступили на мероприятии. Также пела певица Юта, музыкант Сергей Галанин с группой «СерьГа», рок-музыкант Александр Скляр. Рэп-композицию «Это мой Донецк» исполнил артист и военкор Аким Апачев, после чего спел украинскую народную песню «Ой, чий то кінь стоїть». Свое отношение к украинскому языку он выразил в своей совместной композиции с певицей Дарьей Фрей «Пливе кача» (название взято из древней лемковской обрядовой песни):«Роскажи тому ляху про москаляПередай йому кожне словоЦе мій дім, це мій Крим, це моя земляЯ також забираю мову».(«Расскажи тому ляху про москаля, передай ему каждое слово. Это мой дом, это мой Крым, это моя земля, я также забираю язык!». — Ред.)Множество слов было сказано о «перезагрузке» российской музыки, эстрады, о том, какие песни нужны людям в это мятежное время. А вот что по этому поводу в комментарии изданию Украина.ру сказала певица Юта:Но и классической, вечной музыке было отведено место на мероприятии: пианистка Валентина Лисица и скрипач Петр Лундстрем, неоднократно выступавшие в Донбассе за эти восемь лет, исполнили «Вокализ» из оп. 34 Сергея Рахманинова, написанный в 1912 году, в тяжелые и мятежные времена, в самый канун Первой мировой войны.

https://ukraina.ru/20220820/1037771036.html

https://ukraina.ru/20220719/1036645874.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, поэзия, музыка, маргарита симоньян