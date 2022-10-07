https://ukraina.ru/20221007/1039462628.html

Группа "Зверобой": Пока в Москве "Диснейленд" какой-то, в Донбассе — война, там всё по-настоящему

Группа "Зверобой": Пока в Москве "Диснейленд" какой-то, в Донбассе — война, там всё по-настоящему - 07.10.2022 Украина.ру

Группа "Зверобой": Пока в Москве "Диснейленд" какой-то, в Донбассе — война, там всё по-настоящему

Украина.ру, 07.10.2022

2022-10-07T10:02

2022-10-07T10:02

2022-10-07T10:14

интервью

эксклюзив

музыкант

рок-группы

рок

донбасс

поэзия

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Музыканты рок-группы «ЗВЕРОБОЙ» уверены, что мобилизация культуры и искусства неизбежна, пришло время патриотической песни и поэзии.Об этом они рассказали в интервью Украина.ру.Мы пообщались с вокалистом группы Александром Носковым, бас-гитаристом Дмитрием Сосовым и соло-гитаристом Алексеем Иовчем. Все они являются авторами музыки и текстов своих песен. Начиная с августа 2015-го года коллектив регулярно ездит в Донбасс и неоднократно выступал в Донецке, Горловке, Луганске, Ясиноватой и других городах.— Вы много выступали в Донбассе, какие у вас дальнейшие творческие планы на освобожденные территории? Может быть, на Запорожскую и Херсонскую области?Александр: Вы знаете, мы вообще готовы к предложениям. Но, когда мы ездили в Донбасс крайний раз, нас туда не пустили. Но я думаю, что ждем. У нас есть предложения, например, когда мы встречались с Юлей Чичериной (российская рок-певица Юлия Чичериа, имеющая паспорта ЛНР и ДНР. — Ред.), она предложила нам совместный концерт в одном из освобожденных городов. И я думаю, что в ближайшее время это состоится.— Как вы видите культурную интеграцию новых регионов, как быстро они могут оказаться уже в русском культурном пространстве?Александр: Ну смотрите, Донбасс — с ним все ясно. Они восемь лет ждали, боролись, как могли все это приближали. А вот недавно освобожденные территории... Тоже люди уже всё поняли. Вроде Россия только пришла, но они все равно уже поняли, что Россия — совсем другое дело, чем Украина, с тем руководством, с тем курсом, который у нее сейчас есть. Это что-то мертворожденное. Как Алексей (Алексей Иовчев — гитарист группы. — Ред.) сказал, я его процитирую: «Она может только убивать и умирать». Поэтому я думаю, что все у них будет хорошо.Дмитрий: И в Херсоне, и в Запорожье исторически живут русские люди. Поэтому, я думаю, что им вписаться в нашу Россию ничего не стоит. Они помалкивали 30 лет. Говорили, когда получали паспорта: «Мы не с 14 года ждем, мы ждем с 91-го. Наконец-то, мы стали русскими. Нам, по крайней мере, не опасно теперь себя русскими ощущать». Раньше они боялись и слова сказать на русском, а уж высказать хоть слово о Русском мире было просто небезопасно, могли в тюрьму посадить или просто куда-то увести, и человек пропадал. Конечно, они были запуганы, но они готовы полностью, как и Донбасс.— Такие исторические события всегда ярко и полно отражаются в культуре и искусстве. Как вы считаете, будет ли сейчас такой «взрыв»?Александр: Ну, знаете, [творческий] взрыв уже произошел. Например, в Донбассе точно. Посмотрите, сколько появилось музыкантов, поэтов... Ну, поэтов точно! Поэты вообще так раскрылись, такие необычные, как, например, Елена Заславская, на стихи которой мы поем песню (отец и сын поэтессы воюют, служат в Народной Милиции ДНР. — Ред.). Возможно, будет еще больше. Такие трагические события, как правило, рождают срез настоящей культуры, непридуманной, а выстраданной.Алексей: И маркером этих процессов служит то, что это не просто какая-то поэзия или песни, которые звучат по телевизору, когда их предлагают некие структуры шоу-бизнеса, а уходят в народ, их поют сами люди. Их поют бойцы в окопах, мы это доподлинно знаем.— Какие песни поют в окопах?Алексей: Наши песни — «Родина», «Эти русские» — правда поют в окопах. Песни Юли Чичериной, которые написал Бобунец (Сергей Бобунец — музыкант, композитор, продюсер. — Ред.), ряд песен, которые действительно поют, Джанго (музыкант Алексей Поддубный. — Ред.) «Мы не уйдем». Они действительно пошли в народ, прижились, и это серьезный показатель. Это выходит за рамки представления о структуре шоу-бизнеса.— То есть искусство становится народным?Алексей: Конечно, многие стихи, например из этого сборника, я вижу, как в интернете их цитируют, путают, неправильно указывают авторство. Но я думаю, что это еще круче! Это значит, что они становятся действительно народными. Да, человек перепутал, не ту поэтессу написал, но стихи-то он запомнил! Понимаете, это еще важнее.Дмитрий: Я думаю, что Донбасс, как и всегда, показал пример еще с 14 года. И на культурном фронте тоже защищался очень сильно. А в России, в официальной культурке, в так называемом шоу-бизнесе, восемь лет об этом просто не говорили, умалчивали, делали наоборот, делали так, чтобы эта информация просто не появлялась. Вот и нужно брать пример с Донбасса.Александр: И вот видите, в Донбассе же — там реально война, и люди это прочувствовали. А в России, когда сидишь в Москве, может, и думаешь, что там, где-то что-то бухает, но не ощущаешь.— Многие артисты и военкоры, побывавшие в Донбассе, как раз критикуют эту сытость и спокойствие, возвращаясь в Москву.Александр: Конечно, сознание меняется. Когда ты приезжаешь после Донбасса сюда — опять же процитирую нашего дорогого Алексея — «Диснейленд» какой-то, а там все по-настоящему. Вот сейчас ситуация, уже, конечно другая — мобилизация. Уже запахло у кого-то «жареным», кто-то побежал.Алексей: Но это отражается все на обществе, в любом случае. Если хочешь победить, то рано или поздно ты должен обратиться к творчеству патриотическому.Дмитрий: В 1941-м году не было у авторов — Соловьева-Седого, Матусовского — чтобы они писали песни о чем-то другом. Александров уже через месяц написал «Священную войну», потому что война была уже где-то здесь, в нее были вовлечены все. Если мы не все — нас тогда поодиночке переломают.

https://ukraina.ru/20221006/1039438591.html

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2022

Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, эксклюзив, музыкант, рок-группы, рок, донбасс, поэзия