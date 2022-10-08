https://ukraina.ru/20221008/1039516105.html
Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС РФ
Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС РФ - 08.10.2022 Украина.ру
Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС РФ
Пожар на Крымском мосту, возникший утром 8 октября на железнодорожном составе с дизельным топливом, потушен. Об этом рапортовали в МЧС России
2022-10-08T10:35
2022-10-08T10:35
2022-10-08T11:10
крымский мост
пожар
мчс
рф
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Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
https://ukraina.ru/20221008/1039515217.html
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крымский мост, пожар, мчс, рф
Крымский мост, пожар, МЧС, РФ
Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС РФ
10:35 08.10.2022 (обновлено: 11:10 08.10.2022)
Пожар на Крымском мосту, возникший утром 8 октября на железнодорожном составе с дизельным топливом, потушен. Об этом рапортовали в МЧС России
"Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению привлечены 250 человек, 70 единиц техники", - говорится в сообщении.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.
Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.