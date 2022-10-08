https://ukraina.ru/20221008/1039516105.html

Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС РФ

Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС РФ - 08.10.2022 Украина.ру

Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС РФ

Пожар на Крымском мосту, возникший утром 8 октября на железнодорожном составе с дизельным топливом, потушен. Об этом рапортовали в МЧС России

2022-10-08T10:35

2022-10-08T10:35

2022-10-08T11:10

крымский мост

пожар

мчс

рф

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Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20221008/1039515217.html

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крымский мост, пожар, мчс, рф