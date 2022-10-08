Зеленский рассчитывает на продление своей личной власти - Дзермант - 08.10.2022 Украина.ру
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Зеленский рассчитывает на продление своей личной власти - Дзермант
Зеленский рассчитывает на продление своей личной власти - Дзермант - 08.10.2022 Украина.ру
Зеленский рассчитывает на продление своей личной власти - Дзермант
Президент Украины рассчитывает на продление своей личной власти, поэтому он зарабатывает личный капитал, а потом сбежит из страны и будет жить в другом месте, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
2022-10-08T07:15
2022-10-08T07:15
новости
владимир зеленский
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должен нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России". В ответ на это зампред Совбеза и экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому "психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил еще больших бед.По его мнению, сейчас Зеленскому "нужно максимально выжать из этой ситуации все, что только можно".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, владимир зеленский
Новости, Владимир Зеленский

Зеленский рассчитывает на продление своей личной власти - Дзермант

07:15 08.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины рассчитывает на продление своей личной власти, поэтому он зарабатывает личный капитал, а потом сбежит из страны и будет жить в другом месте, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должен нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России". В ответ на это зампред Совбеза и экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому "психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил еще больших бед.
Зеленский рассчитывает на продление своей личной власти. Понятно, что Запад не будет восстанавливать Украину. Она не нужна Западу в качестве мощной страны – только как дрова в топке. А Зеленский сейчас греется у этого костра. Он зарабатывает личный капитал, дает зарабатывать своей клике. Потом он сбежит из Украины и будет жить в другом месте.
Алексей Дзермант интервью
Алексей Дзермант
директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск)
По его мнению, сейчас Зеленскому "нужно максимально выжать из этой ситуации все, что только можно".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский
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