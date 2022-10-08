https://ukraina.ru/20221008/1039502348.html

Зеленский рассчитывает на продление своей личной власти - Дзермант

Зеленский рассчитывает на продление своей личной власти - Дзермант - 08.10.2022 Украина.ру

Зеленский рассчитывает на продление своей личной власти - Дзермант

Президент Украины рассчитывает на продление своей личной власти, поэтому он зарабатывает личный капитал, а потом сбежит из страны и будет жить в другом месте, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру

2022-10-08T07:15

2022-10-08T07:15

2022-10-08T07:15

новости

владимир зеленский

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должен нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России". В ответ на это зампред Совбеза и экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому "психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил еще больших бед.По его мнению, сейчас Зеленскому "нужно максимально выжать из этой ситуации все, что только можно".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221007/1039487120.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский