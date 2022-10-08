"Хотят вызвать садистские настроения и ненависть": Корнилов рассказал об истинных целях западных СМИ - 08.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221008/1039497700.html
"Хотят вызвать садистские настроения и ненависть": Корнилов рассказал об истинных целях западных СМИ
"Хотят вызвать садистские настроения и ненависть": Корнилов рассказал об истинных целях западных СМИ - 08.10.2022 Украина.ру
"Хотят вызвать садистские настроения и ненависть": Корнилов рассказал об истинных целях западных СМИ
Все, что сейчас делается в западных СМИ – это попытка вызвать садистские настроения и ненависть, которая должна перерасти в наслаждение от гибели русских, заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-10-08T07:00
2022-10-08T07:00
новости
сми
запад
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102121/47/1021214776_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b69181b86ff2687e563a3c478f5d023a.jpg
Ранее немецкие журналисты газеты "Бильд" разоблачили очередной фейк Киева, где украинцы обвиняют российских солдат в том, что они вырывали золотые зубы у мирных жителей в поселке Пески-Радьковские Харьковской области. Они выяснили, что золотые коронки принадлежат местному стоматологу, который собирал их "на протяжении многих лет".По его словам, это русофобия – с целью расчеловечивания русских, России, русских Вооруженных сил, она будет продолжаться и усиливаться.Все, что сейчас делается в западных медиа – "это попытка вызвать садистские настроения, уже не просто ненависть к русским, а ненависть, которая должна перерасти в садистское такое наслаждение от гибели русских", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039490782.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102121/47/1021214776_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3184ce6aac4febeced3b3efd1b76857.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сми, запад, россия
Новости, СМИ, Запад, Россия

"Хотят вызвать садистские настроения и ненависть": Корнилов рассказал об истинных целях западных СМИ

07:00 08.10.2022
 
© РИА Новости . Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкРеакция испанских СМИ на результат матча Испания-Россия
Реакция испанских СМИ на результат матча Испания-Россия - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Читать в
Все, что сейчас делается в западных СМИ – это попытка вызвать садистские настроения и ненависть, которая должна перерасти в наслаждение от гибели русских, заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
Ранее немецкие журналисты газеты "Бильд" разоблачили очередной фейк Киева, где украинцы обвиняют российских солдат в том, что они вырывали золотые зубы у мирных жителей в поселке Пески-Радьковские Харьковской области. Они выяснили, что золотые коронки принадлежат местному стоматологу, который собирал их "на протяжении многих лет".
Британцы знали уже об этом репортаже. Британцы видели дискуссию, которая началась в соцсетях вокруг репортажей "Бильд", поскольку опять-таки стали обвинять (издание. – Ред.) в кремлевской пропаганде украинские боты, тролли и т. д. И никто даже не удосужился вставить это. "Дейли Телеграф" где-то упомянул, что у "Бильд" есть другое мнение. Никто не стал убирать это со своих страниц, потому что еще чего не хватало – тут такая хорошая история, русские нацисты, русофобия рулит, и в этой связи не важно, какой там дантист, что он там заявил.
Владимир Корнилов интервью
Владимир Корнилов
политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
По его словам, это русофобия – с целью расчеловечивания русских, России, русских Вооруженных сил, она будет продолжаться и усиливаться.
Все, что сейчас делается в западных медиа – "это попытка вызвать садистские настроения, уже не просто ненависть к русским, а ненависть, которая должна перерасти в садистское такое наслаждение от гибели русских", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ядерный атомный взрыв
Вчера, 15:14
"Не выпускайте его на люди без бумажки". Что в соцсетях пишут о предложении Зеленского ударить по России
 
НовостиСМИЗападРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Взрыв на Крымском мосту, удар по Иловайску, ситуация на ЗАЭС. Главное на Украине на утро 8 октября
08:31В США разоблачили фальшивый либерализм Зеленского
08:00Юшков рассказал, почему страны ОПЕК+ снизили квоты на добычу нефти
07:45Борцы за кресла: Видеманн рассказал о системных британских политиках
07:30Корнилов рассказал, как России победить не только на поле боя, но и в информационной войне
07:15Зеленский рассчитывает на продление своей личной власти - Дзермант
07:00"Хотят вызвать садистские настроения и ненависть": Корнилов рассказал об истинных целях западных СМИ
06:45"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине
06:30"У него своя игра": Корнилов прокомментировал заявления Илона Маска
06:17С президентом нам повезло, а нашим врагам нет. Путин - астрология и политика
06:15Видеманн рассказал, является ли Маск сторонником Трампа
06:00"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО
05:45Писатель из Лондона ответил, стоят ли за мирным планом Маска какие-либо силы на Западе
05:31Чужие среди своих. Как живут переселенцы во Львове
05:30Корнилов: Зеленский вообще помнит, о чем он сам говорит и делает?
05:23Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине
05:21Лавров предостерег спонсоров Киева от вовлечения в конфликт в качестве сторон
05:19Мир "Великого кольца": знают ли люди будущего историю?
05:15"Проигрываем информационную войну": Баранец о недостатках в освещении СВО
05:14Западная Украина за минувшую неделю
Лента новостейМолния