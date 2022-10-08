https://ukraina.ru/20221008/1039497700.html

"Хотят вызвать садистские настроения и ненависть": Корнилов рассказал об истинных целях западных СМИ

"Хотят вызвать садистские настроения и ненависть": Корнилов рассказал об истинных целях западных СМИ - 08.10.2022 Украина.ру

"Хотят вызвать садистские настроения и ненависть": Корнилов рассказал об истинных целях западных СМИ

Все, что сейчас делается в западных СМИ – это попытка вызвать садистские настроения и ненависть, которая должна перерасти в наслаждение от гибели русских, заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру

2022-10-08T07:00

2022-10-08T07:00

2022-10-08T07:00

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Ранее немецкие журналисты газеты "Бильд" разоблачили очередной фейк Киева, где украинцы обвиняют российских солдат в том, что они вырывали золотые зубы у мирных жителей в поселке Пески-Радьковские Харьковской области. Они выяснили, что золотые коронки принадлежат местному стоматологу, который собирал их "на протяжении многих лет".По его словам, это русофобия – с целью расчеловечивания русских, России, русских Вооруженных сил, она будет продолжаться и усиливаться.Все, что сейчас делается в западных медиа – "это попытка вызвать садистские настроения, уже не просто ненависть к русским, а ненависть, которая должна перерасти в садистское такое наслаждение от гибели русских", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221007/1039490782.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сми, запад, россия