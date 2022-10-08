https://ukraina.ru/20221008/1039497700.html
"Хотят вызвать садистские настроения и ненависть": Корнилов рассказал об истинных целях западных СМИ
"Хотят вызвать садистские настроения и ненависть": Корнилов рассказал об истинных целях западных СМИ - 08.10.2022 Украина.ру
"Хотят вызвать садистские настроения и ненависть": Корнилов рассказал об истинных целях западных СМИ
Все, что сейчас делается в западных СМИ – это попытка вызвать садистские настроения и ненависть, которая должна перерасти в наслаждение от гибели русских, заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-10-08T07:00
2022-10-08T07:00
2022-10-08T07:00
новости
сми
запад
россия
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Ранее немецкие журналисты газеты "Бильд" разоблачили очередной фейк Киева, где украинцы обвиняют российских солдат в том, что они вырывали золотые зубы у мирных жителей в поселке Пески-Радьковские Харьковской области. Они выяснили, что золотые коронки принадлежат местному стоматологу, который собирал их "на протяжении многих лет".По его словам, это русофобия – с целью расчеловечивания русских, России, русских Вооруженных сил, она будет продолжаться и усиливаться.Все, что сейчас делается в западных медиа – "это попытка вызвать садистские настроения, уже не просто ненависть к русским, а ненависть, которая должна перерасти в садистское такое наслаждение от гибели русских", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039490782.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сми, запад, россия
"Хотят вызвать садистские настроения и ненависть": Корнилов рассказал об истинных целях западных СМИ
Все, что сейчас делается в западных СМИ – это попытка вызвать садистские настроения и ненависть, которая должна перерасти в наслаждение от гибели русских, заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
Ранее немецкие журналисты газеты "Бильд" разоблачили очередной фейк Киева, где украинцы обвиняют российских солдат в том, что они вырывали золотые зубы у мирных жителей в поселке Пески-Радьковские Харьковской области. Они выяснили, что золотые коронки принадлежат местному стоматологу, который собирал их "на протяжении многих лет".
Британцы знали уже об этом репортаже. Британцы видели дискуссию, которая началась в соцсетях вокруг репортажей "Бильд", поскольку опять-таки стали обвинять (издание. – Ред.) в кремлевской пропаганде украинские боты, тролли и т. д. И никто даже не удосужился вставить это. "Дейли Телеграф" где-то упомянул, что у "Бильд" есть другое мнение. Никто не стал убирать это со своих страниц, потому что еще чего не хватало – тут такая хорошая история, русские нацисты, русофобия рулит, и в этой связи не важно, какой там дантист, что он там заявил.
Владимир Корнилов
политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
По его словам, это русофобия – с целью расчеловечивания русских, России, русских Вооруженных сил, она будет продолжаться и усиливаться.
Все, что сейчас делается в западных медиа – "это попытка вызвать садистские настроения, уже не просто ненависть к русским, а ненависть, которая должна перерасти в садистское такое наслаждение от гибели русских", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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