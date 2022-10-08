"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО - 08.10.2022 Украина.ру
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"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО
"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО - 08.10.2022 Украина.ру
"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО
В Евросоюз Украину никогда не возьмут какие бы кандидатства ни давали, а в НАТО – вполне вероятно, сказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-10-08T06:00
2022-10-08T06:00
нато
новости
украина
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Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Киев и НАТО уже "де-факто союзники", однако нужно закрепить этот статус документами. На время прохождения процедуры Украина намерена договариваться о гарантиях безопасности для себя.В НАТО ответили, что каждая страна, желающая вступить в альянс, должна следовать установленной процедуре, когда ее кандидатуру единогласно одобрят 30 стран-членов. При этом в Белом доме считают, что вступление Украины в НАТО стоит обсудить в другое время.Он напомнил, что во многом СВО, которую Россия начала в этом году, связана именно с угрозой вступления Украины в НАТО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221006/1039413115.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, новости, украина
НАТО, Новости, Украина

"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО

06:00 08.10.2022
 
© AP / Kenny Holston/Pool Photo via APСаммит НАТО в Мадриде
Саммит НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP / Kenny Holston/Pool Photo via AP
Читать в
В Евросоюз Украину никогда не возьмут какие бы кандидатства ни давали, а в НАТО – вполне вероятно, сказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Киев и НАТО уже "де-факто союзники", однако нужно закрепить этот статус документами. На время прохождения процедуры Украина намерена договариваться о гарантиях безопасности для себя.
В НАТО ответили, что каждая страна, желающая вступить в альянс, должна следовать установленной процедуре, когда ее кандидатуру единогласно одобрят 30 стран-членов. При этом в Белом доме считают, что вступление Украины в НАТО стоит обсудить в другое время.
Когда долгие годы они утверждали – да нет, Украине ничего не светит в НАТО, я всегда говорил: не путайте Евросоюз и НАТО. В Евросоюз Украину, конечно, никогда не возьмут какие бы кандидатства ни давали. В НАТО – вполне вероятно. Потому что Украина не интересует Альянс, но интересует ее территории.
Владимир Корнилов интервью
Владимир Корнилов
политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Он напомнил, что во многом СВО, которую Россия начала в этом году, связана именно с угрозой вступления Украины в НАТО.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ украинские военнослужащие наемники лес партизаны - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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06:00"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО
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