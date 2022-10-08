https://ukraina.ru/20221008/1039493288.html
"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО
"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО - 08.10.2022 Украина.ру
"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО
В Евросоюз Украину никогда не возьмут какие бы кандидатства ни давали, а в НАТО – вполне вероятно, сказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-10-08T06:00
2022-10-08T06:00
2022-10-08T06:00
нато
новости
украина
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Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Киев и НАТО уже "де-факто союзники", однако нужно закрепить этот статус документами. На время прохождения процедуры Украина намерена договариваться о гарантиях безопасности для себя.В НАТО ответили, что каждая страна, желающая вступить в альянс, должна следовать установленной процедуре, когда ее кандидатуру единогласно одобрят 30 стран-членов. При этом в Белом доме считают, что вступление Украины в НАТО стоит обсудить в другое время.Он напомнил, что во многом СВО, которую Россия начала в этом году, связана именно с угрозой вступления Украины в НАТО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221006/1039413115.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, новости, украина
"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО
В Евросоюз Украину никогда не возьмут какие бы кандидатства ни давали, а в НАТО – вполне вероятно, сказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Киев и НАТО уже "де-факто союзники", однако нужно закрепить этот статус документами. На время прохождения процедуры Украина намерена договариваться о гарантиях безопасности для себя.
В НАТО ответили, что каждая страна, желающая вступить в альянс, должна следовать установленной процедуре, когда ее кандидатуру единогласно одобрят 30 стран-членов. При этом в Белом доме считают, что вступление Украины в НАТО стоит обсудить в другое время.
Когда долгие годы они утверждали – да нет, Украине ничего не светит в НАТО, я всегда говорил: не путайте Евросоюз и НАТО. В Евросоюз Украину, конечно, никогда не возьмут какие бы кандидатства ни давали. В НАТО – вполне вероятно. Потому что Украина не интересует Альянс, но интересует ее территории.
Владимир Корнилов
политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Он напомнил, что во многом СВО, которую Россия начала в этом году, связана именно с угрозой вступления Украины в НАТО.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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