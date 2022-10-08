https://ukraina.ru/20221008/1039493288.html

"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО

"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО - 08.10.2022 Украина.ру

"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО

В Евросоюз Украину никогда не возьмут какие бы кандидатства ни давали, а в НАТО – вполне вероятно, сказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру

2022-10-08T06:00

2022-10-08T06:00

2022-10-08T06:00

нато

новости

украина

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Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Киев и НАТО уже "де-факто союзники", однако нужно закрепить этот статус документами. На время прохождения процедуры Украина намерена договариваться о гарантиях безопасности для себя.В НАТО ответили, что каждая страна, желающая вступить в альянс, должна следовать установленной процедуре, когда ее кандидатуру единогласно одобрят 30 стран-членов. При этом в Белом доме считают, что вступление Украины в НАТО стоит обсудить в другое время.Он напомнил, что во многом СВО, которую Россия начала в этом году, связана именно с угрозой вступления Украины в НАТО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221006/1039413115.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, новости, украина