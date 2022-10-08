"Проигрываем информационную войну": Баранец о недостатках в освещении СВО

Сто дней СВО: честно и без прикрас о пути к победе Сегодня, 3 июня 2022 года, специальная военная операция (СВО) России по принуждению Украины к адекватности продолжается уже 100 дней. Это уже больше, чем часов, которые даже в США отводили на победу Москвы над Киевом. А там утверждали, что хватит 96 часов, чтобы все закончилось. Победой России