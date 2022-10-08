"Проигрываем информационную войну": Баранец о недостатках в освещении СВО
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя министерства обороны РФ И.Конашенкова
Статистика потерь противника, представляемая Министерством обороны, и репортажи военных корреспондентов из района боевых действий недостаточны для информационного освещения СВО. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
Он подверг критике отсутствие "честной оценки" на высшем уровне потери города Красный Лиман.
Когда у общества нет достоверной информации, или она дается дозированно, что не поймешь, что на самом деле, — тогда начинаются слухи, домыслы. То есть в бой пускаются родные сестры дезинформации.
Он добавил, что слухи, в свою очередь, порождают панику, а паника приводит к низкому моральному состоянию общества. По мнению обозревателя, "мы проигрываем информационную войну".
3 июня, 08:40Сто дней СВО: честно и без прикрас о пути к победеСегодня, 3 июня 2022 года, специальная военная операция (СВО) России по принуждению Украины к адекватности продолжается уже 100 дней. Это уже больше, чем часов, которые даже в США отводили на победу Москвы над Киевом. А там утверждали, что хватит 96 часов, чтобы все закончилось. Победой России
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь: