"Проигрываем информационную войну": Баранец о недостатках в освещении СВО - 08.10.2022 Украина.ру
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"Проигрываем информационную войну": Баранец о недостатках в освещении СВО
"Проигрываем информационную войну": Баранец о недостатках в освещении СВО - 08.10.2022 Украина.ру
"Проигрываем информационную войну": Баранец о недостатках в освещении СВО
Статистика потерь противника, представляемая Министерством обороны, и репортажи военных корреспондентов из района боевых действий недостаточны для информационного освещения СВО. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
2022-10-08T05:15
2022-10-08T05:15
новости
спецоперация
сми
информационная война
слухи
красный лиман
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Он подверг критике отсутствие "честной оценки" на высшем уровне потери города Красный Лиман.Он добавил, что слухи, в свою очередь, порождают панику, а паника приводит к низкому моральному состоянию общества. По мнению обозревателя, "мы проигрываем информационную войну".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь:
https://ukraina.ru/20220603/1034086669.html
https://ukraina.ru/20221005/1039419654.html
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новости, спецоперация, сми, информационная война, слухи, красный лиман
Новости, Спецоперация, СМИ, информационная война, слухи, Красный Лиман

"Проигрываем информационную войну": Баранец о недостатках в освещении СВО

05:15 08.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя министерства обороны РФ И.Конашенкова
Брифинг официального представителя министерства обороны РФ И.Конашенкова - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
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Статистика потерь противника, представляемая Министерством обороны, и репортажи военных корреспондентов из района боевых действий недостаточны для информационного освещения СВО. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
Он подверг критике отсутствие "честной оценки" на высшем уровне потери города Красный Лиман.

Когда у общества нет достоверной информации, или она дается дозированно, что не поймешь, что на самом деле, — тогда начинаются слухи, домыслы. То есть в бой пускаются родные сестры дезинформации.

Виктор Баранец
Виктор Баранец
Военный обозреватель
Он добавил, что слухи, в свою очередь, порождают панику, а паника приводит к низкому моральному состоянию общества. По мнению обозревателя, "мы проигрываем информационную войну".
Мирное общение военнослужащих РФ с местным населением в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:40
Сто дней СВО: честно и без прикрас о пути к победеСегодня, 3 июня 2022 года, специальная военная операция (СВО) России по принуждению Украины к адекватности продолжается уже 100 дней. Это уже больше, чем часов, которые даже в США отводили на победу Москвы над Киевом. А там утверждали, что хватит 96 часов, чтобы все закончилось. Победой России
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь:
Виктор Баранец интервью
5 октября, 17:11
Виктор Баранец о причинах военных неудач России: Наш главный враг — не украинцы, а время
 
НовостиСпецоперацияСМИинформационная войнаслухиКрасный Лиман
 
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