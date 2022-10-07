Нобелевскую премию мира разделили лауреаты из России, Украины и Белоруссии - 07.10.2022 Украина.ру
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Нобелевскую премию мира разделили лауреаты из России, Украины и Белоруссии
Нобелевскую премию мира разделили лауреаты из России, Украины и Белоруссии - 07.10.2022 Украина.ру
Нобелевскую премию мира разделили лауреаты из России, Украины и Белоруссии
Российская некоммерческая организация, признанная иноагентом, "Мемориал" стала одним из обладателей Нобелевской премии мира 2022 года. Решение было объявлено 7 октября
2022-10-07T12:35
2022-10-07T12:35
новости
премия
нобелевская премия
мемориал
россия
украина
белоруссия
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Кроме "Мемориала", лауреатами премии стали Украинский центр гражданских свобод, а также белорус Алесь Беляцкий. "Мемориал" был ликвидирован решением суда за систематическое нарушение закона об иноагентах. О деятельности "Мемориала" высказывался, в том числе, президент РФ Владимир Путин. По его словам, в списки жертв репрессий, составляемых организацией, были включены нацистские преступники. * Организация, признанная иностранным агентом
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новости, премия, нобелевская премия, мемориал, россия, украина, белоруссия
Новости, премия, Нобелевская премия, мемориал, Россия, Украина, Белоруссия

Нобелевскую премию мира разделили лауреаты из России, Украины и Белоруссии

12:35 07.10.2022
 
© Фото : techno.bigmir.net
- РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : techno.bigmir.net
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Российская некоммерческая организация, признанная иноагентом, "Мемориал" стала одним из обладателей Нобелевской премии мира 2022 года. Решение было объявлено 7 октября
Кроме "Мемориала", лауреатами премии стали Украинский центр гражданских свобод, а также белорус Алесь Беляцкий.
"Мемориал" был ликвидирован решением суда за систематическое нарушение закона об иноагентах.
О деятельности "Мемориала" высказывался, в том числе, президент РФ Владимир Путин. По его словам, в списки жертв репрессий, составляемых организацией, были включены нацистские преступники.
* Организация, признанная иностранным агентом
 
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