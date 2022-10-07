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Нобелевскую премию мира разделили лауреаты из России, Украины и Белоруссии
Нобелевскую премию мира разделили лауреаты из России, Украины и Белоруссии - 07.10.2022 Украина.ру
Нобелевскую премию мира разделили лауреаты из России, Украины и Белоруссии
Российская некоммерческая организация, признанная иноагентом, "Мемориал" стала одним из обладателей Нобелевской премии мира 2022 года. Решение было объявлено 7 октября
2022-10-07T12:35
2022-10-07T12:35
2022-10-07T12:35
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Кроме "Мемориала", лауреатами премии стали Украинский центр гражданских свобод, а также белорус Алесь Беляцкий. "Мемориал" был ликвидирован решением суда за систематическое нарушение закона об иноагентах. О деятельности "Мемориала" высказывался, в том числе, президент РФ Владимир Путин. По его словам, в списки жертв репрессий, составляемых организацией, были включены нацистские преступники. * Организация, признанная иностранным агентом
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, премия, нобелевская премия, мемориал, россия, украина, белоруссия
Новости, премия, Нобелевская премия, мемориал, Россия, Украина, Белоруссия
Нобелевскую премию мира разделили лауреаты из России, Украины и Белоруссии
Российская некоммерческая организация, признанная иноагентом, "Мемориал" стала одним из обладателей Нобелевской премии мира 2022 года. Решение было объявлено 7 октября
Кроме "Мемориала", лауреатами премии стали Украинский центр гражданских свобод, а также белорус Алесь Беляцкий.
"Мемориал" был ликвидирован решением суда за систематическое нарушение закона об иноагентах.
О деятельности "Мемориала" высказывался, в том числе, президент РФ Владимир Путин. По его словам, в списки жертв репрессий, составляемых организацией, были включены нацистские преступники.
* Организация, признанная иностранным агентом