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Нобелевскую премию мира разделили лауреаты из России, Украины и Белоруссии

Нобелевскую премию мира разделили лауреаты из России, Украины и Белоруссии - 07.10.2022 Украина.ру

Нобелевскую премию мира разделили лауреаты из России, Украины и Белоруссии

Российская некоммерческая организация, признанная иноагентом, "Мемориал" стала одним из обладателей Нобелевской премии мира 2022 года. Решение было объявлено 7 октября

2022-10-07T12:35

2022-10-07T12:35

2022-10-07T12:35

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Кроме "Мемориала", лауреатами премии стали Украинский центр гражданских свобод, а также белорус Алесь Беляцкий. "Мемориал" был ликвидирован решением суда за систематическое нарушение закона об иноагентах. О деятельности "Мемориала" высказывался, в том числе, президент РФ Владимир Путин. По его словам, в списки жертв репрессий, составляемых организацией, были включены нацистские преступники. * Организация, признанная иностранным агентом

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новости, премия, нобелевская премия, мемориал, россия, украина, белоруссия