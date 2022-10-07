https://ukraina.ru/20221007/1039480859.html

Украинское досье: Украина - наёмная армия НАТО (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Украинское досье: Украина - наёмная армия НАТО (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - 07.10.2022 Украина.ру

Украинское досье: Украина - наёмная армия НАТО (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Украина — наёмная армия НАТО" в рамках спецпроекта "Украинское досье".

2022-10-07T12:08

2022-10-07T12:08

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видео

трансляция

украинское досье

искандер хисамов

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Участники:— член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений ФЕДОРОВ; — член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;— член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации Владимир КОЗИН;— директор Музея войск противовоздушной обороны, военный эксперт Юрий КНУТОВ.Модератор: – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Война с Россией стала главным экспортным товаром Украины. Коллективный Запад взял на себя все вопросы снабжения киевского режима оружием и большую часть расходов на поддержание жизни государства, выдвигая лишь одно условие – вести войну. Это невиданный феномен международного разделения труда. Насколько эффективным и долгосрочным может быть такое сотрудничество? Есть ли пределы западной помощи Украине? Может ли развитие ситуации привести к прямому конфликту России и НАТО?

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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