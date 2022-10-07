Украинское досье: Украина - наёмная армия НАТО (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - 07.10.2022 Украина.ру
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Украинское досье: Украина - наёмная армия НАТО (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Украинское досье: Украина - наёмная армия НАТО (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - 07.10.2022 Украина.ру
Украинское досье: Украина - наёмная армия НАТО (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Украина — наёмная армия НАТО" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
2022-10-07T12:08
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видео
трансляция
украинское досье
искандер хисамов
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Участники:— член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений ФЕДОРОВ; — член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;— член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации Владимир КОЗИН;— директор Музея войск противовоздушной обороны, военный эксперт Юрий КНУТОВ.Модератор: – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Война с Россией стала главным экспортным товаром Украины. Коллективный Запад взял на себя все вопросы снабжения киевского режима оружием и большую часть расходов на поддержание жизни государства, выдвигая лишь одно условие – вести войну. Это невиданный феномен международного разделения труда. Насколько эффективным и долгосрочным может быть такое сотрудничество? Есть ли пределы западной помощи Украине? Может ли развитие ситуации привести к прямому конфликту России и НАТО?
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, трансляция, украинское досье, искандер хисамов, видео
Видео, трансляция, Украинское Досье, Искандер Хисамов

Украинское досье: Украина - наёмная армия НАТО (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

12:08 07.10.2022 (обновлено: 13:00 07.10.2022)
 
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Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Украина — наёмная армия НАТО" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
— член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений ФЕДОРОВ;
— член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;
— член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации Владимир КОЗИН;
— директор Музея войск противовоздушной обороны, военный эксперт Юрий КНУТОВ.
Модератор:
– главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Война с Россией стала главным экспортным товаром Украины. Коллективный Запад взял на себя все вопросы снабжения киевского режима оружием и большую часть расходов на поддержание жизни государства, выдвигая лишь одно условие – вести войну. Это невиданный феномен международного разделения труда.

Насколько эффективным и долгосрочным может быть такое сотрудничество? Есть ли пределы западной помощи Украине? Может ли развитие ситуации привести к прямому конфликту России и НАТО?
 
ВидеотрансляцияУкраинское ДосьеИскандер Хисамов
 
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