Украинское досье: Украина - наёмная армия НАТО (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
12:08 07.10.2022 (обновлено: 13:00 07.10.2022)
Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Украина — наёмная армия НАТО" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
— член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений ФЕДОРОВ;
— член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;
— член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации Владимир КОЗИН;
— директор Музея войск противовоздушной обороны, военный эксперт Юрий КНУТОВ.
— член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений ФЕДОРОВ;
— член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;
— член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации Владимир КОЗИН;
— директор Музея войск противовоздушной обороны, военный эксперт Юрий КНУТОВ.
Модератор:
– главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Война с Россией стала главным экспортным товаром Украины. Коллективный Запад взял на себя все вопросы снабжения киевского режима оружием и большую часть расходов на поддержание жизни государства, выдвигая лишь одно условие – вести войну. Это невиданный феномен международного разделения труда.
Насколько эффективным и долгосрочным может быть такое сотрудничество? Есть ли пределы западной помощи Украине? Может ли развитие ситуации привести к прямому конфликту России и НАТО?
– главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Война с Россией стала главным экспортным товаром Украины. Коллективный Запад взял на себя все вопросы снабжения киевского режима оружием и большую часть расходов на поддержание жизни государства, выдвигая лишь одно условие – вести войну. Это невиданный феномен международного разделения труда.
Насколько эффективным и долгосрочным может быть такое сотрудничество? Есть ли пределы западной помощи Украине? Может ли развитие ситуации привести к прямому конфликту России и НАТО?