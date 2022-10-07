https://ukraina.ru/20221007/1039466277.html

Анпилогов рассказал, удалось ли стабилизировать фронт в Херсонской области

Анпилогов рассказал, удалось ли стабилизировать фронт в Херсонской области - 07.10.2022 Украина.ру

Анпилогов рассказал, удалось ли стабилизировать фронт в Херсонской области

Фронт на севере Херсонской области стабилизирован, текущее расположение сторон на местности оставляет ВСУ только небольшой участок, удобный для наступления. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2022-10-07T07:45

2022-10-07T07:45

2022-10-07T07:45

новости

алексей анпилогов

херсонская область

наступление

всу

южный буг

днепр (река)

спецоперация

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От недавно занятого ВСУ села Дудчаны на берегу Днепра отходит затопленная балка, которую трудно пройти без наведения понтонов и искусственных насыпей, добавил он. Между этой балкой и рекой Ингулец остаётся 20-25 км, и это расстояние легко “перекрывается” союзными войсками.По словам Анпилогова, атаки ВСУ на западе области также терпят неудачу.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221006/1039399327.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, алексей анпилогов, херсонская область, наступление, всу, южный буг, днепр (река), спецоперация