Анпилогов рассказал, удалось ли стабилизировать фронт в Херсонской области - 07.10.2022 Украина.ру
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Анпилогов рассказал, удалось ли стабилизировать фронт в Херсонской области
Анпилогов рассказал, удалось ли стабилизировать фронт в Херсонской области - 07.10.2022 Украина.ру
Анпилогов рассказал, удалось ли стабилизировать фронт в Херсонской области
Фронт на севере Херсонской области стабилизирован, текущее расположение сторон на местности оставляет ВСУ только небольшой участок, удобный для наступления. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2022-10-07T07:45
2022-10-07T07:45
новости
алексей анпилогов
херсонская область
наступление
всу
южный буг
днепр (река)
спецоперация
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От недавно занятого ВСУ села Дудчаны на берегу Днепра отходит затопленная балка, которую трудно пройти без наведения понтонов и искусственных насыпей, добавил он. Между этой балкой и рекой Ингулец остаётся 20-25 км, и это расстояние легко “перекрывается” союзными войсками.По словам Анпилогова, атаки ВСУ на западе области также терпят неудачу.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221006/1039399327.html
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новости, алексей анпилогов, херсонская область, наступление, всу, южный буг, днепр (река), спецоперация
Новости, Алексей Анпилогов, Херсонская область, наступление, ВСУ, Южный Буг, Днепр (река), Спецоперация

Анпилогов рассказал, удалось ли стабилизировать фронт в Херсонской области

07:45 07.10.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
Фронт на севере Херсонской области стабилизирован, текущее расположение сторон на местности оставляет ВСУ только небольшой участок, удобный для наступления. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
От недавно занятого ВСУ села Дудчаны на берегу Днепра отходит затопленная балка, которую трудно пройти без наведения понтонов и искусственных насыпей, добавил он. Между этой балкой и рекой Ингулец остаётся 20-25 км, и это расстояние легко “перекрывается” союзными войсками.
Роман Сапоньков
Вчера, 05:15
Военкор Сапоньков: подозрительная тишина в Херсоне – перед бурейОбстановка на фронте сейчас непростая, союзным войскам пришлось оставить Дудчаны, и украинская артиллерия перестала бить по Херсону. Это значит, что ВСУ собирают силы для нового рывка, считает военкор Роман Сапоньков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По словам Анпилогова, атаки ВСУ на западе области также терпят неудачу.

Попытки ВСУ пробиться на юге через Посад-Покровское и вдоль берега Бугского Лимана до сих пор не имели успехов. Я и сейчас там не ожидаю значительного перелома

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов
Военный эксперт
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАлексей АнпилоговХерсонская областьнаступлениеВСУЮжный БугДнепр (река)Спецоперация
 
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