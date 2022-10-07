Анпилогов рассказал, удалось ли стабилизировать фронт в Херсонской области
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Фронт на севере Херсонской области стабилизирован, текущее расположение сторон на местности оставляет ВСУ только небольшой участок, удобный для наступления. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
От недавно занятого ВСУ села Дудчаны на берегу Днепра отходит затопленная балка, которую трудно пройти без наведения понтонов и искусственных насыпей, добавил он. Между этой балкой и рекой Ингулец остаётся 20-25 км, и это расстояние легко “перекрывается” союзными войсками.
Вчера, 05:15Военкор Сапоньков: подозрительная тишина в Херсоне – перед бурейОбстановка на фронте сейчас непростая, союзным войскам пришлось оставить Дудчаны, и украинская артиллерия перестала бить по Херсону. Это значит, что ВСУ собирают силы для нового рывка, считает военкор Роман Сапоньков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По словам Анпилогова, атаки ВСУ на западе области также терпят неудачу.
Попытки ВСУ пробиться на юге через Посад-Покровское и вдоль берега Бугского Лимана до сих пор не имели успехов. Я и сейчас там не ожидаю значительного перелома
Полный текст интервью можно прочитать здесь.