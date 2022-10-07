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Главное на 7 октября: в России и в мире

Главное на 7 октября: в России и в мире - 07.10.2022 Украина.ру

Главное на 7 октября: в России и в мире

Президент России Владимир Путин отметит 70-летие, в Праге состоится неформальный саммит глав государств Евросоюза, в Норвегии объявят Нобелевского лауреата премии мира. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру

2022-10-07T08:01

2022-10-07T08:01

2022-10-07T08:29

новости

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РоссияПрезидент России Владимир Путин примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Встреча состоится в преддверии саммита СНГ на следующей неделе.Владимиру Путину исполнится 70 лет. Ожидаемо, главы стран СНГ поздравят главу российского государства с юбилеем.В Грозном (Чеченская Республика) пройдут праздничные мероприятия в честь 70-летия Владимира Путина:ЗарубежьеРоссийско-киргизский инвестиционный форум начнет работу в городах Батен и Ош (Киргизская Республика).Официальное открытие форума запланировано на 8 октября. Ожидается участие президента Кыргызстана Садыра Жапарова, заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака.МирВ Праге откроется неформальный саммит глав государств и правительств стран Евросоюза. Ожидается участие представителей 44 государств. Участники мероприятия обсудят энергетический кризис, возможную европейскую стратегию снижения цен на газ, производство электричества и другие вопросы, в том числе украинский кризис.В Осло (Норвегия) объявят лауреата Нобелевской премии мира. Нобелевская неделя проходит с 3 по 10 октября.3 октября лауреатом премии в номинации «Физиология или медицина» объявили шведского биолога Сванте Паабо «за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека».4 октября лауреатами премии по физике объявили французского ученого Алена Аспе, американского физика Джона Клаузера и австрийского ученого Антона Цайлингера. Ученые удостоены премии за «эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике».5 октября обладателями премии в номинации «Химия» назвали Каролину Бертоцци (США), Мортена Мельдаль (Дания) и Барри Шарплесса (США). Ученые разработали «клик-химию и биоортогональную химию».6 октября Нобелевскую премию по литературе присудили французской писательнице Анни Эрно.

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новости