Главное на 7 октября: в России и в мире - 07.10.2022 Украина.ру
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Главное на 7 октября: в России и в мире
Главное на 7 октября: в России и в мире - 07.10.2022 Украина.ру
Главное на 7 октября: в России и в мире
Президент России Владимир Путин отметит 70-летие, в Праге состоится неформальный саммит глав государств Евросоюза, в Норвегии объявят Нобелевского лауреата премии мира. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
2022-10-07T08:01
2022-10-07T08:29
новости
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РоссияПрезидент России Владимир Путин примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Встреча состоится в преддверии саммита СНГ на следующей неделе.Владимиру Путину исполнится 70 лет. Ожидаемо, главы стран СНГ поздравят главу российского государства с юбилеем.В Грозном (Чеченская Республика) пройдут праздничные мероприятия в честь 70-летия Владимира Путина:ЗарубежьеРоссийско-киргизский инвестиционный форум начнет работу в городах Батен и Ош (Киргизская Республика).Официальное открытие форума запланировано на 8 октября. Ожидается участие президента Кыргызстана Садыра Жапарова, заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака.МирВ Праге откроется неформальный саммит глав государств и правительств стран Евросоюза. Ожидается участие представителей 44 государств. Участники мероприятия обсудят энергетический кризис, возможную европейскую стратегию снижения цен на газ, производство электричества и другие вопросы, в том числе украинский кризис.В Осло (Норвегия) объявят лауреата Нобелевской премии мира. Нобелевская неделя проходит с 3 по 10 октября.3 октября лауреатом премии в номинации «Физиология или медицина» объявили шведского биолога Сванте Паабо «за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека».4 октября лауреатами премии по физике объявили французского ученого Алена Аспе, американского физика Джона Клаузера и австрийского ученого Антона Цайлингера. Ученые удостоены премии за «эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике».5 октября обладателями премии в номинации «Химия» назвали Каролину Бертоцци (США), Мортена Мельдаль (Дания) и Барри Шарплесса (США). Ученые разработали «клик-химию и биоортогональную химию».6 октября Нобелевскую премию по литературе присудили французской писательнице Анни Эрно.
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Новости

Главное на 7 октября: в России и в мире

08:01 07.10.2022 (обновлено: 08:29 07.10.2022)
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
Президент России Владимир Путин отметит 70-летие, в Праге состоится неформальный саммит глав государств Евросоюза, в Норвегии объявят Нобелевского лауреата премии мира. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
Россия
Президент России Владимир Путин примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Встреча состоится в преддверии саммита СНГ на следующей неделе.
Владимиру Путину исполнится 70 лет. Ожидаемо, главы стран СНГ поздравят главу российского государства с юбилеем.
В Грозном (Чеченская Республика) пройдут праздничные мероприятия в честь 70-летия Владимира Путина:
  • открытие Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени Путина,
  • клубный чемпионат России по дзюдо,
  • скачки,
  • первенство России по кольцевым гонкам, вело- и мотопробег,
  • праздничный концерт,
  • шоу с беспилотниками,
  • открытие многофункционального комплекса «Минутка».
Зарубежье
Российско-киргизский инвестиционный форум начнет работу в городах Батен и Ош (Киргизская Республика).

«Тематическое содержание будет нацелено на выработку совместных проектов в сфере развития трансграничных транспортно-логистических коридоров и агропромышленных кластеров, расширения возможностей финансирования промышленных кооперационных цепочек, на презентацию инвестиционного потенциала регионов Кыргызстана, Российской Федерации, перспектив реализации совместных проектов с бизнес-партнёрами из стран ЕАЭС и соседних регионов узбекской части Ферганской долины», — заявили организаторы.

Официальное открытие форума запланировано на 8 октября. Ожидается участие президента Кыргызстана Садыра Жапарова, заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака.
Мир
В Праге откроется неформальный саммит глав государств и правительств стран Евросоюза. Ожидается участие представителей 44 государств. Участники мероприятия обсудят энергетический кризис, возможную европейскую стратегию снижения цен на газ, производство электричества и другие вопросы, в том числе украинский кризис.
В Осло (Норвегия) объявят лауреата Нобелевской премии мира. Нобелевская неделя проходит с 3 по 10 октября.
3 октября лауреатом премии в номинации «Физиология или медицина» объявили шведского биолога Сванте Паабо «за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека».
4 октября лауреатами премии по физике объявили французского ученого Алена Аспе, американского физика Джона Клаузера и австрийского ученого Антона Цайлингера. Ученые удостоены премии за «эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике».
5 октября обладателями премии в номинации «Химия» назвали Каролину Бертоцци (США), Мортена Мельдаль (Дания) и Барри Шарплесса (США). Ученые разработали «клик-химию и биоортогональную химию».
6 октября Нобелевскую премию по литературе присудили французской писательнице Анни Эрно.
 
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