https://ukraina.ru/20221007/1039462413.html
Баранец: у противника разыгрался аппетит, и следующим он хочет "съесть" Херсон
Баранец: у противника разыгрался аппетит, и следующим он хочет "съесть" Херсон - 07.10.2022 Украина.ру
Баранец: у противника разыгрался аппетит, и следующим он хочет "съесть" Херсон
Наиболее критические точки для ВС РФ сейчас в районе Лисичанска, за Красным Лиманом, на Артемовском направлении, также тревожные вести поступают с Южного фронта. Союзные силы отступили уже более, чем на 20 километров, что только еще больше мотивирует ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал полковник в отставке Виктор Баранец
2022-10-07T07:30
2022-10-07T07:30
2022-10-07T07:30
противник
херсон
новости
всу
спецоперация
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Он подчеркнул, что если Россия не сможет вовремя "дать противнику по зубам", откинув его назад, то даже судьба Донецка может оказаться под вопросом.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221005/1039419654.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
противник, херсон, новости, всу, спецоперация
противник, Херсон, Новости, ВСУ, Спецоперация
Баранец: у противника разыгрался аппетит, и следующим он хочет "съесть" Херсон
Наиболее критические точки для ВС РФ сейчас в районе Лисичанска, за Красным Лиманом, на Артемовском направлении, также тревожные вести поступают с Южного фронта. Союзные силы отступили уже более, чем на 20 километров, что только еще больше мотивирует ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал полковник в отставке Виктор Баранец
"Противник, поймав кураж, поймав хайп, сейчас продолжает напирать и напирать. У противника разыгрался аппетит, он говорит: еще неделька, и я уже захвачу Херсон. Мы, естественно, сейчас выбрали выгодные для обороны позиции. И сейчас главный враг для нас уже не украинские войска, а время. Время — наш главный враг, потому что от времени зависит, как быстро мы туда поставим резервы", - сказал Баранец.
Он подчеркнул, что если Россия не сможет вовремя "дать противнику по зубам", откинув его назад, то даже судьба Донецка может оказаться под вопросом.
Полностью прочитать интервью можно здесь: