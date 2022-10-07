https://ukraina.ru/20221007/1039462413.html

Баранец: у противника разыгрался аппетит, и следующим он хочет "съесть" Херсон

Баранец: у противника разыгрался аппетит, и следующим он хочет "съесть" Херсон - 07.10.2022 Украина.ру

Баранец: у противника разыгрался аппетит, и следующим он хочет "съесть" Херсон

Наиболее критические точки для ВС РФ сейчас в районе Лисичанска, за Красным Лиманом, на Артемовском направлении, также тревожные вести поступают с Южного фронта. Союзные силы отступили уже более, чем на 20 километров, что только еще больше мотивирует ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал полковник в отставке Виктор Баранец

2022-10-07T07:30

2022-10-07T07:30

2022-10-07T07:30

противник

херсон

новости

всу

спецоперация

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Он подчеркнул, что если Россия не сможет вовремя "дать противнику по зубам", откинув его назад, то даже судьба Донецка может оказаться под вопросом.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221005/1039419654.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

противник, херсон, новости, всу, спецоперация