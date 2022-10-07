Баранец оценил, хватит ли для фронта 300 тысяч мобилизованных

"А еще ста тысячам потребуется подготовка — может быть, месяц, может быть, и полтора, потому что их надо очень хорошо, интенсивно, занимаясь по 10-15 часов в день, учить боевой подготовке, тактике. В общем, напоминать им даже простейшие азы поведения или действий на поле боя. Вы спрашиваете меня, хватит ли этих людей в той ситуации, которая сложилась на Краснолиманском направлении. Я думаю, что нет. Потому что что бы ни говорили, даже человек, который отслужил в армии — контрактник он или офицер ли он, — ему все равно надо освоиться, понять, где он находится, влиться в боевой состав", - сказал полковник.