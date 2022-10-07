Баранец оценил, хватит ли для фронта 300 тысяч мобилизованных
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, хватит ли фронту 300 тысяч мобилизованных или россиян ждут новые волны призыва
Эксперт сказал, что примерно 200 тыс. из 300 тыс. мобилизованных – люди, которые несколько лет держали в руках оружие и знакомы с боевой техникой. Им нужно 1-2 недели для того, чтобы восстановить этот опыт и почти сразу двигаться на позиции.
"А еще ста тысячам потребуется подготовка — может быть, месяц, может быть, и полтора, потому что их надо очень хорошо, интенсивно, занимаясь по 10-15 часов в день, учить боевой подготовке, тактике. В общем, напоминать им даже простейшие азы поведения или действий на поле боя. Вы спрашиваете меня, хватит ли этих людей в той ситуации, которая сложилась на Краснолиманском направлении. Я думаю, что нет. Потому что что бы ни говорили, даже человек, который отслужил в армии — контрактник он или офицер ли он, — ему все равно надо освоиться, понять, где он находится, влиться в боевой состав", - сказал полковник.
Он резюмировал, что России может потребоваться вторая и третья волны мобилизации, чтобы впредь не допускать отступлений, связанных с нехваткой бойцов.
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