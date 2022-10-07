Баранец оценил, хватит ли для фронта 300 тысяч мобилизованных - 07.10.2022 Украина.ру
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Баранец оценил, хватит ли для фронта 300 тысяч мобилизованных
Баранец оценил, хватит ли для фронта 300 тысяч мобилизованных - 07.10.2022 Украина.ру
Баранец оценил, хватит ли для фронта 300 тысяч мобилизованных
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, хватит ли фронту 300 тысяч мобилизованных или россиян ждут новые волны призыва
2022-10-07T04:45
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полковник
мобилизация
новости
призыв
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Эксперт сказал, что примерно 200 тыс. из 300 тыс. мобилизованных – люди, которые несколько лет держали в руках оружие и знакомы с боевой техникой. Им нужно 1-2 недели для того, чтобы восстановить этот опыт и почти сразу двигаться на позиции.Он резюмировал, что России может потребоваться вторая и третья волны мобилизации, чтобы впредь не допускать отступлений, связанных с нехваткой бойцов.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221005/1039419654.html
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полковник, мобилизация, новости, призыв
полковник, мобилизация, Новости, призыв

Баранец оценил, хватит ли для фронта 300 тысяч мобилизованных

04:45 07.10.2022
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВиктор Баранец
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, хватит ли фронту 300 тысяч мобилизованных или россиян ждут новые волны призыва
Эксперт сказал, что примерно 200 тыс. из 300 тыс. мобилизованных – люди, которые несколько лет держали в руках оружие и знакомы с боевой техникой. Им нужно 1-2 недели для того, чтобы восстановить этот опыт и почти сразу двигаться на позиции.
"А еще ста тысячам потребуется подготовка — может быть, месяц, может быть, и полтора, потому что их надо очень хорошо, интенсивно, занимаясь по 10-15 часов в день, учить боевой подготовке, тактике. В общем, напоминать им даже простейшие азы поведения или действий на поле боя. Вы спрашиваете меня, хватит ли этих людей в той ситуации, которая сложилась на Краснолиманском направлении. Я думаю, что нет. Потому что что бы ни говорили, даже человек, который отслужил в армии — контрактник он или офицер ли он, — ему все равно надо освоиться, понять, где он находится, влиться в боевой состав", - сказал полковник.
Он резюмировал, что России может потребоваться вторая и третья волны мобилизации, чтобы впредь не допускать отступлений, связанных с нехваткой бойцов.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Виктор Баранец интервью
5 октября, 17:11
Виктор Баранец о причинах военных неудач России: Наш главный враг — не украинцы, а время
 
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