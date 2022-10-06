Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ Мультимедийная конференция “Украина - наёмная армия НАТО” - 06.10.2022 Украина.ру
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Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ Мультимедийная конференция “Украина - наёмная армия НАТО”
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ Мультимедийная конференция “Украина - наёмная армия НАТО” - 06.10.2022 Украина.ру
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ Мультимедийная конференция “Украина - наёмная армия НАТО”
В пятницу, 7 октября, в 13:00 в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал) состоится Мультимедийная конференция “Украина - Украина.ру, 06.10.2022
2022-10-06T14:16
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спецпроект
украинское досье
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В пятницу, 7 октября, в 13:00 в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал) состоится Мультимедийная конференция “Украина - наёмная армия НАТО”. Организатор – мультимедийное издание Украина.ру.Война с Россией стала главным экспортным товаром Украины. Коллективный Запад взял на себя все вопросы снабжения киевского режима оружием и большую часть расходов на поддержание жизни государства, выдвигая лишь одно условие – вести войну. Это невиданный феномен международного разделения труда. В нем надо разобраться. Насколько эффективным и долгосрочным может быть такое сотрудничество? Есть ли пределы западной помощи Украине? Может ли развитие ситуации привести к прямому конфликту России и НАТО?Участники:- депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров;- политолог, член совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько;- военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов (онлайн);- член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации Владимир Козин.Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецпроект, украинское досье
спецпроект, Украинское досье

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ Мультимедийная конференция “Украина - наёмная армия НАТО”

14:16 06.10.2022 (обновлено: 14:58 06.10.2022)
 
Украинское досье. Украина - наёмная армия НАТО
Украинское досье. Украина - наёмная армия НАТО
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В пятницу, 7 октября, в 13:00 в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал) состоится Мультимедийная конференция “Украина - наёмная армия НАТО”. Организатор – мультимедийное издание Украина.ру.
Война с Россией стала главным экспортным товаром Украины. Коллективный Запад взял на себя все вопросы снабжения киевского режима оружием и большую часть расходов на поддержание жизни государства, выдвигая лишь одно условие – вести войну. Это невиданный феномен международного разделения труда. В нем надо разобраться. Насколько эффективным и долгосрочным может быть такое сотрудничество? Есть ли пределы западной помощи Украине? Может ли развитие ситуации привести к прямому конфликту России и НАТО?
Участники:
- депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров;
- политолог, член совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько;
- военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов (онлайн);
- член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации Владимир Козин.
Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
 
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