https://ukraina.ru/20221006/1039442521.html

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ Мультимедийная конференция “Украина - наёмная армия НАТО”

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ Мультимедийная конференция “Украина - наёмная армия НАТО” - 06.10.2022 Украина.ру

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ Мультимедийная конференция “Украина - наёмная армия НАТО”

В пятницу, 7 октября, в 13:00 в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал) состоится Мультимедийная конференция “Украина - Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T14:16

2022-10-06T14:16

2022-10-06T14:58

спецпроект

украинское досье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039452591_0:0:1474:961_1920x0_80_0_0_f6297248e99012a3b0f9095e1705797d.jpg

В пятницу, 7 октября, в 13:00 в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал) состоится Мультимедийная конференция “Украина - наёмная армия НАТО”. Организатор – мультимедийное издание Украина.ру.Война с Россией стала главным экспортным товаром Украины. Коллективный Запад взял на себя все вопросы снабжения киевского режима оружием и большую часть расходов на поддержание жизни государства, выдвигая лишь одно условие – вести войну. Это невиданный феномен международного разделения труда. В нем надо разобраться. Насколько эффективным и долгосрочным может быть такое сотрудничество? Есть ли пределы западной помощи Украине? Может ли развитие ситуации привести к прямому конфликту России и НАТО?Участники:- депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров;- политолог, член совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько;- военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов (онлайн);- член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации Владимир Козин.Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецпроект, украинское досье