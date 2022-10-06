Захарова обратилась к новым "клеветникам России"
12:51 06.10.2022 (обновлено: 12:54 06.10.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Обвиняя патриотических поэтов и писателей в конформизме сегодня, новые "клеветники России" поступают также, как недоброжелатели Александра Пушкина два века назад, рассказала на поэтическом вечере ZOV официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 октября
Мероприятие провел телеканал RT и его генеральный редактор Маргарита Симоньян. На концерте выступили музыканты и поэты, которые пишут актуальную гражданскую лирику и патриотические песни, а также ездят с выступлениями в Донбасс. Ведущими поэтического вечера были Симоньян и писатель Захар Прилепин.
Захарова прочитала стихотворение Пушкина "Клеветникам России" и рассказала историю его создания. Произведение было заказано поэту военным ведомством на годовщину Бородинского сражения. На него сразу же отреагировал польский поэт Адам Мицкевич, обвинивший Пушкина в "холопском рвении".
Обычно, когда сражаются – мы так привыкли, нас так учили, - всегда говорят, что это "за настоящее и за будущее", но мы живем в удивительное время, мы сейчас отвоевываем прошлое. И в этом, в этой борьбе за прошлое, без которого не может быть ни настоящего, ни будущего, очень важно обращаться к гражданской лирике, к тому что было написано тогда (во время двух отечественных войн – ред.), для того, чтобы отвечать на все нападки, в том числе и в отношении наших поэтов и писателей сегодня.
Захарова намекнула, что и сейчас, в схожих с Мицкевичем выражениях, находятся "клеветники", обвиняющие патриотических поэтов и граждан в конформизме. Очевидный намек был на недавнюю публикацию певицы Аллы Пугачевой, которая написала, "Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабам".
Захар Прилепин добавил к словам Захаровой, что не только поляк Мицкевич, но и внутренние, русские недоброжелатели появились у Пушкина после публикации "Клеветникам России": в "холопстве" обвинила его и Дарья Фикельмон, внучка великого русского полководца Михаила Кутузова.
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