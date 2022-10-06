https://ukraina.ru/20221006/1039434756.html
Украинские русофобы используют Казахстан как плацдарм для агрессии против РФ — эксперт
Украинские русофобы используют Казахстан как плацдарм для агрессии против РФ — эксперт - 06.10.2022 Украина.ру
Украинские русофобы используют Казахстан как плацдарм для агрессии против РФ — эксперт
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему Москва именно сейчас стала реагировать на русофобию в Казахстане
2022-10-06T10:55
2022-10-06T10:55
2022-10-06T10:55
казахстан
новости
эксперт
русофобия
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"Сейчас на территории Казахстана находится посол третьей страны (в данном случае киевского режима), который выступал с публичными призывами к убийству русских по этническому признаку. Это крайне серьезное нарушение всех дипломатических правил, так как дипломатический статус используется для разжигания войны, насилия и межэтнической ненависти. Именно поэтому последовал официальный дипломатический демарш, так как территория Казахстана используется украинскими русофобами как плацдарм для агрессии против России, в данном случае информационной", - объяснил Мендкович.Ранее власти Казахстана отклонили требование Москвы выслать посла Украины в Астане, который призвал убивать русских. Этому предшествовала дипломатическая пикировка со взаимным вызовом послов в МИД России и Казахстана.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
казахстан, новости, эксперт, русофобия
Казахстан, Новости, эксперт, Русофобия
Украинские русофобы используют Казахстан как плацдарм для агрессии против РФ — эксперт
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему Москва именно сейчас стала реагировать на русофобию в Казахстане
"Сейчас на территории Казахстана находится посол третьей страны (в данном случае киевского режима), который выступал с публичными призывами к убийству русских по этническому признаку. Это крайне серьезное нарушение всех дипломатических правил, так как дипломатический статус используется для разжигания войны, насилия и межэтнической ненависти. Именно поэтому последовал официальный дипломатический демарш, так как территория Казахстана используется украинскими русофобами как плацдарм для агрессии против России, в данном случае информационной", - объяснил Мендкович.
Ранее власти Казахстана отклонили требование Москвы выслать посла Украины в Астане, который призвал убивать русских. Этому предшествовала дипломатическая пикировка со взаимным вызовом послов в МИД России и Казахстана.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.