https://ukraina.ru/20221006/1039430283.html

Обозреватель объяснил слова Патрушева о войне с НАТО

Обозреватель объяснил слова Патрушева о войне с НАТО - 06.10.2022 Украина.ру

Обозреватель объяснил слова Патрушева о войне с НАТО

Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру объяснил слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева, который считает, что на Украине против РФ воюет весь блок НАТО, который поставляет Киеву оружие, разведданные, обучает военных и помогает планировать операции

2022-10-06T08:50

2022-10-06T08:50

2022-10-06T09:12

петр акопов

эксперт

новости

патрушев

нато

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"Патрушев по сути продолжает то, что ранее высказал в своей речи [президент РФ Владимир] Путин. Россия до этого уже говорила, что НАТО ведет с ней войну на Украине. Просто и Путин, и Патрушев лишний раз подкрепляют этот тезис", - сказал Акопов.По его словам вначале России не было понятно, насколько масштабным будет участие США и НАТО в украинском конфликте.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

петр акопов, эксперт, новости, патрушев, нато