https://ukraina.ru/20221006/1039430283.html
Обозреватель объяснил слова Патрушева о войне с НАТО
Обозреватель объяснил слова Патрушева о войне с НАТО - 06.10.2022 Украина.ру
Обозреватель объяснил слова Патрушева о войне с НАТО
Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру объяснил слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева, который считает, что на Украине против РФ воюет весь блок НАТО, который поставляет Киеву оружие, разведданные, обучает военных и помогает планировать операции
2022-10-06T08:50
2022-10-06T08:50
2022-10-06T09:12
петр акопов
эксперт
новости
патрушев
нато
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"Патрушев по сути продолжает то, что ранее высказал в своей речи [президент РФ Владимир] Путин. Россия до этого уже говорила, что НАТО ведет с ней войну на Украине. Просто и Путин, и Патрушев лишний раз подкрепляют этот тезис", - сказал Акопов.По его словам вначале России не было понятно, насколько масштабным будет участие США и НАТО в украинском конфликте.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
петр акопов, эксперт, новости, патрушев, нато
Петр Акопов, эксперт, Новости, Патрушев, НАТО
Обозреватель объяснил слова Патрушева о войне с НАТО
08:50 06.10.2022 (обновлено: 09:12 06.10.2022)
Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру объяснил слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева, который считает, что на Украине против РФ воюет весь блок НАТО, который поставляет Киеву оружие, разведданные, обучает военных и помогает планировать операции
"Патрушев по сути продолжает то, что ранее высказал в своей речи [президент РФ Владимир] Путин. Россия до этого уже говорила, что НАТО ведет с ней войну на Украине. Просто и Путин, и Патрушев лишний раз подкрепляют этот тезис", - сказал Акопов.
По его словам вначале России не было понятно, насколько масштабным будет участие США и НАТО в украинском конфликте.
"Теперь все масштабы видны и об этом можно говорить не просто открыто, но как о банальности", - подытожил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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