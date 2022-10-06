Обозреватель объяснил слова Патрушева о войне с НАТО - 06.10.2022 Украина.ру
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Обозреватель объяснил слова Патрушева о войне с НАТО
Обозреватель объяснил слова Патрушева о войне с НАТО - 06.10.2022 Украина.ру
Обозреватель объяснил слова Патрушева о войне с НАТО
Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру объяснил слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева, который считает, что на Украине против РФ воюет весь блок НАТО, который поставляет Киеву оружие, разведданные, обучает военных и помогает планировать операции
2022-10-06T08:50
2022-10-06T09:12
петр акопов
эксперт
новости
патрушев
нато
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"Патрушев по сути продолжает то, что ранее высказал в своей речи [президент РФ Владимир] Путин. Россия до этого уже говорила, что НАТО ведет с ней войну на Украине. Просто и Путин, и Патрушев лишний раз подкрепляют этот тезис", - сказал Акопов.По его словам вначале России не было понятно, насколько масштабным будет участие США и НАТО в украинском конфликте.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
петр акопов, эксперт, новости, патрушев, нато
Петр Акопов, эксперт, Новости, Патрушев, НАТО

Обозреватель объяснил слова Патрушева о войне с НАТО

08:50 06.10.2022 (обновлено: 09:12 06.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов
Президент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру объяснил слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева, который считает, что на Украине против РФ воюет весь блок НАТО, который поставляет Киеву оружие, разведданные, обучает военных и помогает планировать операции
"Патрушев по сути продолжает то, что ранее высказал в своей речи [президент РФ Владимир] Путин. Россия до этого уже говорила, что НАТО ведет с ней войну на Украине. Просто и Путин, и Патрушев лишний раз подкрепляют этот тезис", - сказал Акопов.
По его словам вначале России не было понятно, насколько масштабным будет участие США и НАТО в украинском конфликте.

"Теперь все масштабы видны и об этом можно говорить не просто открыто, но как о банальности", - подытожил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Петр АкоповэкспертНовостиПатрушевНАТО
 
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