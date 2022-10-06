https://ukraina.ru/20221006/1039423910.html

Петр Акопов: Россию надо готовить к тому, что война с НАТО на Украине продлится пару лет

Петр Акопов: Россию надо готовить к тому, что война с НАТО на Украине продлится пару лет - 06.10.2022 Украина.ру

Петр Акопов: Россию надо готовить к тому, что война с НАТО на Украине продлится пару лет

Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T06:03

2022-10-06T06:03

2022-10-06T06:03

интервью

россия

нато

украина

польша

патрушев

сша

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Все лето российская пропаганда утверждала, что Запад сломается и прекратит оказывать помощь Украине. Это изначально был неправильный тезис. Эта помощь может уменьшиться, но она не станет решающим фактором в ходе боевых действий. Вот теперь мы расплачиваемся за эту накачку, когда месяц отступления приводит к росту панических настроений, некритичных, но уже заметных. Поэтому надо не боятся говорить про ошибки и проблемы, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что сегодня Россия, освобождая народ Украины от неонацизма, ведет борьбу не только с националистическими формированиями и ВСУ. По его словам, против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжёлое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов.- Петр, сам по себе этот тезис не новый, но его озвучил человек столь высокого уровня. Зачем?- Патрушев по сути продолжает то, что ранее высказал в своей речи Путин. Россия до этого уже говорила, что НАТО ведет с ней войну на Украине. Просто и Путин, и Патрушев лишний раз подкрепляют этот тезис. Принципиально нового я в этом не вижу. Это просто констатация того, что стало понятно с начала спецоперации. Просто если вначале нам не было понятно, насколько масштабным будет участие США и НАТО в этом конфликте, то теперь все масштабы видны и об этом можно говорить не просто открыто, но как о банальности.- Просто тактика российского руководства состоит в том, что оно долго-долго повторяет одно и то же, а потом начинает жестко действовать. Вы ожидаете сейчас нечто подобного?- А что мы можем сделать? Ставить ультиматумы НАТО мы не будем, потому что это ядерные державы. Путин в февральском обращении сразу сказал, что "сунетесь-пожалеете". Но он имел присутствие НАТО на Украине своими вооруженными силами. Пока этого не происходит.До начала прямого столкновения натовских войск с нами на территории Украины я не вижу смысла ставить им новые ультиматумы. Мы им сказали, что их прямое участие в этом конфликте недопустимо и они это условие соблюдают. Потому что инструктора и поставка оружия – это одно, а прямое участие вооруженных сил – другое.Может быть, России с весны стоило делать больший упор на том, что НАТО с нами воюет на Украине. Об этом говорилось, но не так часто и не так жестко.- Остаются ли у нас сдерживающие морально-политические факторы, которые не дают нанести удары по инфраструктуре Украины?- Я уже говорил, что это гражданская война. Это война двух государств одного народа. Просто одно из этих государств стало орудием в руках третьих сил, поэтому во имя будущего русского народа мы должны его ликвидировать в нынешнем виде. Это нас сдерживает от того, чтобы мы применяли там тактику выжженной земли.Кроме того, уничтожение всего и вся требует достаточного количества высокоточного оружия. Мы же понимаем, что мосты и электростанции можно уничтожить только за счет большого количества высокоточных ракет. В этом плане у нас есть и отставание, и проблемы с их количеством.Будем ли мы наносить такие удары – покажут ближайшие месяцы. Но победу мы попытаемся достичь за счет наращивания наших сил на поле боя.- Некоторые горячие головы требуют наносить удары по базам с оружием для ВСУ на территории Польши, мотивируя это тем, что "от одного раза ничего не будет". Нужно ли всерьез обсуждать это?- От одного раза действительно ничего не будет. Но этого делать не нужно. Это будет означать ту самую эскалацию, когда мы перебрасываем мяч на сторону американцев. Если мы ударим по Польше, мы не получим удар по Черноморскому флоту. Но они нас предупреждали, что будут защищать любой кусок территории НАТО.Удар по базе в Польше – это не вторжение, но это нападение на одну из стран Альянса. И мы фактически позволим им сделать ответный ход, пригласив их к участию в конфликте. Они скажут: "Ах так. Тогда мы вводим войска на Украину и вступаем с вами в непосредственное боевое соприкосновение". Поэтому я не вижу смысла в ударах по странам НАТО.Есть смысл в ударах по точкам входа натовского оружия на Украину. Но в военно-техническом плане это не так просто сделать, как кажется.- Есть мнение, что мы не наносим серьезные удары по территории Украины потому, что общество к этому не готово. Якобы оно должно разозлится. Насколько это имеет значение?- Я с этим не согласен. Общество уже готово ко всему. Накал страстей с начала спецоперации поднимался и поднимался, а серьезное отступление наших войск по всей линии фронта доводит общество до упаднических и пессимистических настроений. Зачем специально до такого доводить?Все будет зависеть от наших военных возможностей и политического решения переходить к более жесткой тактике. И я бы не преуменьшал значение первого. Наши военные возможности в плане уничтожения инфраструктуры не настолько велики, как это кажется тем, что есть какая-то вундервафля, способная переломить ход войны. Ход войны могут переломить только ситуация на земле.- Мне все-таки еще хотелось бы поговорить про настроения в обществе. Одно дело, когда злится и тоскует аудитория патриотических телеграм-каналов , а другое дело, что даже среди моих знакомых до сих пор называют Донецк "Украиной". Когда к людям придет осознание момента?- Я думаю, что в обществе осознают, что Донецк, Запорожье, да и вся Украина – это уже Россия. Просто наша топорная пропаганда, которая рассказывала о количестве выбитых украинских самолетов и танков, была опасна тем, что порождала в части общества чрезмерно оптимистический настрой.То, что все очень непросто, было понятно уже в апреле. Но все лето мы продолжали бравировать тем, что Запад сломается и прекратит помощь Украине. Это изначально был неправильный тезис. Эта помощь может уменьшиться, но она не станет решающим фактором в ходе боевых действий.Вот теперь мы расплачиваемся за эту накачку, когда месяц отступления приводит к росту панических настроений, некритичных, но уже заметных. Поэтому надо не боятся говорить про ошибки и проблемы, которых у нас дофига и больше. Но главное, чтобы само общество было к этому готово, и чтобы власть довела до них, что мы точно не отступим и сделаем все, чтобы перевооружить нашу армию и поднять ее боевые качества.Да, на это уйдет не месяц и не два. Но и боевые действия нам предстоит вести в ближайшие пару лет так точно. Чем скорее и честнее мы об этом скажем, тем меньше потом будет разочарованных. Людей надо готовить к трудностям. Да, война продолжится, но от заявленных и от понимаемых всеми целей по ликвидации нынешней Украины как антироссийского государства мы не отступим. Мы не оставим какую-либо часть Украины в орбите Запада. Мы дойдем до конца. Я надеюсь, что к такому разговору мы скоро придем.

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

https://ukraina.ru/20221005/1039410292.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, нато, украина, польша, патрушев, сша