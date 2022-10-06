Трамп заявил, что США стали насмешкой для мира
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Мир смеется над США, сказал бывший президент страны Дональд Трамп на мероприятии сторонников в городе Майами
"Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой", - заявил Трамп.
По его словам, для мира необходимо, чтобы США "сохранили американскую мечту", которую разрушает нынешняя администрация во главе с Джо Байденом.
Трамп упомянул трансгендерную повестку в школе, женские соревнования с участием мужчин как "персон в мужском теле". Действия нынешней власти Трамп назвал "нездоровыми".
"Все, что мы ценим, было передано нам от предков, которые тяжело трудились и страдали, жертвовали ради нашего будущего и свободы. Перед этими людьми, которых мы так любим, нам нужно извиниться за то, что произошло с нашей страной, они бы ее не узнали", - заявил он.
27 августа 2021, 15:05Импичмент президенту США. Продолжение: Повторит ли Байден судьбу Трампа?На фоне провала стратегии Белого дома по выводу войск из Афганистана в США зазвучали призывы отстранить президента Джо Байдена от власти. Ситуацией тут же воспользовался его предшественник Дональд Трамп, который в конце своего правления прошёл через процедуру импичмента с подачи демократов