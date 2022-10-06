https://ukraina.ru/20221006/1039428442.html

Трамп заявил, что США стали насмешкой для мира

Трамп заявил, что США стали насмешкой для мира - 06.10.2022 Украина.ру

Трамп заявил, что США стали насмешкой для мира

Мир смеется над США, сказал бывший президент страны Дональд Трамп на мероприятии сторонников в городе Майами

2022-10-06T08:34

2022-10-06T08:34

2022-10-06T08:34

новости

дональд трамп

джо байден

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По его словам, для мира необходимо, чтобы США "сохранили американскую мечту", которую разрушает нынешняя администрация во главе с Джо Байденом.Трамп упомянул трансгендерную повестку в школе, женские соревнования с участием мужчин как "персон в мужском теле". Действия нынешней власти Трамп назвал "нездоровыми"."Все, что мы ценим, было передано нам от предков, которые тяжело трудились и страдали, жертвовали ради нашего будущего и свободы. Перед этими людьми, которых мы так любим, нам нужно извиниться за то, что произошло с нашей страной, они бы ее не узнали", - заявил он.

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новости, дональд трамп, джо байден