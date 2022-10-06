Трамп заявил, что США стали насмешкой для мира - 06.10.2022 Украина.ру
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Трамп заявил, что США стали насмешкой для мира
Трамп заявил, что США стали насмешкой для мира - 06.10.2022 Украина.ру
Трамп заявил, что США стали насмешкой для мира
Мир смеется над США, сказал бывший президент страны Дональд Трамп на мероприятии сторонников в городе Майами
2022-10-06T08:34
2022-10-06T08:34
новости
дональд трамп
джо байден
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По его словам, для мира необходимо, чтобы США "сохранили американскую мечту", которую разрушает нынешняя администрация во главе с Джо Байденом.Трамп упомянул трансгендерную повестку в школе, женские соревнования с участием мужчин как "персон в мужском теле". Действия нынешней власти Трамп назвал "нездоровыми"."Все, что мы ценим, было передано нам от предков, которые тяжело трудились и страдали, жертвовали ради нашего будущего и свободы. Перед этими людьми, которых мы так любим, нам нужно извиниться за то, что произошло с нашей страной, они бы ее не узнали", - заявил он.
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новости, дональд трамп, джо байден
Новости, Дональд Трамп, Джо Байден

Трамп заявил, что США стали насмешкой для мира

08:34 06.10.2022
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP / Alex Brandon
Читать в
Мир смеется над США, сказал бывший президент страны Дональд Трамп на мероприятии сторонников в городе Майами
"Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой", - заявил Трамп.
По его словам, для мира необходимо, чтобы США "сохранили американскую мечту", которую разрушает нынешняя администрация во главе с Джо Байденом.
Трамп упомянул трансгендерную повестку в школе, женские соревнования с участием мужчин как "персон в мужском теле". Действия нынешней власти Трамп назвал "нездоровыми".
"Все, что мы ценим, было передано нам от предков, которые тяжело трудились и страдали, жертвовали ради нашего будущего и свободы. Перед этими людьми, которых мы так любим, нам нужно извиниться за то, что произошло с нашей страной, они бы ее не узнали", - заявил он.
Хроника выборов президента США
27 августа 2021, 15:05
Импичмент президенту США. Продолжение: Повторит ли Байден судьбу Трампа?На фоне провала стратегии Белого дома по выводу войск из Афганистана в США зазвучали призывы отстранить президента Джо Байдена от власти. Ситуацией тут же воспользовался его предшественник Дональд Трамп, который в конце своего правления прошёл через процедуру импичмента с подачи демократов
 
НовостиДональд ТрампДжо Байден
 
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