Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного

Усталость от мира: главное из совместной статьи глав МИД Великобритании и Украины Британская газета The Sunday Telegraph (для понимания – в прошлом в ней работал штатным фейкомётчиком Борис Джонсон) опубликовала совместную статью глав МИД Великобритании Элизабет Трасс и Украины – Дмитрия Кулебы. Название более чем характерное: «Мы должны игнорировать пораженческие голоса, которые предлагают продать Украину»