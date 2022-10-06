Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного
Прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте для Великобритании понизило со стабильного до негативного международное рейтинговое агентство Fitch, сам рейтинг подтвержден на уровне "АA"
"Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Соединенного Королевства (UK) в иностранной валюте (LTFC) со стабильного на негативный и подтвердило РДЭ на уровне "AA", - говорится в сообщении агентства.
Ранее правительство Великобритании представило план по поддержке экономики страны. Он подразумевает масштабное снижение налогов. Курс фунта после этого обрушился на 6,5 процента за несколько дней.
27 июня, 10:45Усталость от мира: главное из совместной статьи глав МИД Великобритании и УкраиныБританская газета The Sunday Telegraph (для понимания – в прошлом в ней работал штатным фейкомётчиком Борис Джонсон) опубликовала совместную статью глав МИД Великобритании Элизабет Трасс и Украины – Дмитрия Кулебы. Название более чем характерное: «Мы должны игнорировать пораженческие голоса, которые предлагают продать Украину»