https://ukraina.ru/20241125/1059177234.html

Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской области

Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской области - 25.11.2024 Украина.ру

Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской области

Вооруженные силы РФ нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных. Об этом 25 ноября в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев

2024-11-25T11:29

2024-11-25T11:29

2024-11-25T11:29

новости

россия

харьковская область

нато

вооруженные силы украины

инструктор

ракетный удар

удары

энергетика

энергосистема украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/25/1034042528_0:0:1773:997_1920x0_80_0_0_4ea5d3f14bc2ea7b93bd762a24176bed.jpg

По его словам, накануне вечером - около 21:30 - в пригороде Чугуева был слышен взрыв в направлении военной части А-1310, где регулярно проходят артиллерийские стрельбы. Лебедев уточнил, что также на этом военном объекте инструкторы стран НАТО проводили обучение стрельбе из орудий западного образца.Попали иностранцы под удар или нет — пока неясно, отметил Лебедев.Незадолго до этого взрыва в пригороде Чугуева прогремел еще один — в районе детского лагеря "Орленок" и кемпинга в поселке Кочеток. По данным подполья, там находились иностранные наемники.Утром 25 ноября в Харьковской области прогремел еще один взрыв - на этот раз в столице области. Мэр города Игорь Терехов подтвердил эту информацию, уточнив, что в результате произошедшего в Киевском районе начался пожар.Удары по украинской инфраструктуре и военным объектам ВС РФ начали наносить в октябре 2022 года — после теракта на Крымском мосту, совершенного украинскими спецслужбами.Подробнее об этом — В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине

https://ukraina.ru/20241125/1059178373.html

россия

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьковская область, нато, вооруженные силы украины, инструктор, ракетный удар, удары, энергетика, энергосистема украины, инфраструктура