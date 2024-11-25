Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской области - 25.11.2024 Украина.ру
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Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской области
Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской области - 25.11.2024 Украина.ру
Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской области
Вооруженные силы РФ нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных. Об этом 25 ноября в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев
2024-11-25T11:29
2024-11-25T11:29
новости
россия
харьковская область
нато
вооруженные силы украины
инструктор
ракетный удар
удары
энергетика
энергосистема украины
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По его словам, накануне вечером - около 21:30 - в пригороде Чугуева был слышен взрыв в направлении военной части А-1310, где регулярно проходят артиллерийские стрельбы. Лебедев уточнил, что также на этом военном объекте инструкторы стран НАТО проводили обучение стрельбе из орудий западного образца.Попали иностранцы под удар или нет — пока неясно, отметил Лебедев.Незадолго до этого взрыва в пригороде Чугуева прогремел еще один — в районе детского лагеря "Орленок" и кемпинга в поселке Кочеток. По данным подполья, там находились иностранные наемники.Утром 25 ноября в Харьковской области прогремел еще один взрыв - на этот раз в столице области. Мэр города Игорь Терехов подтвердил эту информацию, уточнив, что в результате произошедшего в Киевском районе начался пожар.Удары по украинской инфраструктуре и военным объектам ВС РФ начали наносить в октябре 2022 года — после теракта на Крымском мосту, совершенного украинскими спецслужбами.Подробнее об этом — В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине
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новости, россия, харьковская область, нато, вооруженные силы украины, инструктор, ракетный удар, удары, энергетика, энергосистема украины, инфраструктура
Новости, Россия, Харьковская область, НАТО, Вооруженные силы Украины, инструктор, ракетный удар, удары, энергетика, Энергосистема Украины, инфраструктура

Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской области

11:29 25.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Вооруженные силы РФ нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных. Об этом 25 ноября в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев
По его словам, накануне вечером - около 21:30 - в пригороде Чугуева был слышен взрыв в направлении военной части А-1310, где регулярно проходят артиллерийские стрельбы. Лебедев уточнил, что также на этом военном объекте инструкторы стран НАТО проводили обучение стрельбе из орудий западного образца.
Попали иностранцы под удар или нет — пока неясно, отметил Лебедев.
Незадолго до этого взрыва в пригороде Чугуева прогремел еще один — в районе детского лагеря "Орленок" и кемпинга в поселке Кочеток. По данным подполья, там находились иностранные наемники.
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Утром 25 ноября в Харьковской области прогремел еще один взрыв - на этот раз в столице области. Мэр города Игорь Терехов подтвердил эту информацию, уточнив, что в результате произошедшего в Киевском районе начался пожар.
Удары по украинской инфраструктуре и военным объектам ВС РФ начали наносить в октябре 2022 года — после теракта на Крымском мосту, совершенного украинскими спецслужбами.
Подробнее об этом — В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине
 
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