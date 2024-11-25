https://ukraina.ru/20241125/1059178373.html

"Отказался от всего своего имущества, несмотря на протесты матери": в ходе СВО уничтожен финский наемник

"Отказался от всего своего имущества, несмотря на протесты матери": в ходе СВО уничтожен финский наемник - 25.11.2024 Украина.ру

"Отказался от всего своего имущества, несмотря на протесты матери": в ходе СВО уничтожен финский наемник

В ходе спецоперации ликвидирован наемник из Финляндии. Его смерть подтвердила организация участников боевых действий на Украине Your Finnish Friends

2024-11-25T11:02

2024-11-25T11:02

2024-11-25T11:02

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В комментарии говорится, что наемник с позывным "Сипа" "отказался от всего своего имущества", чтобы добраться до Украины, "несмотря на сопротивление своей матери".Организация не раскрыла обстоятельства уничтожения финского военного и его имени, однако ряд пабликов сообщает, что речь идет о "диком гусе" Юхо Лённберге, которому примерно 25 лет.Это уже шестой финский наемник, уничтоженный на Украине. В феврале этого года в МИД Финляндии заявляли, что на стороне ВСУ воюют около 20-30 финнов.По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".Например, буквально на днях, появилась информация, что киевский режим пытается эвакуировать своих наемников из Курского котла, однако пока это не удается, и на этом направлении уже ликвидировано порядка 210 "диких гусей".Среди них - граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании, уточнил телеграм-канал SHOT.Нередко наемники осознают, что на самом деле происходит на Украине и за кого они воюют, но чаще всего, бывает уже поздно. Такой случай произошел, например, в конце октября. Тогда российские бойцы нашли у ликвидированного польского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, записку с проклятиями в адрес его украинских сослуживцев"Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на..." - говорится в записке, написанной на простом тетрадном листе в клетку.Еще по теме: Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством.

https://ukraina.ru/20241120/1059061547.html

https://ukraina.ru/20241025/1058357879.html

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новости, украина, финляндия, сша, вооруженные силы украины, иностранные наемники, ликвидация, уничтожение