https://ukraina.ru/20241125/1059176611.html

Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине

Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине - 25.11.2024 Украина.ру

Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине

Несколько репортеров, в том числе из британского агентства Reuters, были допущены к обломкам ракеты "Орешник". Им показали, как украинские специалисты изучают части российской гиперзвуковой баллистической ракеты

2024-11-25T10:26

2024-11-25T10:26

2024-11-25T10:44

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В статье также отмечается, что украинские специалисты, изучающие обломки "Орешника" подтвердили, что это первый случай, когда остатки подобной ракеты были обнаружены на территории Украины.Военный эксперт о том, почему после Южмаша в Киев может прилететь "Орешник" с "обычной" боеголовкойВ ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а спустя день еще две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что попадание было произведено российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из последующих подобных шагов противника не останется без ответа.Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.Отмечается, что удар по "Южмашу" в Днепропетровске был нанесен ракетой в неядерном исполнении, иначе в городе зияла бы воронка диаметром в десятки километров.Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.Еще по теме: "Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника".

https://ukraina.ru/20241121/1059101287.html

https://ukraina.ru/20241123/1059152605.html

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новости, россия, украина, киев, джо байден, владимир путин, reuters, вооруженные силы украины, нато, ракета, "орешник"