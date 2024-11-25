Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине - 25.11.2024 Украина.ру
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Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине
Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине - 25.11.2024 Украина.ру
Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине
Несколько репортеров, в том числе из британского агентства Reuters, были допущены к обломкам ракеты "Орешник". Им показали, как украинские специалисты изучают части российской гиперзвуковой баллистической ракеты
2024-11-25T10:26
2024-11-25T10:44
новости
россия
украина
киев
джо байден
владимир путин
reuters
вооруженные силы украины
нато
ракета
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В статье также отмечается, что украинские специалисты, изучающие обломки "Орешника" подтвердили, что это первый случай, когда остатки подобной ракеты были обнаружены на территории Украины.Военный эксперт о том, почему после Южмаша в Киев может прилететь "Орешник" с "обычной" боеголовкойВ ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а спустя день еще две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что попадание было произведено российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из последующих подобных шагов противника не останется без ответа.Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.Отмечается, что удар по "Южмашу" в Днепропетровске был нанесен ракетой в неядерном исполнении, иначе в городе зияла бы воронка диаметром в десятки километров.Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.Еще по теме: "Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника".
https://ukraina.ru/20241121/1059101287.html
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новости, россия, украина, киев, джо байден, владимир путин, reuters, вооруженные силы украины, нато, ракета, "орешник"
Новости, Россия, Украина, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Reuters, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ракета, "Орешник"

Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине

10:26 25.11.2024 (обновлено: 10:44 25.11.2024)
 
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Несколько репортеров, в том числе из британского агентства Reuters, были допущены к обломкам ракеты "Орешник". Им показали, как украинские специалисты изучают части российской гиперзвуковой баллистической ракеты
"Обгоревшие и раскрошившиеся обломки были разложены на складе в учреждении, где проводится экспертиза оружия. Украинские эксперты изучают эти обломки, чтобы получить представление о российских военных цепочках поставок, производстве и способах разработки контрмер", - говорится в материале Reuters.
В статье также отмечается, что украинские специалисты, изучающие обломки "Орешника" подтвердили, что это первый случай, когда остатки подобной ракеты были обнаружены на территории Украины.
Военный эксперт о том, почему после Южмаша в Киев может прилететь "Орешник" с "обычной" боеголовкой
В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а спустя день еще две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.
В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что попадание было произведено российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".
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21 ноября, 16:20
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Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из последующих подобных шагов противника не останется без ответа.
Президент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
23 ноября, 10:19
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Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.
Отмечается, что удар по "Южмашу" в Днепропетровске был нанесен ракетой в неядерном исполнении, иначе в городе зияла бы воронка диаметром в десятки километров.
Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.
Еще по теме: "Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника".
 
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