Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине
10:26 25.11.2024 (обновлено: 10:44 25.11.2024)
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© my.ua
Несколько репортеров, в том числе из британского агентства Reuters, были допущены к обломкам ракеты "Орешник". Им показали, как украинские специалисты изучают части российской гиперзвуковой баллистической ракеты
"Обгоревшие и раскрошившиеся обломки были разложены на складе в учреждении, где проводится экспертиза оружия. Украинские эксперты изучают эти обломки, чтобы получить представление о российских военных цепочках поставок, производстве и способах разработки контрмер", - говорится в материале Reuters.
В статье также отмечается, что украинские специалисты, изучающие обломки "Орешника" подтвердили, что это первый случай, когда остатки подобной ракеты были обнаружены на территории Украины.
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а спустя день еще две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.
В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что попадание было произведено российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".
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Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из последующих подобных шагов противника не останется без ответа.
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Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.
Отмечается, что удар по "Южмашу" в Днепропетровске был нанесен ракетой в неядерном исполнении, иначе в городе зияла бы воронка диаметром в десятки километров.
Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.