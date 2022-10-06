https://ukraina.ru/20221006/1039418658.html
Американцы зарабатывают: политолог о том, в чём разница между антироссийскими санкциями ЕС и США
Американцы зарабатывают: политолог о том, в чём разница между антироссийскими санкциями ЕС и США - 06.10.2022 Украина.ру
Американцы зарабатывают: политолог о том, в чём разница между антироссийскими санкциями ЕС и США
США принимают только такие антироссийские санкции, которые не слишком негативно отражаются на их экономике. В то же время они навязывают странам ЕС принятие санкций, разоряющих Европу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
2022-10-06T08:30
2022-10-06T08:30
2022-10-06T08:30
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санкции
марат баширов
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экономика
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Он добавил, что механизм принятия санкций и отказа от них у ЕС и США принципиально различен. Евросоюз всегда принимает санкции коллективно, и для их снятия также необходимо согласие всех стран-членов объединения.С другой стороны, санкционный механизм США гораздо более гибкий: минфину выдаётся мандат на определённые санкции, затем он может трактовать, как их применять, а может просто их снимать, рассказал Баширов.Он объяснил, что таким образом США "зарабатывают", уничтожая конкурирующую европейскую промышленность, но избегая ущерба для своей собственной.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039298352.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкции, марат баширов, ес, сша, экономика
Новости, санкции, Марат Баширов, ЕС, США, экономика
Американцы зарабатывают: политолог о том, в чём разница между антироссийскими санкциями ЕС и США
США принимают только такие антироссийские санкции, которые не слишком негативно отражаются на их экономике. В то же время они навязывают странам ЕС принятие санкций, разоряющих Европу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
Он добавил, что механизм принятия санкций и отказа от них у ЕС и США принципиально различен. Евросоюз всегда принимает санкции коллективно, и для их снятия также необходимо согласие всех стран-членов объединения.
С другой стороны, санкционный механизм США гораздо более гибкий: минфину выдаётся мандат на определённые санкции, затем он может трактовать, как их применять, а может просто их снимать, рассказал Баширов.
И они их регулярно же снимают. Невыгодно им стало, что стало мало алюминия — они быстро сняли санкции и стали покупать алюминий. Невыгодно им вводить санкции против нашей урановой, атомной промышленности — они не вводят, потому что их экономика от этого зависит. А европейцам они запрещают, они их подталкивают — ребята, введите санкции. Вот, в чём разница, вот, в чём разная природа этих санкций.
Он объяснил, что таким образом США "зарабатывают", уничтожая конкурирующую европейскую промышленность, но избегая ущерба для своей собственной.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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