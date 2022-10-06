https://ukraina.ru/20221006/1039418658.html

Американцы зарабатывают: политолог о том, в чём разница между антироссийскими санкциями ЕС и США

Американцы зарабатывают: политолог о том, в чём разница между антироссийскими санкциями ЕС и США - 06.10.2022 Украина.ру

Американцы зарабатывают: политолог о том, в чём разница между антироссийскими санкциями ЕС и США

США принимают только такие антироссийские санкции, которые не слишком негативно отражаются на их экономике. В то же время они навязывают странам ЕС принятие санкций, разоряющих Европу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов

2022-10-06T08:30

2022-10-06T08:30

2022-10-06T08:30

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Он добавил, что механизм принятия санкций и отказа от них у ЕС и США принципиально различен. Евросоюз всегда принимает санкции коллективно, и для их снятия также необходимо согласие всех стран-членов объединения.С другой стороны, санкционный механизм США гораздо более гибкий: минфину выдаётся мандат на определённые санкции, затем он может трактовать, как их применять, а может просто их снимать, рассказал Баширов.Он объяснил, что таким образом США "зарабатывают", уничтожая конкурирующую европейскую промышленность, но избегая ущерба для своей собственной.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039298352.html

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новости, санкции, марат баширов, ес, сша, экономика