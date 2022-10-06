"Все изменится": доброволец объяснил, почему ВСУ имеют определенные успехи на Херсонском направлении - 06.10.2022 Украина.ру
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"Все изменится": доброволец объяснил, почему ВСУ имеют определенные успехи на Херсонском направлении
"Все изменится": доброволец объяснил, почему ВСУ имеют определенные успехи на Херсонском направлении - 06.10.2022 Украина.ру
"Все изменится": доброволец объяснил, почему ВСУ имеют определенные успехи на Херсонском направлении
Быстрые потери российскими военными населенных пунктов на Херсонском направлении произошли потому, что боеспособные подразделения провели ротацию, военных отправили на отдых, а замена еще не пришла, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру
2022-10-06T04:23
2022-10-06T04:23
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Ранее украинские военные опубликовали кадры из села Давыдов Брод в Херсонской области, которое раньше занимали Вооруженные силы РФ. Также боевики вошли в населенный пункт Староселье, отмечают военкоры. Официального подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ и Минобороны РФ в настоящее время нет.Он рассказал, что сейчас губернаторы своих областей получили возможность финансировать из бюджета учебные центры для подготовки мобилизованных, экипировать их.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221005/1039397448.html
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новости, всу, вс рф
Новости, ВСУ, ВС РФ

"Все изменится": доброволец объяснил, почему ВСУ имеют определенные успехи на Херсонском направлении

04:23 06.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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Быстрые потери российскими военными населенных пунктов на Херсонском направлении произошли потому, что боеспособные подразделения провели ротацию, военных отправили на отдых, а замена еще не пришла, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру
Ранее украинские военные опубликовали кадры из села Давыдов Брод в Херсонской области, которое раньше занимали Вооруженные силы РФ. Также боевики вошли в населенный пункт Староселье, отмечают военкоры. Официального подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ и Минобороны РФ в настоящее время нет.
На мой взгляд, это произошло потому, что боеспособные подразделения провели ротацию, военных отправили на отдых — ведь люди морально устали, а замена только сейчас придет. Я думаю, что обстановка кардинально поменяется, потому что накачка российских войск идет достаточно интенсивно, работают учебные центры.
позывной "Нурали"
доброволец из Челябинска
Он рассказал, что сейчас губернаторы своих областей получили возможность финансировать из бюджета учебные центры для подготовки мобилизованных, экипировать их.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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