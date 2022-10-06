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"Все изменится": доброволец объяснил, почему ВСУ имеют определенные успехи на Херсонском направлении

"Все изменится": доброволец объяснил, почему ВСУ имеют определенные успехи на Херсонском направлении - 06.10.2022 Украина.ру

"Все изменится": доброволец объяснил, почему ВСУ имеют определенные успехи на Херсонском направлении

Быстрые потери российскими военными населенных пунктов на Херсонском направлении произошли потому, что боеспособные подразделения провели ротацию, военных отправили на отдых, а замена еще не пришла, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру

2022-10-06T04:23

2022-10-06T04:23

2022-10-06T04:23

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Ранее украинские военные опубликовали кадры из села Давыдов Брод в Херсонской области, которое раньше занимали Вооруженные силы РФ. Также боевики вошли в населенный пункт Староселье, отмечают военкоры. Официального подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ и Минобороны РФ в настоящее время нет.Он рассказал, что сейчас губернаторы своих областей получили возможность финансировать из бюджета учебные центры для подготовки мобилизованных, экипировать их.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221005/1039397448.html

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