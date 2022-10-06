https://ukraina.ru/20221006/1039411340.html
"Многие могут позавидовать": доброволец "Нурали" рассказал, какое преимущество имеет Россия на поле боя
"Многие могут позавидовать": доброволец "Нурали" рассказал, какое преимущество имеет Россия на поле боя - 06.10.2022 Украина.ру
"Многие могут позавидовать": доброволец "Нурали" рассказал, какое преимущество имеет Россия на поле боя
Главное преимущество России на фронте – это ракетные системы, благодаря которым многие страны могут только позавидовать, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру
2022-10-06T04:07
2022-10-06T04:07
2022-10-06T04:07
новости
россия
украина
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Он рассказал, что на сегодняшний день на противника работает вся иностранная разведка, информационное пространство насыщается новыми данными, за достоверность которых никто не несёт ответственности.По его мнению, ни одна страна не может похвастаться такими ПВО, которые есть у России.По вооружению у РФ есть "Ониксы", "Калибры", "Искандеры" и на сегодняшний день в этом плане российская сторона превосходит украинскую, заключил доброволец.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221004/1039373839.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
"Многие могут позавидовать": доброволец "Нурали" рассказал, какое преимущество имеет Россия на поле боя
Главное преимущество России на фронте – это ракетные системы, благодаря которым многие страны могут только позавидовать, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру
Он рассказал, что на сегодняшний день на противника работает вся иностранная разведка, информационное пространство насыщается новыми данными, за достоверность которых никто не несёт ответственности.
Но преимущество всё равно на нашей стороне, потому что по ракетным системам мы впереди идем. Многие страны мира могут только позавидовать. Например, по противоракетной системе — посмотрите хотя бы на примере "Панциря". Сколько он закрыл и уничтожил ракет различного производства — и иностранного, и советского.
позывной "Нурали"
доброволец из Челябинска
По его мнению, ни одна страна не может похвастаться такими ПВО, которые есть у России.
По вооружению у РФ есть "Ониксы", "Калибры", "Искандеры" и на сегодняшний день в этом плане российская сторона превосходит украинскую, заключил доброволец.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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