https://ukraina.ru/20221006/1039411340.html

"Многие могут позавидовать": доброволец "Нурали" рассказал, какое преимущество имеет Россия на поле боя

"Многие могут позавидовать": доброволец "Нурали" рассказал, какое преимущество имеет Россия на поле боя - 06.10.2022 Украина.ру

"Многие могут позавидовать": доброволец "Нурали" рассказал, какое преимущество имеет Россия на поле боя

Главное преимущество России на фронте – это ракетные системы, благодаря которым многие страны могут только позавидовать, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру

2022-10-06T04:07

2022-10-06T04:07

2022-10-06T04:07

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Он рассказал, что на сегодняшний день на противника работает вся иностранная разведка, информационное пространство насыщается новыми данными, за достоверность которых никто не несёт ответственности.По его мнению, ни одна страна не может похвастаться такими ПВО, которые есть у России.По вооружению у РФ есть "Ониксы", "Калибры", "Искандеры" и на сегодняшний день в этом плане российская сторона превосходит украинскую, заключил доброволец.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221004/1039373839.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина