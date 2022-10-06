https://ukraina.ru/20221006/1039405957.html
Журавлев о том, как РФ поступит с людьми, которые захотят остаться гражданами Украины в новых регионах
Журавлев о том, как РФ поступит с людьми, которые захотят остаться гражданами Украины в новых регионах - 06.10.2022 Украина.ру
Журавлев о том, как РФ поступит с людьми, которые захотят остаться гражданами Украины в новых регионах
Если граждане Украины в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области не захотят получать паспорт России, то это их выбор, сказал политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Украина.ру
2022-10-06T07:15
2022-10-06T07:15
2022-10-06T07:15
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По его мнению, граждане, которые находятся в ЛДНР, Херсонской и Запорожской области и хотят остаться гражданами Украины должны написать заявления.По его словам, если проукраинские граждане будут совершать теракты или наводить артиллерию, то РФ их будет наказывать жестче, чем раньше, потому что это другая правовая ситуация.Но многие проукраинские граждане ничего этого делать не будут, потому что они боятся возврата Украины, заверил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221005/1039391975.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
Журавлев о том, как РФ поступит с людьми, которые захотят остаться гражданами Украины в новых регионах
Если граждане Украины в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области не захотят получать паспорт России, то это их выбор, сказал политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Украина.ру
По его мнению, граждане, которые находятся в ЛДНР, Херсонской и Запорожской области и хотят остаться гражданами Украины должны написать заявления.
В Крыму в первые годы спокойно жили граждане Украины. При мне на телевидении выступал один из крымских экспертов, который на камеру заявлял, что поддерживает присоединение Крыма к России, но он гражданин Украины. Гражданство – это его свободный выбор.
Дмитрий Журавлев
политолог, директор Института региональных проблем
По его словам, если проукраинские граждане будут совершать теракты или наводить артиллерию, то РФ их будет наказывать жестче, чем раньше, потому что это другая правовая ситуация.
Но многие проукраинские граждане ничего этого делать не будут, потому что они боятся возврата Украины, заверил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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