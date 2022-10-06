https://ukraina.ru/20221006/1039405957.html

Журавлев о том, как РФ поступит с людьми, которые захотят остаться гражданами Украины в новых регионах

Журавлев о том, как РФ поступит с людьми, которые захотят остаться гражданами Украины в новых регионах - 06.10.2022 Украина.ру

Журавлев о том, как РФ поступит с людьми, которые захотят остаться гражданами Украины в новых регионах

Если граждане Украины в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области не захотят получать паспорт России, то это их выбор, сказал политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Украина.ру

2022-10-06T07:15

2022-10-06T07:15

2022-10-06T07:15

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По его мнению, граждане, которые находятся в ЛДНР, Херсонской и Запорожской области и хотят остаться гражданами Украины должны написать заявления.По его словам, если проукраинские граждане будут совершать теракты или наводить артиллерию, то РФ их будет наказывать жестче, чем раньше, потому что это другая правовая ситуация.Но многие проукраинские граждане ничего этого делать не будут, потому что они боятся возврата Украины, заверил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221005/1039391975.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина