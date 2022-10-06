"Мы подарили этот козырь": военкор Сапоньков назвал три варианта дальнейших действий ВСУ - 06.10.2022 Украина.ру
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"Мы подарили этот козырь": военкор Сапоньков назвал три варианта дальнейших действий ВСУ
"Мы подарили этот козырь": военкор Сапоньков назвал три варианта дальнейших действий ВСУ - 06.10.2022 Украина.ру
"Мы подарили этот козырь": военкор Сапоньков назвал три варианта дальнейших действий ВСУ
Обстановка на фронте сейчас непростая, союзным войскам пришлось оставить Дудчаны, а ВСУ продолжают пробивать линию обороны. Куда дальше могут двинуться украинские войска, в интервью изданию Украина.ру рассказал военкор Роман Сапоньков
2022-10-06T07:30
2022-10-06T07:30
военкор
всу
новости
войска
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А именно, пояснило он, ВСУ могут продолжать атаковать в направлении на Берислав. Второй вариант – атака в право, в сторону Давыдова брода, чтобы отрезать союзные войска от огромных территорий, в том числе Великой Александровки."А может закрепиться, в случае, если наша оборона будет уплотняться и дальше переправляться на тот берег – в случае атаки со стороны Запорожья. Понимаете, противник сейчас владеет инициативой, мы ему просто подарили вот этот козырь, дали вклиниться уже на 35 километров в нашу оборону", - сказал военкор.Полностью интервью с Романом Сапоньковым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221005/1039384790.html
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военкор, всу, новости, войска
военкор, ВСУ, Новости, войска

"Мы подарили этот козырь": военкор Сапоньков назвал три варианта дальнейших действий ВСУ

07:30 06.10.2022
 
© Роман ГнатюкРоман Сапоньков
Роман Сапоньков
© Роман Гнатюк
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Обстановка на фронте сейчас непростая, союзным войскам пришлось оставить Дудчаны, а ВСУ продолжают пробивать линию обороны. Куда дальше могут двинуться украинские войска, в интервью изданию Украина.ру рассказал военкор Роман Сапоньков
"Из того, что у них есть – переправа через Днепр вроде выглядит проблематично, но, учитывая последние события на фронте я уже ко всему готовлюсь. Противник, который сейчас играет от нападения, у него три направления, куда он может атаковать", - сказал журналист.
А именно, пояснило он, ВСУ могут продолжать атаковать в направлении на Берислав. Второй вариант – атака в право, в сторону Давыдова брода, чтобы отрезать союзные войска от огромных территорий, в том числе Великой Александровки.
"А может закрепиться, в случае, если наша оборона будет уплотняться и дальше переправляться на тот берег – в случае атаки со стороны Запорожья. Понимаете, противник сейчас владеет инициативой, мы ему просто подарили вот этот козырь, дали вклиниться уже на 35 километров в нашу оборону", - сказал военкор.
Полностью интервью с Романом Сапоньковым можно прочитать здесь:
Роман Сапоньков интервью
Вчера, 05:06
Роман Сапоньков: Если не будет подкрепления и ротации, на Херсонском направлении нас ждет второй Изюм
 
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