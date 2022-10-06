https://ukraina.ru/20221006/1039400477.html

"Мы подарили этот козырь": военкор Сапоньков назвал три варианта дальнейших действий ВСУ

"Мы подарили этот козырь": военкор Сапоньков назвал три варианта дальнейших действий ВСУ - 06.10.2022 Украина.ру

"Мы подарили этот козырь": военкор Сапоньков назвал три варианта дальнейших действий ВСУ

Обстановка на фронте сейчас непростая, союзным войскам пришлось оставить Дудчаны, а ВСУ продолжают пробивать линию обороны. Куда дальше могут двинуться украинские войска, в интервью изданию Украина.ру рассказал военкор Роман Сапоньков

2022-10-06T07:30

2022-10-06T07:30

2022-10-06T07:30

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новости

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А именно, пояснило он, ВСУ могут продолжать атаковать в направлении на Берислав. Второй вариант – атака в право, в сторону Давыдова брода, чтобы отрезать союзные войска от огромных территорий, в том числе Великой Александровки."А может закрепиться, в случае, если наша оборона будет уплотняться и дальше переправляться на тот берег – в случае атаки со стороны Запорожья. Понимаете, противник сейчас владеет инициативой, мы ему просто подарили вот этот козырь, дали вклиниться уже на 35 километров в нашу оборону", - сказал военкор.Полностью интервью с Романом Сапоньковым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221005/1039384790.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

военкор, всу, новости, войска