https://ukraina.ru/20221006/1039400040.html

Военкор Сапоньков: противник просто обходит союзные войска

Военкор Сапоньков: противник просто обходит союзные войска - 06.10.2022 Украина.ру

Военкор Сапоньков: противник просто обходит союзные войска

Ситуация на фронте в настоящее время складывается не лучшим образом для союзных войск. Виной тому в том числе и большое численное преимущество ВСУ и возможность украинской стороны проводить ротации. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военкор Роман Сапоньков

2022-10-06T06:45

2022-10-06T06:45

2022-10-06T06:45

противник

украина

всу

новости

военкор

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По его словам, назвать конкретные цифры численного преимущество ВСУ пока не представляется возможным, но она очевидна и особенно хорошо видна в условиях сильно растянутой линии фронта.По словам Сапонькова, пока у союзных сил нет ротации, и менять бойцов некем. В идеале, считает он, на позиции должны заходить разные батальоны или полки в рамках одной бригады, у которых за спиной будут другие бригады, также знакомые с ситуацией и местностью. Однако ничего подобного пока нет."Мы сидим ждем какого-то чуда, у нас выбивают отлично обученный состав, профессиональную армию. Они заканчиваются, их потом становится критично мало для такого расстояния фронта. Противник просто их обходит, нащупав дырку в обороне, там 15 человек сидит в одной деревне, 20 человек в другой, а между ними 2 километра. Они простреливаются тяжелой "стрелковкой", вроде не должны пройти. Но по факту, навалившись, враг массово проскакивает, прижимает боем к земле, на легком бронированном транспорте", - заявил военкор.Он подытожил, что дополнительные силы и вооружение, могли бы исправить ситуацию.Полностью интервью с Романом Сапоньковым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221005/1039384790.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

противник, украина, всу, новости, военкор