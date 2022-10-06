Военкор Сапоньков: противник просто обходит союзные войска - 06.10.2022 Украина.ру
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Военкор Сапоньков: противник просто обходит союзные войска
Военкор Сапоньков: противник просто обходит союзные войска - 06.10.2022 Украина.ру
Военкор Сапоньков: противник просто обходит союзные войска
Ситуация на фронте в настоящее время складывается не лучшим образом для союзных войск. Виной тому в том числе и большое численное преимущество ВСУ и возможность украинской стороны проводить ротации. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военкор Роман Сапоньков
2022-10-06T06:45
2022-10-06T06:45
противник
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военкор
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По его словам, назвать конкретные цифры численного преимущество ВСУ пока не представляется возможным, но она очевидна и особенно хорошо видна в условиях сильно растянутой линии фронта.По словам Сапонькова, пока у союзных сил нет ротации, и менять бойцов некем. В идеале, считает он, на позиции должны заходить разные батальоны или полки в рамках одной бригады, у которых за спиной будут другие бригады, также знакомые с ситуацией и местностью. Однако ничего подобного пока нет."Мы сидим ждем какого-то чуда, у нас выбивают отлично обученный состав, профессиональную армию. Они заканчиваются, их потом становится критично мало для такого расстояния фронта. Противник просто их обходит, нащупав дырку в обороне, там 15 человек сидит в одной деревне, 20 человек в другой, а между ними 2 километра. Они простреливаются тяжелой "стрелковкой", вроде не должны пройти. Но по факту, навалившись, враг массово проскакивает, прижимает боем к земле, на легком бронированном транспорте", - заявил военкор.Он подытожил, что дополнительные силы и вооружение, могли бы исправить ситуацию.Полностью интервью с Романом Сапоньковым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221005/1039384790.html
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противник, украина, всу, новости, военкор
противник, Украина, ВСУ, Новости, военкор

Военкор Сапоньков: противник просто обходит союзные войска

06:45 06.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Ситуация на фронте в настоящее время складывается не лучшим образом для союзных войск. Виной тому в том числе и большое численное преимущество ВСУ и возможность украинской стороны проводить ротации. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военкор Роман Сапоньков
По его словам, назвать конкретные цифры численного преимущество ВСУ пока не представляется возможным, но она очевидна и особенно хорошо видна в условиях сильно растянутой линии фронта.
"Противник активно вел разведку боем все эти 7 месяцев, не считаясь с потерями. Наши отвечали, огрызались, но у противника есть возможность ротации, восполнения потерь сразу. Та же 128-ая горно-пехотная Закарпатская бригада была выбита в конце августа настолько, что объявляли траур по погибшим. Сейчас она успешно наступала, то есть, явно провели ротацию или какие-то резервы были. У нас ничего подобного сделано не было. Люди, которые в марте заняли эти позиции, они сидят безвылазно", - сказал журналист.
По словам Сапонькова, пока у союзных сил нет ротации, и менять бойцов некем. В идеале, считает он, на позиции должны заходить разные батальоны или полки в рамках одной бригады, у которых за спиной будут другие бригады, также знакомые с ситуацией и местностью. Однако ничего подобного пока нет.
"Мы сидим ждем какого-то чуда, у нас выбивают отлично обученный состав, профессиональную армию. Они заканчиваются, их потом становится критично мало для такого расстояния фронта. Противник просто их обходит, нащупав дырку в обороне, там 15 человек сидит в одной деревне, 20 человек в другой, а между ними 2 километра. Они простреливаются тяжелой "стрелковкой", вроде не должны пройти. Но по факту, навалившись, враг массово проскакивает, прижимает боем к земле, на легком бронированном транспорте", - заявил военкор.
Он подытожил, что дополнительные силы и вооружение, могли бы исправить ситуацию.
Полностью интервью с Романом Сапоньковым можно прочитать здесь:
Роман Сапоньков интервью
Вчера, 05:06
Роман Сапоньков: Если не будет подкрепления и ротации, на Херсонском направлении нас ждет второй Изюм
 
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