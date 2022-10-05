https://ukraina.ru/20221005/1039410733.html
На карту может быть поставлена судьба Донецка. Баранец о том, как избежать трагедии. Видео
На карту может быть поставлена судьба Донецка. Баранец о том, как избежать трагедии. Видео - 05.10.2022 Украина.ру
На карту может быть поставлена судьба Донецка. Баранец о том, как избежать трагедии. Видео
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, как изменят ход СВО 300 тысяч... Украина.ру, 05.10.2022
2022-10-05T15:03
2022-10-05T15:03
2022-10-05T15:03
видео
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В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, как изменят ход СВО 300 тысяч мобилизованных, есть ли вина генерала Александра Лапина в сдаче Красного Лимана, а также о том, пора ли вводить военной цензуру:00:47 – Хватит ли России 300 тысяч мобилизованных? 05:30 – Критика Рамзана Кадырова в адрес генерала Александра Лапина и отвод войск из Красного Лимана: был ли иной выход?07:00 – Критические точки для ВС РФ и тактика ВСУ;10:30 – Переформатирование СВО после включения новых территорий в состав РФ;13:05 – Чего не хватает ВС РФ?17:30 – Нужна ли военная цензура в условиях СВО?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, как изменят ход СВО 300 тысяч мобилизованных, есть ли вина генерала Александра Лапина в сдаче Красного Лимана, а также о том, пора ли вводить военной цензуру:
00:47 – Хватит ли России 300 тысяч мобилизованных?
05:30 – Критика Рамзана Кадырова в адрес генерала Александра Лапина и отвод войск из Красного Лимана: был ли иной выход?
07:00 – Критические точки для ВС РФ и тактика ВСУ;
10:30 – Переформатирование СВО после включения новых территорий в состав РФ;
13:05 – Чего не хватает ВС РФ?
17:30 – Нужна ли военная цензура в условиях СВО?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.
В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.