Политолог рассказал, как долго просуществуют таможни в Донбассе - 05.10.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, как долго просуществуют таможни в Донбассе
Политолог рассказал, как долго просуществуют таможни в Донбассе - 05.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, как долго просуществуют таможни в Донбассе
В ближайшее время таможни между ДНР и ЛНР должны исчезнуть, так как таможни между субъектами РФ незаконны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
2022-10-05T14:30
2022-10-05T14:32
новости
таможни
марат баширов
досмотр
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Он указал, что на месте таможен будут располагаться посты безопасности, которые не будут контролировать перемещение товаров, но будут осуществлять досмотр с целью поиска оружия или каких-то запрещенных веществ.В новых субъектах Федерации будет действовать такой же порядок досмотров, рассказал политолог.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, таможни, марат баширов, досмотр
Новости, таможни, Марат Баширов, досмотр

Политолог рассказал, как долго просуществуют таможни в Донбассе

14:30 05.10.2022 (обновлено: 14:32 05.10.2022)
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкОткрытие новых пунктов пропуска между Украиной и ЛНР
Открытие новых пунктов пропуска между Украиной и ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Максим Захаров
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В ближайшее время таможни между ДНР и ЛНР должны исчезнуть, так как таможни между субъектами РФ незаконны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
Он указал, что на месте таможен будут располагаться посты безопасности, которые не будут контролировать перемещение товаров, но будут осуществлять досмотр с целью поиска оружия или каких-то запрещенных веществ.

Такой же досмотр может быть осуществлен в любой точке Российской Федерации. Я, когда езжу в Казань, то там перед Камой всегда стоит пост, и выборочно машины останавливают, досматривают

политолог Марат Баширов
Марат Баширов
Политолог
В новых субъектах Федерации будет действовать такой же порядок досмотров, рассказал политолог.
Олег Царёв
27 апреля, 05:07
«Таможня дает добро»: Царев рассказал, как будет решен вопрос с отправкой российских товаров из Крыма в освобожденную УкраинуТоварообмен и движение людей между Крымом и освобожденными территориями Украины увеличатся, поэтому таможенное оформление между этими регионами «пообещали убрать», сказал политик, депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовоститаможниМарат Башировдосмотр
 
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