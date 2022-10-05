Политолог рассказал, как долго просуществуют таможни в Донбассе
14:30 05.10.2022 (обновлено: 14:32 05.10.2022)
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкОткрытие новых пунктов пропуска между Украиной и ЛНР
В ближайшее время таможни между ДНР и ЛНР должны исчезнуть, так как таможни между субъектами РФ незаконны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
Он указал, что на месте таможен будут располагаться посты безопасности, которые не будут контролировать перемещение товаров, но будут осуществлять досмотр с целью поиска оружия или каких-то запрещенных веществ.
Такой же досмотр может быть осуществлен в любой точке Российской Федерации. Я, когда езжу в Казань, то там перед Камой всегда стоит пост, и выборочно машины останавливают, досматривают
В новых субъектах Федерации будет действовать такой же порядок досмотров, рассказал политолог.
27 апреля, 05:07«Таможня дает добро»: Царев рассказал, как будет решен вопрос с отправкой российских товаров из Крыма в освобожденную УкраинуТоварообмен и движение людей между Крымом и освобожденными территориями Украины увеличатся, поэтому таможенное оформление между этими регионами «пообещали убрать», сказал политик, депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.