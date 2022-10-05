https://ukraina.ru/20221005/1039408412.html

Политолог рассказал, как долго просуществуют таможни в Донбассе

Политолог рассказал, как долго просуществуют таможни в Донбассе - 05.10.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, как долго просуществуют таможни в Донбассе

В ближайшее время таможни между ДНР и ЛНР должны исчезнуть, так как таможни между субъектами РФ незаконны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов

2022-10-05T14:30

2022-10-05T14:30

2022-10-05T14:32

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таможни

марат баширов

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Он указал, что на месте таможен будут располагаться посты безопасности, которые не будут контролировать перемещение товаров, но будут осуществлять досмотр с целью поиска оружия или каких-то запрещенных веществ.В новых субъектах Федерации будет действовать такой же порядок досмотров, рассказал политолог.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220427/1033861938.html

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новости, таможни, марат баширов, досмотр