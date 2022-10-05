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Новые российские территории станут единой свободной экономической зоной
Новые российские территории станут единой свободной экономической зоной - 05.10.2022 Украина.ру
Новые российские территории станут единой свободной экономической зоной
Новые российские регионы обладают большим промышленным и экономическим потенциалом, которому при Украине не уделялось должно внимания. Однако с вхождением этих территорий в состав РФ все изменится. Об этом заявил замминистра экономического развития России Сергей Назаров, его слова 5 октября приводит официальный сайт Минэкономразвития
2022-10-05T13:00
2022-10-05T13:00
2022-10-05T13:00
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Назаров отметил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области обладают большим потенциалом: тяжелая промышленность, высокотехнологическое сельское хозяйство, энергетика и транспортная инфраструктура. Этот потенциал, добавил он, серьезно недофинансировался украинскими властями. "Основной задачей при их вступлении в РФ будет являться сохранение и приумножение имеющихся у новых регионов огромных возможностей. Для этого необходимо будет их интегрировать в экономическое, финансовое, правовое и гуманитарное пространство Российской Федерации", - сказал Назаров.Замминистра анонсировал создание специальной госпрограммы, основной задачей которой станет модернизация и развитие инфраструктуры, в т.ч. социальной. Будут задействованы все имеющиеся у РФ отраслевые меры поддержки. "Кроме того, планируется принятие федерального закона о создании единой свободной экономической зоны на все новые территории с преференциальным режимом для инвесторов, в рамках которого будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции, по аналогии с мерами, предусмотренными в свободной экономической зоне Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении.Назаров сослался на экспертные оценки, согласно которым принятие новых территорий позволит обеспечить прирост общероссийских показателей по таким основным отраслям, как металлургия (на 20%), угольная отрасль (на 6%), производство зерновых (более чем на 10%), подсолнечника (более чем на 20%).
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, экономика, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, промышленность
Новости, Россия, экономика, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область, промышленность
Новые российские территории станут единой свободной экономической зоной
Новые российские регионы обладают большим промышленным и экономическим потенциалом, которому при Украине не уделялось должно внимания. Однако с вхождением этих территорий в состав РФ все изменится. Об этом заявил замминистра экономического развития России Сергей Назаров, его слова 5 октября приводит официальный сайт Минэкономразвития
Назаров отметил
, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области обладают большим потенциалом: тяжелая промышленность, высокотехнологическое сельское хозяйство, энергетика и транспортная инфраструктура. Этот потенциал, добавил он, серьезно недофинансировался украинскими властями.
"Основной задачей при их вступлении в РФ будет являться сохранение и приумножение имеющихся у новых регионов огромных возможностей. Для этого необходимо будет их интегрировать в экономическое, финансовое, правовое и гуманитарное пространство Российской Федерации", - сказал Назаров.
Замминистра анонсировал создание специальной госпрограммы, основной задачей которой станет модернизация и развитие инфраструктуры, в т.ч. социальной. Будут задействованы все имеющиеся у РФ отраслевые меры поддержки.
"Кроме того, планируется принятие федерального закона о создании единой свободной экономической зоны на все новые территории с преференциальным режимом для инвесторов, в рамках которого будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции, по аналогии с мерами, предусмотренными в свободной экономической зоне Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении.
Назаров сослался на экспертные оценки, согласно которым принятие новых территорий позволит обеспечить прирост общероссийских показателей по таким основным отраслям, как металлургия (на 20%), угольная отрасль (на 6%), производство зерновых (более чем на 10%), подсолнечника (более чем на 20%).