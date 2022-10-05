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Новые российские территории станут единой свободной экономической зоной

Новые российские территории станут единой свободной экономической зоной - 05.10.2022 Украина.ру

Новые российские территории станут единой свободной экономической зоной

Новые российские регионы обладают большим промышленным и экономическим потенциалом, которому при Украине не уделялось должно внимания. Однако с вхождением этих территорий в состав РФ все изменится. Об этом заявил замминистра экономического развития России Сергей Назаров, его слова 5 октября приводит официальный сайт Минэкономразвития

2022-10-05T13:00

2022-10-05T13:00

2022-10-05T13:00

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Назаров отметил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области обладают большим потенциалом: тяжелая промышленность, высокотехнологическое сельское хозяйство, энергетика и транспортная инфраструктура. Этот потенциал, добавил он, серьезно недофинансировался украинскими властями. "Основной задачей при их вступлении в РФ будет являться сохранение и приумножение имеющихся у новых регионов огромных возможностей. Для этого необходимо будет их интегрировать в экономическое, финансовое, правовое и гуманитарное пространство Российской Федерации", - сказал Назаров.Замминистра анонсировал создание специальной госпрограммы, основной задачей которой станет модернизация и развитие инфраструктуры, в т.ч. социальной. Будут задействованы все имеющиеся у РФ отраслевые меры поддержки. "Кроме того, планируется принятие федерального закона о создании единой свободной экономической зоны на все новые территории с преференциальным режимом для инвесторов, в рамках которого будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции, по аналогии с мерами, предусмотренными в свободной экономической зоне Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении.Назаров сослался на экспертные оценки, согласно которым принятие новых территорий позволит обеспечить прирост общероссийских показателей по таким основным отраслям, как металлургия (на 20%), угольная отрасль (на 6%), производство зерновых (более чем на 10%), подсолнечника (более чем на 20%).

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новости, россия, экономика, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, промышленность