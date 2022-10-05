Путин назначил временных глав новых территорий - 05.10.2022 Украина.ру
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Путин назначил временных глав новых территорий
Путин назначил временных глав новых территорий - 05.10.2022 Украина.ру
Путин назначил временных глав новых территорий
Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 октября подписал указы о назначении временного исполняющих обязанности глав новых территорий
2022-10-05T09:57
2022-10-05T09:58
владимир путин
днр
лнр
запорожская область
херсонская область
денис пушилин
леонид пасечник
сальдо
евгений балицкий
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Согласно указу, временным главой ДНР стал Денис Пушилин, ЛНР - Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области - Евгений Балицкий, губернатора Херсонской области - Владимир Сальдо.Пушилин и Пасечник возглавляли народные республики Донецка и Луганска еще до их присоединения к РФ, Балицкий и Сальдо до настоящего момента возглавляли военно-гражданские администрации в своих регионах.Ранее в этот же день Путин утвердил ратификацию о принятии освобожденных территорий в состав России.
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владимир путин, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, денис пушилин, леонид пасечник, сальдо, евгений балицкий
Владимир Путин, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Сальдо, Евгений Балицкий

Путин назначил временных глав новых территорий

09:57 05.10.2022 (обновлено: 09:58 05.10.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 октября подписал указы о назначении временного исполняющих обязанности глав новых территорий
Согласно указу, временным главой ДНР стал Денис Пушилин, ЛНР - Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области - Евгений Балицкий, губернатора Херсонской области - Владимир Сальдо.
Пушилин и Пасечник возглавляли народные республики Донецка и Луганска еще до их присоединения к РФ, Балицкий и Сальдо до настоящего момента возглавляли военно-гражданские администрации в своих регионах.
Ранее в этот же день Путин утвердил ратификацию о принятии освобожденных территорий в состав России.
 
Владимир ПутинДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская областьДенис ПушилинЛеонид ПасечникСальдоЕвгений Балицкий
 
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