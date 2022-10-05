https://ukraina.ru/20221005/1039396463.html

Путин назначил временных глав новых территорий

Путин назначил временных глав новых территорий - 05.10.2022 Украина.ру

Путин назначил временных глав новых территорий

Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 октября подписал указы о назначении временного исполняющих обязанности глав новых территорий

2022-10-05T09:57

2022-10-05T09:57

2022-10-05T09:58

владимир путин

днр

лнр

запорожская область

херсонская область

денис пушилин

леонид пасечник

сальдо

евгений балицкий

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Согласно указу, временным главой ДНР стал Денис Пушилин, ЛНР - Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области - Евгений Балицкий, губернатора Херсонской области - Владимир Сальдо.Пушилин и Пасечник возглавляли народные республики Донецка и Луганска еще до их присоединения к РФ, Балицкий и Сальдо до настоящего момента возглавляли военно-гражданские администрации в своих регионах.Ранее в этот же день Путин утвердил ратификацию о принятии освобожденных территорий в состав России.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, денис пушилин, леонид пасечник, сальдо, евгений балицкий