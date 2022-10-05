https://ukraina.ru/20221005/1039396463.html
Путин назначил временных глав новых территорий
Путин назначил временных глав новых территорий - 05.10.2022 Украина.ру
Путин назначил временных глав новых территорий
Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 октября подписал указы о назначении временного исполняющих обязанности глав новых территорий
2022-10-05T09:57
2022-10-05T09:57
2022-10-05T09:58
владимир путин
днр
лнр
запорожская область
херсонская область
денис пушилин
леонид пасечник
сальдо
евгений балицкий
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Согласно указу, временным главой ДНР стал Денис Пушилин, ЛНР - Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области - Евгений Балицкий, губернатора Херсонской области - Владимир Сальдо.Пушилин и Пасечник возглавляли народные республики Донецка и Луганска еще до их присоединения к РФ, Балицкий и Сальдо до настоящего момента возглавляли военно-гражданские администрации в своих регионах.Ранее в этот же день Путин утвердил ратификацию о принятии освобожденных территорий в состав России.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, денис пушилин, леонид пасечник, сальдо, евгений балицкий
Владимир Путин, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Сальдо, Евгений Балицкий
Путин назначил временных глав новых территорий
09:57 05.10.2022 (обновлено: 09:58 05.10.2022)
Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 октября подписал указы о назначении временного исполняющих обязанности глав новых территорий
Согласно указу, временным главой ДНР стал Денис Пушилин, ЛНР - Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области - Евгений Балицкий, губернатора Херсонской области - Владимир Сальдо.
Пушилин и Пасечник возглавляли народные республики Донецка и Луганска еще до их присоединения к РФ, Балицкий и Сальдо до настоящего момента возглавляли военно-гражданские администрации в своих регионах.
Ранее в этот же день Путин утвердил ратификацию о принятии освобожденных территорий в состав России.