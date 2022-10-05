https://ukraina.ru/20221005/1039360722.html

Кнутов: Россия приготовила на ядерную угрозу США оружие судного дня

Кнутов: Россия приготовила на ядерную угрозу США оружие судного дня - 05.10.2022 Украина.ру

Кнутов: Россия приготовила на ядерную угрозу США оружие судного дня

Россия может ответить на ядерную угрозу США "Посейдоном". Накануне разведка НАТО предупредила командование о возможных испытаниях этого беспилотного подводного аппарата. Что из себя представляет "Посейдон" и какой урон США он может нанести, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-05T04:15

2022-10-05T04:15

2022-10-05T04:15

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Эксперт рассказал, что "Посейдон" - это ядерная торпеда, имеющая дальность действия порядка 10 тысяч километров. Она способна передвигаться под водой на глубине до 1 километра со скоростью 200 км/ч.Также специалист пояснил, что "Посейдон" может оснащаться ядерной боевой частью порядка 10 мегатонн.Он добавил, что "Посейдон" может не только уничтожать военно-морские базы, но и вызывать подрывом ядерного заряда цунами, способные накрыть значительную часть американской прибрежной зоны."Учитывая, что там проживает 80% населения США, страна практически перестанет существовать. Но, еще раз говорю, мы рассматриваем это как оружие судного дня и ответного удара в том случае, если противник применит против нас ядерное оружие и нам нужно будет отвечать", - резюмировал эксперт.Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, юрий кнутов, россия, сша, оружие, ядерная война