https://ukraina.ru/20221005/1039360722.html
Кнутов: Россия приготовила на ядерную угрозу США оружие судного дня
Кнутов: Россия приготовила на ядерную угрозу США оружие судного дня - 05.10.2022 Украина.ру
Кнутов: Россия приготовила на ядерную угрозу США оружие судного дня
Россия может ответить на ядерную угрозу США "Посейдоном". Накануне разведка НАТО предупредила командование о возможных испытаниях этого беспилотного подводного аппарата. Что из себя представляет "Посейдон" и какой урон США он может нанести, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-05T04:15
2022-10-05T04:15
2022-10-05T04:15
новости
эксперт
юрий кнутов
россия
сша
оружие
ядерная война
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Эксперт рассказал, что "Посейдон" - это ядерная торпеда, имеющая дальность действия порядка 10 тысяч километров. Она способна передвигаться под водой на глубине до 1 километра со скоростью 200 км/ч.Также специалист пояснил, что "Посейдон" может оснащаться ядерной боевой частью порядка 10 мегатонн.Он добавил, что "Посейдон" может не только уничтожать военно-морские базы, но и вызывать подрывом ядерного заряда цунами, способные накрыть значительную часть американской прибрежной зоны."Учитывая, что там проживает 80% населения США, страна практически перестанет существовать. Но, еще раз говорю, мы рассматриваем это как оружие судного дня и ответного удара в том случае, если противник применит против нас ядерное оружие и нам нужно будет отвечать", - резюмировал эксперт.Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, юрий кнутов, россия, сша, оружие, ядерная война
Новости, эксперт, Юрий Кнутов, Россия, США, оружие, ядерная война
Кнутов: Россия приготовила на ядерную угрозу США оружие судного дня
Россия может ответить на ядерную угрозу США "Посейдоном". Накануне разведка НАТО предупредила командование о возможных испытаниях этого беспилотного подводного аппарата. Что из себя представляет "Посейдон" и какой урон США он может нанести, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Эксперт рассказал, что "Посейдон" - это ядерная торпеда, имеющая дальность действия порядка 10 тысяч километров. Она способна передвигаться под водой на глубине до 1 километра со скоростью 200 км/ч.
Также специалист пояснил, что "Посейдон" может оснащаться ядерной боевой частью порядка 10 мегатонн.
"Особенность этих торпед еще заключается в том, что они относятся к оружию судного дня, то есть, их не применяют в качестве средства нападения. Но в качестве средства обороны и ответного удара - оно уникально. Почему? Засечь пуск такой торпеды ни из космоса, ни с помощью противолодочной обороны практически невозможно", - сказал Кнутов.
Он добавил, что "Посейдон" может не только уничтожать военно-морские базы, но и вызывать подрывом ядерного заряда цунами, способные накрыть значительную часть американской прибрежной зоны.
"Учитывая, что там проживает 80% населения США, страна практически перестанет существовать. Но, еще раз говорю, мы рассматриваем это как оружие судного дня и ответного удара в том случае, если противник применит против нас ядерное оружие и нам нужно будет отвечать", - резюмировал эксперт.
Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь: