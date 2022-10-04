https://ukraina.ru/20221004/1039359385.html

Новые субъекты РФ, обстрелы, спецподготовка ВСУ для захвата ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 4 октября

Новые субъекты РФ, обстрелы, спецподготовка ВСУ для захвата ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 4 октября - 04.10.2022 Украина.ру

Новые субъекты РФ, обстрелы, спецподготовка ВСУ для захвата ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 4 октября

Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T12:00

2022-10-04T12:00

2022-10-04T12:00

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Совфед одобрил вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Украинские военные почти 50 раз обстреляли территорию ДНР за сутки. Бойцы ВСУ проходят спецподготовку в Британии для захвата ЗАЭС.Совет Федерации на заседании во вторник проголосовал за законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.Согласно законам, в новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.Законы предусматривают, что лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территории, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина России.Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.Также предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Устанавливаются особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства.До 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины, предусматривают законы.Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчётах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны.Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений, говорится в законах.Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года. Правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год (для республик — и на плановый период 2024 и 2025 годов), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года.До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.В течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований.В отношении Запорожской области в соответствующий закон включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством президентом и правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии.Как отметил во вторник на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству его глава Андрей Клишас, после одобрения Советом Федерации федеральных конституционных законов эти документы направляются на подпись президенту РФ.Затем, после их публикации, президент своим указом внесет соответствующие поправки в статью 65 Конституции РФ и добавит четыре новых субъекта в перечень регионов, который содержится в данной статье.Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав РФ на правах субъектов после проведения референдумов, 27 сентября.За их вхождение в РФ проголосовало абсолютное большинство. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов в составе страны. Названия новых субъектов сохраняются.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в том числе с использованием РСЗО HIMARS и «Ураган», выпустив 180 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.На Донецком направлении противник применял РСЗО Himars, «Ураган», артиллерию 155 мм.На Ясиноватском — артиллерию 155 мм.На Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.Всего ВСУ выпустили 180 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Докучаевск.В результате обстрелов были ранены два человека в Куйбышевском районе Донецка.Повреждено 13 домостроений, а также 12 объектов гражданской инфраструктуры.Что касается Луганской Народной Республики, официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко отметил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений НМ ЛНР было уничтожено до 110 человек личного состава ВСУ; три танка; 15 бронетранспортёров; 16 единиц специальной автомобильной техники.При этом противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР.«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли н. п. Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 1 ракету. В результате обстрела повреждены ясли-сад "Незабудка", стадион "Колос" и 3 жилых дома», — сказал Филипоненко.Попытки захвата Запорожской АЭСУкраинские спецподразделения проходят специальное обучение в Британии и проводят учения для форсирования Днепра с целью захвата Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».Он добавил, что выше по течению Днепра силы спецопераций Украины уже минимум трижды проводили учения по речному десанту и захвату техногенного объекта.Кроме того выяснилось, что, по информации СМИ, гендиректор атомной электростанции Игорь Мурашов посредством мессенджеров передавал представителям Киева сведения о текущем состоянии дел на предприятии.Подчеркивается, что мужчина осознавал, что обстрелы стратегического объекта ведутся со стороны вооруженных сил Украины и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.В эксклюзивном сюжете телеканала «Россия 24» сообщалось, что Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ».В телеграм-канале Следственного комитета России отметили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данным о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС с СБУ.«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми в СМИ сообщениями о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС с СБУ... По поручению главы ведомства следователи СК России проведут проверку вышеуказанных сведений, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в материале.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.В результате отключения от центральной энергоподачи на ЗАЭС 11 сентября был отключен последний работающий реактор. Таким образом, все шесть реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки. Однако для их охлаждения и работы станции по-прежнему необходима электроэнергия, заявили в МАГАТЭ.

https://ukraina.ru/20221004/1039348211.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, запорожская аэс, рогов, территория, россия, лнр, днр, украина, всу, обстрелы