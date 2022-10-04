Новые субъекты РФ, обстрелы, спецподготовка ВСУ для захвата ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 4 октября - 04.10.2022 Украина.ру
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Новые субъекты РФ, обстрелы, спецподготовка ВСУ для захвата ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 4 октября
Новые субъекты РФ, обстрелы, спецподготовка ВСУ для захвата ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 4 октября - 04.10.2022 Украина.ру
Новые субъекты РФ, обстрелы, спецподготовка ВСУ для захвата ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 4 октября
Украина.ру, 04.10.2022
2022-10-04T12:00
2022-10-04T12:00
хроники
эксклюзив
запорожская аэс
рогов
территория
россия
лнр
днр
украина
всу
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Совфед одобрил вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Украинские военные почти 50 раз обстреляли территорию ДНР за сутки. Бойцы ВСУ проходят спецподготовку в Британии для захвата ЗАЭС.Совет Федерации на заседании во вторник проголосовал за законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.Согласно законам, в новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.Законы предусматривают, что лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территории, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина России.Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.Также предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Устанавливаются особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства.До 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины, предусматривают законы.Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчётах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны.Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений, говорится в законах.Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года. Правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год (для республик — и на плановый период 2024 и 2025 годов), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года.До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.В течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований.В отношении Запорожской области в соответствующий закон включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством президентом и правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии.Как отметил во вторник на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству его глава Андрей Клишас, после одобрения Советом Федерации федеральных конституционных законов эти документы направляются на подпись президенту РФ.Затем, после их публикации, президент своим указом внесет соответствующие поправки в статью 65 Конституции РФ и добавит четыре новых субъекта в перечень регионов, который содержится в данной статье.Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав РФ на правах субъектов после проведения референдумов, 27 сентября.За их вхождение в РФ проголосовало абсолютное большинство. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов в составе страны. Названия новых субъектов сохраняются.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в том числе с использованием РСЗО HIMARS и «Ураган», выпустив 180 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.На Донецком направлении противник применял РСЗО Himars, «Ураган», артиллерию 155 мм.На Ясиноватском — артиллерию 155 мм.На Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.Всего ВСУ выпустили 180 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Докучаевск.В результате обстрелов были ранены два человека в Куйбышевском районе Донецка.Повреждено 13 домостроений, а также 12 объектов гражданской инфраструктуры.Что касается Луганской Народной Республики, официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко отметил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений НМ ЛНР было уничтожено до 110 человек личного состава ВСУ; три танка; 15 бронетранспортёров; 16 единиц специальной автомобильной техники.При этом противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР.«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли н. п. Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 1 ракету. В результате обстрела повреждены ясли-сад "Незабудка", стадион "Колос" и 3 жилых дома», — сказал Филипоненко.Попытки захвата Запорожской АЭСУкраинские спецподразделения проходят специальное обучение в Британии и проводят учения для форсирования Днепра с целью захвата Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».Он добавил, что выше по течению Днепра силы спецопераций Украины уже минимум трижды проводили учения по речному десанту и захвату техногенного объекта.Кроме того выяснилось, что, по информации СМИ, гендиректор атомной электростанции Игорь Мурашов посредством мессенджеров передавал представителям Киева сведения о текущем состоянии дел на предприятии.Подчеркивается, что мужчина осознавал, что обстрелы стратегического объекта ведутся со стороны вооруженных сил Украины и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.В эксклюзивном сюжете телеканала «Россия 24» сообщалось, что Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ».В телеграм-канале Следственного комитета России отметили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данным о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС с СБУ.«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми в СМИ сообщениями о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС с СБУ... По поручению главы ведомства следователи СК России проведут проверку вышеуказанных сведений, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в материале.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.В результате отключения от центральной энергоподачи на ЗАЭС 11 сентября был отключен последний работающий реактор. Таким образом, все шесть реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки. Однако для их охлаждения и работы станции по-прежнему необходима электроэнергия, заявили в МАГАТЭ.
https://ukraina.ru/20221004/1039348211.html
https://ukraina.ru/20221003/1039336087.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, запорожская аэс, рогов, территория, россия, лнр, днр, украина, всу, обстрелы
Хроники, Эксклюзив, Запорожская АЭС, Рогов, территория, Россия, ЛНР, ДНР, Украина, ВСУ, обстрелы

Новые субъекты РФ, обстрелы, спецподготовка ВСУ для захвата ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 4 октября

12:00 04.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Совфед одобрил вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Украинские военные почти 50 раз обстреляли территорию ДНР за сутки. Бойцы ВСУ проходят спецподготовку в Британии для захвата ЗАЭС.
Совет Федерации на заседании во вторник проголосовал за законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

Согласно законам, в новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

Законы предусматривают, что лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территории, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина России.

Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.

Также предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Устанавливаются особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства.
Выдача паспортов РФ в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
09:00
Очереди за паспортами РФ, "офицерское звание" для Илона Маска. Главное на Украине на утро 4 октября
До 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины, предусматривают законы.

Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчётах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны.
Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений, говорится в законах.

Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года.
Правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год (для республик — и на плановый период 2024 и 2025 годов), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года.

До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

В течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований.

В отношении Запорожской области в соответствующий закон включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством президентом и правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии.

Как отметил во вторник на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству его глава Андрей Клишас, после одобрения Советом Федерации федеральных конституционных законов эти документы направляются на подпись президенту РФ.
Затем, после их публикации, президент своим указом внесет соответствующие поправки в статью 65 Конституции РФ и добавит четыре новых субъекта в перечень регионов, который содержится в данной статье.

«На этом процедура будет завершена», — сказал он.

Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав РФ на правах субъектов после проведения референдумов, 27 сентября.
За их вхождение в РФ проголосовало абсолютное большинство. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов в составе страны. Названия новых субъектов сохраняются.
Обстрелы Донбасса
Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в том числе с использованием РСЗО HIMARS и «Ураган», выпустив 180 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

На Донецком направлении противник применял РСЗО Himars, «Ураган», артиллерию 155 мм.
На Ясиноватском — артиллерию 155 мм.
На Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.
Всего ВСУ выпустили 180 единиц различных боеприпасов.
Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Докучаевск.
В результате обстрелов были ранены два человека в Куйбышевском районе Донецка.
Повреждено 13 домостроений, а также 12 объектов гражданской инфраструктуры.
Внеплановое пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 16:17
Ратификация договоров, бои в ЛНР, судья с гражданством. Главное на Украине на 16:00 3 октябряУкраинская армия перешла границу Луганской Народной Республики. Государственная Дума ратифицировала договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. СБУ подтвердила наличие российского гражданства у главы Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова
Что касается Луганской Народной Республики, официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко отметил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений НМ ЛНР было уничтожено до 110 человек личного состава ВСУ; три танка; 15 бронетранспортёров; 16 единиц специальной автомобильной техники.
При этом противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР.
«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли н. п. Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 1 ракету. В результате обстрела повреждены ясли-сад "Незабудка", стадион "Колос" и 3 жилых дома», — сказал Филипоненко.
Попытки захвата Запорожской АЭС
Украинские спецподразделения проходят специальное обучение в Британии и проводят учения для форсирования Днепра с целью захвата Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

«Как минимум четыре-пять групп [украинских войск] численностью от 100 до 110 человек прошли подготовку непосредственно в Британии, у британских военных инструкторов с целью захватить [Запорожскую] атомную станцию. Риск присутствует, он никуда не девается, но нам эти планы известны», — сказал Рогов.

Он добавил, что выше по течению Днепра силы спецопераций Украины уже минимум трижды проводили учения по речному десанту и захвату техногенного объекта.
Кроме того выяснилось, что, по информации СМИ, гендиректор атомной электростанции Игорь Мурашов посредством мессенджеров передавал представителям Киева сведения о текущем состоянии дел на предприятии.
Подчеркивается, что мужчина осознавал, что обстрелы стратегического объекта ведутся со стороны вооруженных сил Украины и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.
В эксклюзивном сюжете телеканала «Россия 24» сообщалось, что Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ».
В телеграм-канале Следственного комитета России отметили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данным о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС с СБУ.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми в СМИ сообщениями о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС с СБУ... По поручению главы ведомства следователи СК России проведут проверку вышеуказанных сведений, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в материале.
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 12:10
Наёмники, обстрелы, публикация договоров. Главное на Украине на 12:00 3 октябряПоявились кадры с иностранными наёмниками в боях под Лиманом. Украинские военные продолжают артиллерийский террор Донбасса и Северной Таврии. Опубликованы договора о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.
С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
В результате отключения от центральной энергоподачи на ЗАЭС 11 сентября был отключен последний работающий реактор. Таким образом, все шесть реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки. Однако для их охлаждения и работы станции по-прежнему необходима электроэнергия, заявили в МАГАТЭ.
 
ХроникиЭксклюзивЗапорожская АЭСРоговтерриторияРоссияЛНРДНРУкраинаВСУобстрелы
 
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