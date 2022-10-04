https://ukraina.ru/20221004/1039354075.html

В чём причины военных успехов Украины? И кому пора в Магадан

В чём причины военных успехов Украины? И кому пора в Магадан - 04.10.2022 Украина.ру

В чём причины военных успехов Украины? И кому пора в Магадан

Военные успехи Украины в Харьковской, а теперь и в Херсонской области вызывают обеспокоенность общественности. Общественность интересуется — почему нас бьют?... Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T12:40

2022-10-04T12:40

2022-10-04T13:54

украина

россия

спецоперация

армия

мнения

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Военные успехи Украины в Харьковской, а теперь и в Херсонской области вызывают обеспокоенность общественности. Общественность интересуется — почему нас бьют? Воевать нечем? Или не умеем? Вообще, дикая немного ситуация, когда вторая армия мира отступает под натиском племенного ополчения страны, которую и сейчас многие называют несостоявшимся государством.Я не военный эксперт, но интересовался военной историей и помню высказывание Карла фон Клаузевица: «Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека» (да, я помню продолжение, но я ведь и не воюю — только анализирую ход боевых действий).У российской армии есть минимум три существенные проблемы.Во-первых, отсутствие связи и неэффективная система управления. В особенности проблемным является дефицит межвидового взаимодействия. Российские военные постоянно жалуются на плохую поддержку танков, артиллерии, авиации, РЭБ… Да всего вообще. Военкоры только сейчас обнаружили инженерную технику около Кременной — а ведь на некоторых направлениях мы оборону держим с весны буквально.Самое удивительное, что именно межвидовое взаимодействие на Западе считалось сильным местом Советской армии. Возможно, сыграло свою роль увеличение скорости принятия решений в современном бою. Но главное, кажется, соперничество видов и родов войск, отсутствие твёрдого общевойскового командования и дефицит горизонтальных связей (в силу проблем со связью вообще).Во-вторых, недостаток сил. Точных данных нет, но считается, что общая численность ВСУ примерно втрое больше численности союзных сил. Напомним, что в военной науке трёхкратное превосходство считается минимальным условием для успешного наступления.Да, российская армия более полугода действовала антинаучно, и наука теперь жестоко мстит. Она обижена…В-третьих, дефицит разведданных при полной прозрачности наших позиций с украинской стороны.Тут ситуация понятная — к сожалению Юлия Пересильд, какой бы замечательной актрисой она не была, радиолокационный разведывательный спутник не заменит (это не в плане претензий к Дмитрию Рогозину — ему как раз удалось нормализовать ситуацию в «Роскосмосе»).Это всё плохо само по себе, но главная проблема — утрата стратегической инициативы. Эта самая СИ — вещь воздушная, трудноуловимая. Это как момент сцепления в машине — ты ногой чувствуешь, отпуская педаль, где именно зубчики сошлись и заработала передача. Но это надо именно почувствовать и запомнить — у каждой машины свой индивидуальный момент сцепления.СИ сводится к тому, что имеющая её сторона может навязывать свою волю противнику — она действует, он реагирует. Чаще всего инициативой владеет наступающий, имеющий превосходство в силах и средствах, просто более уверенный в себе. Но бывает по-разному.Российская сторона утратила инициативу, прекратив наступать. ВСУ её перехватили и бьют в слабые места российских военных порядков, создавая локальное превосходство в силах. Это тем проще, что украинское командование точно знает где у ВС РФ дефицит войск и имеет возможность создать нужное превосходство.Даже доведение ВС РФ до штатов военного времени не гарантирует возвращение инициативы. Просто ВСУ будет труднее наступать.При этом, не смотря на все рассказы об инновационных методах боевых действий, Украина ничего сверхъестественного не демонстрирует. Да, у ВСУ лучше связь и разведка. Притом не своя, а прежде всего американская и английская. Это, конечно, несколько меняет ситуацию в интеллектуальном и моральном аспекте, но в военном отношении они пока на данный момент разведданными обеспечены лучше. И это факт. Но и победы даются им очень дорогой ценой. Притом, что обе стороны занижают свои потери и завышают потери противника, получается, что потери ВСУ минимум вдвое выше (скорее всего, даже в 3−5 раз).Типичную тактику ВСУ описывает телеграм-канал "Рыбарь":"Судя по хронологии боёв на юге, противник наступает на всех участках с расчётом, что где-то российская оборона дрогнет и будет продавлена. О каком-то сбережении сил не идёт и речи: село Сухой Ставок уже стало притчей во языцех, превратившись в синоним бесцельной отправки украинских подразделений на убой. (Это, кстати, об использовании разведданных – Авт.)Телевизионные "говорящие головы" любят рассуждать об украинской "тактике малых групп" и других передовых решениях. А на фоне всплывают видео с Давыдова Брода, где ВСУ ходят в атаку походной колонной: после уничтожения двух головных танков она просто останавливается в чистом поле и попадает под расстрел российской артиллерии.Если ВС РФ критиковали за такое в начале СВО, то украинское командование делает точь-в-точь то же самое спустя 8 месяцев войны".Выводы:1) Реальная война вскрыла ряд недостатков организации и вооружения ВС РФ. И это н6ормально. Раз мы знаем про недостатки, то теперь вопрос в том, что и как исправлять будем. А то, что будем, не сомневаюсь.2) ВСУ были недооценены – в первую очередь, в плане мотивации, но также в плане вооружения и подготовки (Россия явно не была готова к тому, что Запад сделает все ставки на Украину – пусть и на относительно короткий промежуток времени).3) Учитывая примерное равенство сторон, ничего катастрофического на фронте не происходит – да, нельзя воевать против науки, да, военная фортуна переменчива (она и вне поля боя дама непостоянная), но впадать в депрессию не стоит.Главное, зная теперь свои основные ошибки, мы можем, исправляя их, двигаться дальше.Меня, в этой связи, честно говоря, больше беспокоит назначение уволенного хабаровского военкома на аналогичную должность в Магадан – поневоле задумаешься, что сталинская "большая чистка" в РККА была не только вредна, но и полезна…

https://ukraina.ru/20220912/1038621807.html

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2022

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украина, россия, спецоперация, армия, мнения