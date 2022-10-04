В чём причины военных успехов Украины? И кому пора в Магадан
12:40 04.10.2022 (обновлено: 13:54 04.10.2022)
Военные успехи Украины в Харьковской, а теперь и в Херсонской области вызывают обеспокоенность общественности. Общественность интересуется — почему нас бьют? Воевать нечем? Или не умеем? Вообще, дикая немного ситуация, когда вторая армия мира отступает под натиском племенного ополчения страны, которую и сейчас многие называют несостоявшимся государством.
Я не военный эксперт, но интересовался военной историей и помню высказывание Карла фон Клаузевица: «Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека» (да, я помню продолжение, но я ведь и не воюю — только анализирую ход боевых действий).
12 сентября, 06:45Эксперт: в Харьковской области у российской армии произошла серьёзная тактическая неудачаВСУ удалось застать российские войска врасплох, в то время, как оборона Балаклеи была "безобразно организована", и продвижение войск киевского режима означает серьёзную тактическую неудачу. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру военный историк Евгений Норин
У российской армии есть минимум три существенные проблемы.
Во-первых, отсутствие связи и неэффективная система управления. В особенности проблемным является дефицит межвидового взаимодействия. Российские военные постоянно жалуются на плохую поддержку танков, артиллерии, авиации, РЭБ… Да всего вообще. Военкоры только сейчас обнаружили инженерную технику около Кременной — а ведь на некоторых направлениях мы оборону держим с весны буквально.
Самое удивительное, что именно межвидовое взаимодействие на Западе считалось сильным местом Советской армии. Возможно, сыграло свою роль увеличение скорости принятия решений в современном бою. Но главное, кажется, соперничество видов и родов войск, отсутствие твёрдого общевойскового командования и дефицит горизонтальных связей (в силу проблем со связью вообще).
Во-вторых, недостаток сил. Точных данных нет, но считается, что общая численность ВСУ примерно втрое больше численности союзных сил. Напомним, что в военной науке трёхкратное превосходство считается минимальным условием для успешного наступления.
Да, российская армия более полугода действовала антинаучно, и наука теперь жестоко мстит. Она обижена…
В-третьих, дефицит разведданных при полной прозрачности наших позиций с украинской стороны.
Тут ситуация понятная — к сожалению Юлия Пересильд, какой бы замечательной актрисой она не была, радиолокационный разведывательный спутник не заменит (это не в плане претензий к Дмитрию Рогозину — ему как раз удалось нормализовать ситуацию в «Роскосмосе»).
Это всё плохо само по себе, но главная проблема — утрата стратегической инициативы. Эта самая СИ — вещь воздушная, трудноуловимая. Это как момент сцепления в машине — ты ногой чувствуешь, отпуская педаль, где именно зубчики сошлись и заработала передача. Но это надо именно почувствовать и запомнить — у каждой машины свой индивидуальный момент сцепления.
СИ сводится к тому, что имеющая её сторона может навязывать свою волю противнику — она действует, он реагирует. Чаще всего инициативой владеет наступающий, имеющий превосходство в силах и средствах, просто более уверенный в себе. Но бывает по-разному.
Российская сторона утратила инициативу, прекратив наступать. ВСУ её перехватили и бьют в слабые места российских военных порядков, создавая локальное превосходство в силах. Это тем проще, что украинское командование точно знает где у ВС РФ дефицит войск и имеет возможность создать нужное превосходство.
Даже доведение ВС РФ до штатов военного времени не гарантирует возвращение инициативы. Просто ВСУ будет труднее наступать.
30 сентября, 15:01Кнутов рассказал, когда в районе СВО будет ощущаться эффект частичной мобилизацииРезультаты частичной мобилизации в РФ в районе боевых действий на Украине скажутся примерно через два месяца. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
При этом, не смотря на все рассказы об инновационных методах боевых действий, Украина ничего сверхъестественного не демонстрирует. Да, у ВСУ лучше связь и разведка. Притом не своя, а прежде всего американская и английская. Это, конечно, несколько меняет ситуацию в интеллектуальном и моральном аспекте, но в военном отношении они пока на данный момент разведданными обеспечены лучше. И это факт. Но и победы даются им очень дорогой ценой. Притом, что обе стороны занижают свои потери и завышают потери противника, получается, что потери ВСУ минимум вдвое выше (скорее всего, даже в 3−5 раз).
Типичную тактику ВСУ описывает телеграм-канал "Рыбарь":
"Судя по хронологии боёв на юге, противник наступает на всех участках с расчётом, что где-то российская оборона дрогнет и будет продавлена. О каком-то сбережении сил не идёт и речи: село Сухой Ставок уже стало притчей во языцех, превратившись в синоним бесцельной отправки украинских подразделений на убой. (Это, кстати, об использовании разведданных – Авт.)
Телевизионные "говорящие головы" любят рассуждать об украинской "тактике малых групп" и других передовых решениях. А на фоне всплывают видео с Давыдова Брода, где ВСУ ходят в атаку походной колонной: после уничтожения двух головных танков она просто останавливается в чистом поле и попадает под расстрел российской артиллерии.
Если ВС РФ критиковали за такое в начале СВО, то украинское командование делает точь-в-точь то же самое спустя 8 месяцев войны".
Выводы:
1) Реальная война вскрыла ряд недостатков организации и вооружения ВС РФ. И это н6ормально. Раз мы знаем про недостатки, то теперь вопрос в том, что и как исправлять будем. А то, что будем, не сомневаюсь.
05:35Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного ЛиманаЕсли после тактических успехов ВСУ в Харьковской области можно было говорить о недочётах ВС РФ, то оставление Красного Лимана (Лимана) доказывает, что необходимо делать незамедлительные кадровые выводы. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
2) ВСУ были недооценены – в первую очередь, в плане мотивации, но также в плане вооружения и подготовки (Россия явно не была готова к тому, что Запад сделает все ставки на Украину – пусть и на относительно короткий промежуток времени).
3) Учитывая примерное равенство сторон, ничего катастрофического на фронте не происходит – да, нельзя воевать против науки, да, военная фортуна переменчива (она и вне поля боя дама непостоянная), но впадать в депрессию не стоит.
Главное, зная теперь свои основные ошибки, мы можем, исправляя их, двигаться дальше.
Меня, в этой связи, честно говоря, больше беспокоит назначение уволенного хабаровского военкома на аналогичную должность в Магадан – поневоле задумаешься, что сталинская "большая чистка" в РККА была не только вредна, но и полезна…