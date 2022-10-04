https://ukraina.ru/20221004/1039350267.html
Мирный план Маска
Мирный план Маска - 04.10.2022 Украина.ру
Мирный план Маска
Относительно спокойное течение дня 3 октября было взорвано твитом эксцентричного американского предпринимателя Илона Маска, предложившего свой собственный план... Украина.ру, 04.10.2022
2022-10-04T09:44
2022-10-04T09:44
2022-10-04T10:51
илон маск
украина
россия
спецоперация
мир
дипломатия
эксклюзив
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Относительно спокойное течение дня 3 октября было взорвано твитом эксцентричного американского предпринимателя Илона Маска, предложившего свой собственный план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Причём вызов этот оказался такого свойства, что на него должен был ответить даже Владимир Зеленский.Стартовый твит Маска, появившийся в 6:15 по времени США (вероятно, в 16:15 по московскому времени, если Маск писал из своего дома в Сан-Франциско), предполагал следующие действия:«— Повтор референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН.— Крым формально в составе России, как и был с 1783 года до "ошибки Хрущёва".— Подача воды в Крым.— Украина остаётся нейтральным государством».Затем он разместил опросник: «Воля людей, которые живут в Донбассе и в Крыму, должна решить, в составе России они или Украины». По состоянию на 9:00 4 октября в голосовании приняло участие почти 1,85 млн человек, из которых 58% ответили положительно.Позже он объяснил свою позицию так: «В России в три раза больше населения, чем на Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира... Я по-прежнему очень поддерживаю Украину, но убеждён, что массовая эскалация войны нанесёт большой вред Украине и, возможно, миру... Наличные затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink на Украине на данный момент составляют около 80 миллионов долларов. Наша поддержка России составляет 0 долларов. Понятно, что мы за Украину. Попытка вернуть Крым приведёт к массовым смертям, возможно, потерпит неудачу и может привести к ядерной войне. Это было бы ужасно для Украины и Земли».Естественно, позиция Маска вызвала недовольство на Украине.Первым отреагировал Михаил Подоляк, предложивший свой забористый «план»:«1. Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым.2. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не сможет угрожать другим.3. Военные преступники предаются международному трибуналу».Реакция Зеленского:«Какой Илон Маск вам нравится больше?— Который поддерживает Украину.— Который поддерживает Россию».На 9:00 4 октября в голосовании приняли участие почти 1,8 млн человек, из которых 81% поддержали первый вариант. Предсказуемо, но Маск, в отличие от Зеленского, не считает, что поддержка войны до последнего украинца — поддержка Украины.С российской стороны предложения Маска прокомментировали Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин — в юмористическом ключе, но скорее положительно. Медведев: «Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state"» («Украина — искусственное государство»).Анализировать реалистичность предложения Маска нужды нет — понятно, что сейчас, когда ВСУ наступают, в Киеве всерьёз реагировать на какие-либо мирные предложения не будут. Собственно, и в более сложной ситуации предложения Маска неприемлемы — кто же будет ставить под вопрос целостность государства, соглашаясь на проведение референдума?Что же подвигло Маска выступить со столь странным заявлением?Во-первых, это могло быть послание со стороны части американских элит.Алексей Арестович, например, указывает, что тут мог сыграть свою роль внутриполитический фактор: «Маск больше симпатизирует республиканцам, а у них есть достаточное количество людей, которые питают странные мысли такого рода». Действительно, недавно экс-президент Дональд Трамп предложил себя в качестве посредника на переговорах между Москвой и Киевом, а через месяц в США промежуточные выборы…Тут, впрочем, надо сказать, что не только республиканцы, но и демократы считают нужным «подморозить» конфликт, который создаёт слишком жёсткую ситуацию и в США, и в ЕС и, главное, в отношениях между ними. Во всяком случае, считается, что Энтони Блинкен курирует контакты Киева с Москвой при посредничестве Эрдогана, хотя, конечно, возникающие тут предложения не предполагают учёта мнений населения.Во-вторых, эксперты обращают внимание на то, что у Маска может быть свой собственный бизнес-интерес.Екатеринбургский блогер и волонтёр Сергей Колясников напоминает о «месторождениях лития на территориях, присоединившихся к России. Шевченковское в Донецкой области (недалеко от Угледара) и рудник Крутая Балка в районе Запорожья (между Мариуполем и Бердянском). Цифры засекречены СБУ, но оцениваются в несколько миллионов тонн, при этом из-за небольшой глубины залегания их несложно извлечь». Литий нужен для производства аккумуляторов, на которых ездят «теслы» Маска.В-третьих, мы помним, что бизнес Маска убыточен, но он ухитряется привлекать новые средства за счёт удачных рекламных кампаний.Например, после скандального твита Маска акции Tesla упали на 9%. Что делает Маск? Проживающий в Белоруссии киевский журналист Максим Равреба объясняет: «Котировки акций Tesla падают из-за отчёта компании, как это обычно и бывает на фондовых биржах. Брокеры не читают твитор и не знают о существовании Украины. Брокеры прочитали отчет Tesla о продажах электромобилей в III квартале. Они не оправдали прогнозов: Tesla поставила 343 800 единиц, а аналитики ожидали 358 000. Разница в 14 200 электрокаров удешевила акции Tesla на 9%. Одна акция стоит всего $ 250. Покупайте, пока дёшево, потом Илон Маск поддаст газку и будет дороже».Эти три версии не противоречат друг другу. Выбирайте любую или даже несколько.
https://ukraina.ru/20221004/1039347149.html
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Василий Стоякин
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Украина.ру
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Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_590b6d7610a0773136d6b98b02e8228c.jpg.webp
илон маск, украина, россия, спецоперация, мир, дипломатия, эксклюзив
Относительно спокойное течение дня 3 октября было взорвано твитом эксцентричного американского предпринимателя Илона Маска, предложившего свой собственный план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Причём вызов этот оказался такого свойства, что на него должен был ответить даже Владимир Зеленский.
Стартовый твит Маска, появившийся в 6:15 по времени США (вероятно, в 16:15 по московскому времени, если Маск писал из своего дома в Сан-Франциско), предполагал следующие действия:
«— Повтор референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН.
— Крым формально в составе России, как и был с 1783 года до "ошибки Хрущёва".
— Украина остаётся нейтральным государством».
Затем он разместил опросник: «Воля людей, которые живут в Донбассе и в Крыму, должна решить, в составе России они или Украины». По состоянию на 9:00 4 октября в голосовании приняло участие почти 1,85 млн человек, из которых 58% ответили положительно.
Позже он объяснил свою позицию так: «В России в три раза больше населения, чем на Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира... Я по-прежнему очень поддерживаю Украину, но убеждён, что массовая эскалация войны нанесёт большой вред Украине и, возможно, миру... Наличные затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink на Украине на данный момент составляют около 80 миллионов долларов. Наша поддержка России составляет 0 долларов. Понятно, что мы за Украину. Попытка вернуть Крым приведёт к массовым смертям, возможно, потерпит неудачу и может привести к ядерной войне. Это было бы ужасно для Украины и Земли».
Естественно, позиция Маска вызвала недовольство на Украине.
Первым отреагировал Михаил Подоляк, предложивший свой забористый «план»:
«1. Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым.
2. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не сможет угрожать другим.
3. Военные преступники предаются международному трибуналу».
«Какой Илон Маск вам нравится больше?
— Который поддерживает Украину.
— Который поддерживает Россию».
На 9:00 4 октября в голосовании приняли участие почти 1,8 млн человек, из которых 81% поддержали первый вариант. Предсказуемо, но Маск, в отличие от Зеленского, не считает, что поддержка войны до последнего украинца — поддержка Украины.
С российской стороны предложения Маска прокомментировали Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин — в юмористическом ключе, но скорее положительно. Медведев: «Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state"» («Украина — искусственное государство»).
Анализировать реалистичность предложения Маска нужды нет — понятно, что сейчас, когда ВСУ наступают, в Киеве всерьёз реагировать на какие-либо мирные предложения не будут. Собственно, и в более сложной ситуации предложения Маска неприемлемы — кто же будет ставить под вопрос целостность государства, соглашаясь на проведение референдума?
Что же подвигло Маска выступить со столь странным заявлением?
Во-первых, это могло быть послание со стороны части американских элит.
Алексей Арестович, например, указывает, что тут мог сыграть свою роль внутриполитический фактор: «Маск больше симпатизирует республиканцам, а у них есть достаточное количество людей, которые питают странные мысли такого рода». Действительно, недавно экс-президент Дональд Трамп предложил себя в качестве посредника на переговорах между Москвой и Киевом, а через месяц в США промежуточные выборы…
Тут, впрочем, надо сказать, что не только республиканцы, но и демократы считают нужным «подморозить» конфликт, который создаёт слишком жёсткую ситуацию и в США, и в ЕС и, главное, в отношениях между ними. Во всяком случае, считается, что Энтони Блинкен курирует контакты Киева с Москвой при посредничестве Эрдогана, хотя, конечно, возникающие тут предложения не предполагают учёта мнений населения.
Во-вторых, эксперты обращают внимание на то, что у Маска может быть свой собственный бизнес-интерес.
Екатеринбургский блогер и волонтёр Сергей Колясников напоминает о «месторождениях лития на территориях, присоединившихся к России. Шевченковское в Донецкой области (недалеко от Угледара) и рудник Крутая Балка в районе Запорожья (между Мариуполем и Бердянском). Цифры засекречены СБУ, но оцениваются в несколько миллионов тонн, при этом из-за небольшой глубины залегания их несложно извлечь». Литий нужен для производства аккумуляторов, на которых ездят «теслы» Маска.
В-третьих, мы помним, что бизнес Маска убыточен, но он ухитряется привлекать новые средства за счёт удачных рекламных кампаний.
Например, после скандального твита Маска акции Tesla упали на 9%. Что делает Маск? Проживающий в Белоруссии киевский журналист Максим Равреба объясняет: «Котировки акций Tesla падают из-за отчёта компании, как это обычно и бывает на фондовых биржах. Брокеры не читают твитор и не знают о существовании Украины. Брокеры прочитали отчет Tesla о продажах электромобилей в III квартале. Они не оправдали прогнозов: Tesla поставила 343 800 единиц, а аналитики ожидали 358 000. Разница в 14 200 электрокаров удешевила акции Tesla на 9%. Одна акция стоит всего $ 250. Покупайте, пока дёшево, потом Илон Маск поддаст газку и будет дороже».
Эти три версии не противоречат друг другу. Выбирайте любую или даже несколько.