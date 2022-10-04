https://ukraina.ru/20221004/1039347149.html

Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему миру

Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему миру - 04.10.2022 Украина.ру

Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему миру

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому в Twitter и призвал его избежать угрозы всему миру из-за конфликта с Россией

2022-10-04T08:21

2022-10-04T08:21

2022-10-04T08:21

новости

илон маск

владимир зеленский

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3 октября Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.В ответ на публикации американского предпринимателя Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится – "тот, который поддерживает Украину или Россию".Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал слова Маска касательно Украины, заявив, что он "достоин внеочередного офицерского звания".

https://ukraina.ru/20221002/1039127768.html

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2022

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новости, илон маск, владимир зеленский