https://ukraina.ru/20221004/1039347149.html
Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему миру
Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему миру - 04.10.2022 Украина.ру
Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему миру
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому в Twitter и призвал его избежать угрозы всему миру из-за конфликта с Россией
2022-10-04T08:21
2022-10-04T08:21
2022-10-04T08:21
новости
илон маск
владимир зеленский
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3 октября Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.В ответ на публикации американского предпринимателя Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится – "тот, который поддерживает Украину или Россию".Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал слова Маска касательно Украины, заявив, что он "достоин внеочередного офицерского звания".
https://ukraina.ru/20221002/1039127768.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, илон маск, владимир зеленский
Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему миру
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому в Twitter и призвал его избежать угрозы всему миру из-за конфликта с Россией
3 октября Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
В ответ на публикации американского предпринимателя Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится – "тот, который поддерживает Украину или Россию".
"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира", - написал Маск в комментарии к публикации Зеленского.
Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал слова Маска касательно Украины, заявив, что он "достоин внеочередного офицерского звания".