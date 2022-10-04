https://ukraina.ru/20221004/1039346892.html

В США рассказали, когда состоятся мирные переговоры России и Украины

В США рассказали, когда состоятся мирные переговоры России и Украины - 04.10.2022 Украина.ру

В США рассказали, когда состоятся мирные переговоры России и Украины

Перспектива мирных переговоров по конфликту между Москвой и Киевом определится в зимние месяцы, когда жители США и Европы сосредоточатся на проблемах внутри своих стран, заявил в интервью РИА Новости экс-сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк

2022-10-04T08:03

2022-10-04T08:03

2022-10-04T08:03

переговоры

новости

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/84/1033508477_0:4:2413:1361_1920x0_80_0_0_0341b645c712c788f036bd32f2d84d3f.jpg

По его словам, шансы на мирные переговоры пока не ясны, "поскольку надо посмотреть, что будет происходить зимой".По его мнению, по мере того, как в Штатах и Европе жители станут сильнее обращаться к своим проблемам, может появиться "больше движений в сторону мирных переговоров", но на текущий момент "ситуация неопределенная".Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что чем дольше Киев отказывается от переговоров, тем они будут сложнее.

https://ukraina.ru/20220929/1039146257.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

переговоры, новости, россия, украина