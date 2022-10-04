В США рассказали, когда состоятся мирные переговоры России и Украины - 04.10.2022 Украина.ру
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В США рассказали, когда состоятся мирные переговоры России и Украины
В США рассказали, когда состоятся мирные переговоры России и Украины - 04.10.2022 Украина.ру
В США рассказали, когда состоятся мирные переговоры России и Украины
Перспектива мирных переговоров по конфликту между Москвой и Киевом определится в зимние месяцы, когда жители США и Европы сосредоточатся на проблемах внутри своих стран, заявил в интервью РИА Новости экс-сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк
2022-10-04T08:03
2022-10-04T08:03
переговоры
новости
россия
украина
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По его словам, шансы на мирные переговоры пока не ясны, "поскольку надо посмотреть, что будет происходить зимой".По его мнению, по мере того, как в Штатах и Европе жители станут сильнее обращаться к своим проблемам, может появиться "больше движений в сторону мирных переговоров", но на текущий момент "ситуация неопределенная".Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что чем дольше Киев отказывается от переговоров, тем они будут сложнее.
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переговоры, новости, россия, украина
переговоры, Новости, Россия, Украина

В США рассказали, когда состоятся мирные переговоры России и Украины

08:03 04.10.2022
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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Перспектива мирных переговоров по конфликту между Москвой и Киевом определится в зимние месяцы, когда жители США и Европы сосредоточатся на проблемах внутри своих стран, заявил в интервью РИА Новости экс-сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк
По его словам, шансы на мирные переговоры пока не ясны, "поскольку надо посмотреть, что будет происходить зимой".
"Я думаю, что шансы на мирные переговоры могут появиться, когда люди начнут осознавать, что надо прекратить отправлять деньги на оружие по всему миру, пора начать думать о происходящем дома", - сказал собеседник агентства, отметив, что "в США экономика становится все более неустойчивой".
По его мнению, по мере того, как в Штатах и Европе жители станут сильнее обращаться к своим проблемам, может появиться "больше движений в сторону мирных переговоров", но на текущий момент "ситуация неопределенная".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что чем дольше Киев отказывается от переговоров, тем они будут сложнее.
Российская делегация прибыла к месту переговоров с Украиной - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Москва — Киев. Хроника переговоров
 
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