"Другого не придумаем": Царев рассказал, как можно защититься от терактов Украины

Есть только один способ защититься – другого, к сожалению, мы не придумаем. Система ПВО, которая будет сбивать все эти ракеты – это дело не одного года, надо формировать. Надо понимать, что, если бы мы это могли сделать, мы бы уже давно поставили такую систему ПВО. Это непростое, дорогое очень мероприятие, надо просто в чудовищных количествах эти установки ставить, чтобы накрыть всю территорию, всю линию фронта, все наши линии фронта.

Олег Царев народный депутат Украины четырех созывов народный депутат Украины четырех созывов