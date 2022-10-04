"Другого не придумаем": Царев рассказал, как можно защититься от терактов Украины
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Защититься от терактов ВСУ можно только системой ПВО, которая будет сбивать все ракеты противника, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Заместитель главы ВГА Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что первый заместитель главы военно-граждaнской администрации (ВГА) Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб в результате точечного удара ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Есть только один способ защититься – другого, к сожалению, мы не придумаем. Система ПВО, которая будет сбивать все эти ракеты – это дело не одного года, надо формировать. Надо понимать, что, если бы мы это могли сделать, мы бы уже давно поставили такую систему ПВО. Это непростое, дорогое очень мероприятие, надо просто в чудовищных количествах эти установки ставить, чтобы накрыть всю территорию, всю линию фронта, все наши линии фронта.
По его словам, есть единственный способ – это рассредотачиваться, не останавливаться в гостиницах, общежитиях.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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