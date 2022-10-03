https://ukraina.ru/20221003/1039328190.html

Олег Царев: Одна из задач Запада достигнута – русские убивают русских

Олег Царев: Одна из задач Запада достигнута – русские убивают русских - 03.10.2022 Украина.ру

Олег Царев: Одна из задач Запада достигнута – русские убивают русских

В результате конфликта на Украине сокращается численность русских, мы разрушаем города, уничтожается советское оружие, ощутимый удар получает российская... Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T16:51

2022-10-03T16:51

2022-10-03T16:51

интервью

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В результате конфликта на Украине сокращается численность русских, мы разрушаем города, уничтожается советское оружие, ощутимый удар получает российская экономика. Этого и добиваются США, считает народный депутат Украины четырех созывов Олег ЦаревОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Олег Анатольевич, начнём с референдумов и присоединения новых регионов. Как это изменит ситуацию – политическую и фронтовую?– Надо сказать, что мы этот день приближали как могли. Это правильное решение, возможно, очень запоздалое, но, конечно же, правильное. Поэтому, сегодня вспомню всех своих товарищей, с которыми мы начинали "Русскую Весну" – половины из них нет в живых. Депутаты парламента Новороссии, ДНР-ЛНР… Многие ушли на фронт и оттуда не вернулись. Многие просто умерли, как Болотов, первый руководитель ЛНР. Потому что такая эмоциональная нагрузка – от болезни, от старости, от ран.Очень многие погибли. Поэтому я хочу поздравить всех, кто жив, всех, кто работал над этим. Сотрудников всевозможных ведомств, силовых и не силовых, которые работали все это время с Донбассом, с новыми территориями, руководители республик – Донецкой, Луганской. Волонтеров, активистов, добровольцев российских, которые приезжали. Это большой праздник.Что касается вашего вопроса по поводу того, что насколько это поможет. К сожалению, я вынужден сказать, что во время войны – кто какую территорию будет контролировать – это уже определяют военные. Мы не зависим от договоров, от истории этих территорий, от желания людей. В любом случае, это будут определять военные. Поэтому все внимание сейчас должно быть обращено на фронт.Внимание нужно уделять, потому что присоединение новых территорий – это, конечно же, внешнеполитический и внутриполитический проигрыш Зеленского. Проигрыш, потому что допустили, потому, что Россия пошла на этот шаг в результате действий Зеленского. Было много всяких действий. Он сначала принял, потом отказался выполнять Минские соглашения, он вышел из Стамбульских соглашений в одностороннем порядке. Он делает все для того, чтобы война продолжалась.В результате его действий Украина потеряла, или сейчас имеет все шансы потерять, четыре области. Я не ставлю точку, потому что точку поставят военные. Для Зеленского это большая угроза. У меня нет сомнений в том, что он будет пытаться превратить минус в плюс – из зрады в перемогу, как говорят на Украине.Для этого ему нужно не так много. Ему нужно пойти в наступление, пусть даже не на большом каком-то участке – подбить назад, взять под контроль ВСУ какой-то участок территорий, где уже проходил референдум. Эти территории, которые уже фактически после присоединения должны быть русскими.– В Херсоне произошёл очередной теракт – убийство первого замглавы ВГА Херсонской области по безопасности. Так же, как в ситуации с Алексеем Журавко – ракетой, прямой наводкой, в помещении, где он находился. Как защититься от подобного? – Есть только один способ защититься – другого, к сожалению, мы не придумаем. Система ПВО, которая будет сбивать все эти ракеты – это дело не одного года, надо формировать. Надо понимать, что, если бы мы это могли сделать, мы бы уже давно поставили такую систему ПВО. Это непростое, дорогое очень мероприятие, надо просто в чудовищных количествах эти установки ставить, чтобы накрыть всю территорию, всю линию фронта, все наши линии фронта.Есть единственный способ – это рассредотачиваться. И понимать, что тебя могут убить, в тебя могут выстрелить, в тебя может попасть ракета. Не останавливаться в гостиницах. К сожалению, гостиницы, школы, общежития – это сейчас не место, где можно спокойно переночевать.С той стороны такая же ситуация – прилетают ракеты наши, может быть, не настолько точно, но летят они гораздо дальше и воронки от них – гораздо больше.– О ситуации вокруг "Северных потоков". Чего добиваются страны Запада и США, какие цели преследуют?– Был Советский Союз, потоки газовые, была холодная война. По критической инфраструктуре удары не наносились, потому что понимали, что это сродни удару ядерного вооружения, это может спровоцировать Третью мировую войну. Это очень серьезно.Если посчитать, сколько у нас стоили "Потоки", по разным оценкам, если это меньше 100 миллиардов долларов, то не на порядок, стоимость первой нитки и второй. Если бы ударили даже стратегическим оружием, вполне возможно, с коммерческой точки зрения, у нас бы были потери меньше, если бы разрушили какой-то город. Это чудовищные деньги, чудовищный диверсионный акт. Что в данной ситуации Россия делает? Да, мы обратились в Совет безопасности. Но никто до сих пор не назвал виновника. Да, я понимаю, что за руку мы не поймали, но ведь очевидно, кто это сделал.Только не говорите мне о том, что сказал какой-то журналист, политик, я читаю заявления депутатов – поверьте, они сегодня одно говорят, завтра другое, их никто не Западе не слышит. Никто из первых лиц российского государства не сказал четко, не назвал прямо виновника всех этих диверсионных атак. Даже Дмитрий Медведев, который у нас достаточно часто делает всевозможные жесткие заявления, притих.Потому что если сейчас назвать блок стран НАТО, то если назвал, надо наказывать за такие вещи. А наказывать – это сразу война. Причем Третья мировая – в ней, вполне возможно, победителей уже не будет.Я внимательно читал заявление НАТО. Оно состоит из двух пунктов. Первое – они говорят о том, что это преступление-саботаж. Саботаж – это действие, которое направлено на невыполнение своих обязательств. Тем самым они обвиняют Российскую Федерацию в том, что это она взорвала свои потоки ради того, чтобы не выполнять условия по поставке газа в Европу, хотя Россия прекратила поставлять задолго до этого по потокам.Чтобы дальше не поставлять – не надо было ничего врывать, потому что уже не поставляла. А просто потому, что "могли начать поставки газа, в случае, если Россия бы договорилась с Европой". Вот теперь случай "если" уже отпал, возможности у России договариваться с Европой, у Европы договариваться с Россией теперь нет.И второй пункт – НАТО заявляет, что если будут нападения и будет повреждена критическая инфраструктура блока НАТО, они немедленно и решительно дадут ответ. То есть, заявления некоторых товарищей, что весь мир окутан всякими кабелями – эти все кабеля идут по дну океана они говорят о том, что… и, в общем, не в одном, так в другом месте можно провести аналогичную диверсию, наверное, если постараться.Я думаю, что, если бы вторым пунктом страны НАТО сказали о том, что они будут очень решительно отвечать… вспомним ситуацию с Бен Ладеном, с терактами, которые были в США – так они сразу же назвали виновника. Сразу, не разбираясь, все стало понятно. Бен Ладен сначала удивился, некоторое время удивлялся, что это он, потом, через некоторое время, согласился, а еще через некоторое время был уничтожен. Поэтому они (Запад – Ред.) не сильно заморачивались доказательствами.Уверен, если будет повреждена инфраструктура какая-нибудь стран НАТО, обвинения в сторону России будут очень быстро, поэтому решения… Мы вырастали все во дворах, четкое правило – всегда давать сдачи, даже если они сильней. Если ты не дашь сдачи, то следующий раз тебе просто сделают еще больнее, еще хуже. Поэтому надо давать сдачи. Но как давать сдачи? Это очень сложный вопрос, и отвечать на этот вопрос надо руководству Российской Федерации.Надо сказать, что мы, проведя референдумы, очень резко подняли ставки. Россия вырвалась из сценария, который ей навязывали. Запад показал, что они тоже могут поднимать ставки. А как нам на это отвечать – время покажет.– Чего добиваются страны Запада и США, ведь они не планируют начинать Третью мировую войну, или все же…– Они показывают, что, во-первых, не боятся Третьей мировой войны и поднимают ставки. Вообще надо задать себе вопрос – что хотят Соединенные Штаты в этой всей ситуации. Я считаю, что у Соединенных Штатов есть три задачи. Основная задача и задача максимум… скажем так – основную задачу можно разбить на две. Первая благополучно выполняется – русские убивают русских. Население русских уменьшается. Русские всегда были – как народ, как люди – геополитическим противником англосакского мира. Мы разрушаем наши города, уничтожается советское оружие, ощутимый удар получает российская экономика. То, что разрушается территория Украины – это ведь тоже часть русского мира, поэтому это все – в сценариях. Задача максимум при этом – получить контроль над российскими природными ресурсами.Такая природная кладовая… Они все считают, что нам несправедливо Бог послал все это счастье – нефть, газ, золото, алмазы – кучу всего. И русские обладают такими гигантскими территориями, такими природными богатствами – это несправедливо. Вот если бы они этим все обладали, это было бы правильно. Поэтому попытки расчленить, уничтожить, взять под контроль Российскую Федерацию – будут продолжаться, это задача-максимум.Если они победят, они сделают так, чтобы у нас на территории России были такие вечно воющие, бедные, голодные анклавы, а предприятия, которые продают нефть, газ, принадлежали иностранным компаниям. Это основная задача.Вторая задача – удар по Европе. Сейчас время смены технологических укладов. Эта смена, как правило, сопровождает смены мировых лидеров. Как правило, в этот период проходят войны, революции, эпидемии, потому что все это очень сложно. Старая элита очень тяжело отдает власть. Сейчас в Соединенных Штатах кризис, и кризис серьезный. Он системный. Аналитики, экономисты говорили о том, что он грядет давно, это предсказывали. И вот он наступает.Экономика Запада уже не может выдерживать и содержать и Европу, и Соединенные Штаты. Чтобы деньги, капиталы, производства, подготовленные кадры переехали в США – в том числе это все затеяли. Взорвали газопроводы. Химическая промышленность, производство удобрений, много всяких производств сейчас просто нерентабельны. Производство алюминия, и т.д.У них выход какой? Бизнес ведь очень циничен и мало патриотичен. Где можно сейчас получить дешевую энергию, дешевые деньги – только в США. И более-менее – безопасность при производственной работе. Потому что Соединенные Штаты сейчас поджигают одну за другой точки во всем мире.Сколько это все продлится? Мне сложно сказать, я не такой большой эксперт, у меня нет точных данных по Европейскому Союзу. Мне сложно сказать, сколько надо времени, какой запас прочности у европейской экономики. Если экономика разрушится за эту зиму, то Соединенные Штаты будут считать, что программа выполнена. Если понадобится три зимы, четыре зимы, значит, они будут растягивать военную операцию на этот достаточно долгий срок.Я читаю стоны украинских политологов о том, что Соединенные Штаты не дают им наступать – в сторону Белгорода и т.д. Ограничивают в поставках оружия. Соединенные Штаты будут затягивать этот конфликт, регулируя его скорость поставками денег и оружия, и административными методами. Будут поступать команды: это делайте, это – не делайте. Да, где-то их украинцы будут выполнять, где-то не выполнять, но это тоже работает. Я, может быть, скажу парадоксальную вещь, но - до тех пор, пока экономика Европы не будет разрушена, Соединенные Штаты будут делать все… Даже если представить умозрительно, что Украина могла бы победить Российскую Федерацию – они не будут давать совершиться этой победе. И третья задача – это удар по Китаю. Не удивляйтесь, потому что Китай, конечно же, это серьезный геополитический противник. Дело в том, что рынок Европы – это крупнейший рынок для Китая. И когда падает экономика Европы – это очень сильно бьет по Китаю.В Китае тоже сейчас не очень простая ситуация с экономикой – очень большие кредиты, обслуживание которых требует постоянного роста ВВП. Когда будет рост меньше шести процентов – у них начнут банкротиться крупнейшие банки, это будет крупнейший кризис Китая. Поэтому они вынуждены бежать все быстрее и быстрее, и по ним ударить тоже достаточно легко.При этом надо не забывать, что вся эта стратегия будет работать, если Российская Федерация тоже будет соответствующе себя вести. Мне так кажется, я по-другому объяснить не могу, наш полугодичный сценарий ведения военных действий, когда мы не били по транспортной инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре… Спокойно подвозилось оружие.Были бы удары по Киеву, удары по центру принятия решений... Удары по дата-центрам – все знают четыре дата-центра, удары по которым обрушивают интернет и телевидение во всей Украине. Есть четкие адреса, есть четкие координаты. Но всего этого не происходит.Я так думаю, я могу предположить, что с Россией работает переговорная группа, и России все время говорят: "мы можем с вами договориться, и мы в шаге от договора, но надо не уничтожать возможность выйти на эти переговоры. До тех пор, пока вы не делаете – первое, второе, третье, четвертое – у нас остается возможность договориться".Вызовы, которые стоят перед нашей страной, настолько серьезные, что понятно желание руководства прекратить эту бойню, это разрушение славянских государств, эту войну – и выйти на какие-то договоренности. Сложно за это осуждать. Но у меня нет сомнений, что это желание мира эксплуатируют. Мне кажется, что были сделаны выводы из того, как развиваются события за шесть лет.Проведение референдумов и признание этих новых территорий – это выход России за флажки. Как у Высоцкого песня – "Идет охота на волков". Вот опытный, матерый волк, вожак стаи, пытается вывести свою стаю за флажки. Отсюда и пошли такие нетривиальные методы как подрыв газопроводов, возможно, будут еще какие-то события – чтобы вернуть Россию в сценарий, по которому мы пройдем как по коридору, и где у нас – незавидный финал.Простых решений нет. Мы обсуждали ситуацию по газопроводам – нет простого и очевидного решения. И как выходить из этой войны, тоже простого и легкого решения нет. Очень много ошибок было допущено ранее. Дай Бог нам всем сил, нашему руководству мудрости, чтобы все это выдержать, принять правильное решение и выстоять. Легко нам не будет – это точно.

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

https://ukraina.ru/20221002/1039291259.html

https://ukraina.ru/20220930/1039241107.html

https://ukraina.ru/20221001/1039286798.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, олег царев, сво, рф, украина, запад, ес, экономика, политика