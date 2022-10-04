https://ukraina.ru/20221004/1039340764.html
Царев: присоединение новых территорий к РФ – это проигрыш Зеленского
Царев: присоединение новых территорий к РФ – это проигрыш Зеленского - 04.10.2022 Украина.ру
Царев: присоединение новых территорий к РФ – это проигрыш Зеленского
Прошедшие референдумы в ЛДНР и Херсонской и Запорожской области, присоединение их к РФ – это правильно решение, но запоздалое, заявил народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-10-04T06:53
2022-10-04T06:53
2022-10-04T06:53
новости
россия
владимир зеленский
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Президент России Владимир Путин 30 сентября на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.По его мнению, присоединение новых территорий к РФ – это внешнеполитический и внутриполитический проигрыш президента Украины Владимира Зеленского.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221002/1039295793.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир зеленский
Царев: присоединение новых территорий к РФ – это проигрыш Зеленского
Прошедшие референдумы в ЛДНР и Херсонской и Запорожской области, присоединение их к РФ – это правильно решение, но запоздалое, заявил народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру