Царев: присоединение новых территорий к РФ – это проигрыш Зеленского - 04.10.2022 Украина.ру
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Царев: присоединение новых территорий к РФ – это проигрыш Зеленского
Царев: присоединение новых территорий к РФ – это проигрыш Зеленского - 04.10.2022 Украина.ру
Царев: присоединение новых территорий к РФ – это проигрыш Зеленского
Прошедшие референдумы в ЛДНР и Херсонской и Запорожской области, присоединение их к РФ – это правильно решение, но запоздалое, заявил народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-10-04T06:53
2022-10-04T06:53
новости
россия
владимир зеленский
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Президент России Владимир Путин 30 сентября на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.По его мнению, присоединение новых территорий к РФ – это внешнеполитический и внутриполитический проигрыш президента Украины Владимира Зеленского.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, россия, владимир зеленский
Новости, Россия, Владимир Зеленский

Царев: присоединение новых территорий к РФ – это проигрыш Зеленского

06:53 04.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский СНБО
Зеленский СНБО
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Прошедшие референдумы в ЛДНР и Херсонской и Запорожской области, присоединение их к РФ – это правильно решение, но запоздалое, заявил народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин 30 сентября на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
Надо сказать, что мы этот день приближали как могли. Это правильное решение, возможно, очень запоздалое, но, конечно же, правильное. Поэтому, сегодня вспомню всех своих товарищей, с которыми мы начинали "Русскую Весну" – половины из них нет в живых.
Олег Царев интервью
Олег Царев
народный депутат Украины четырех созывов
По его мнению, присоединение новых территорий к РФ – это внешнеполитический и внутриполитический проигрыш президента Украины Владимира Зеленского.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 19:00
Будущее и границы новых регионов, что происходит в Кременной. Итоги 2 октября на УкраинеДоговоры о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России поступили в Госдуму. Украинцы наступают на Кременную
 
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