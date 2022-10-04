Военный эксперт рассказал, как РФ может прервать поставки западного оружия на Украине - 04.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как РФ может прервать поставки западного оружия на Украине
Военный эксперт рассказал, как РФ может прервать поставки западного оружия на Украине - 04.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как РФ может прервать поставки западного оружия на Украине
Прекратить поставки западных вооружений можно только путем перерезания коммуникаций на территории Украины, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-04T06:37
2022-10-04T06:37
новости
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украина
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По его словам, России нужно добиться перелома на линии фронта, освободить Донбасс и территории, которые противник занял в сентябре.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039296696.html
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, оружие, россия, украина
Новости, оружие, Россия, Украина

Военный эксперт рассказал, как РФ может прервать поставки западного оружия на Украине

06:37 04.10.2022
 
© AP / Bernat ArmangueХарьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие
Харьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP / Bernat Armangue
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Прекратить поставки западных вооружений можно только путем перерезания коммуникаций на территории Украины, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Прекратить поставки западных вооружений можно только путем перерезания коммуникаций. Другое дело, насколько нам сейчас целесообразно опять туда входить. Нам тогда придется брать крупные города, такие как Сумы, Чернигов и Конотоп. Мы не можем их оставлять в тылу.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, России нужно добиться перелома на линии фронта, освободить Донбасс и территории, которые противник занял в сентябре.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 06:24Чем воюют на Украине
Коварный "Лепесток". Чем воюют на Украине
 
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