https://ukraina.ru/20221004/1039337590.html

Военный эксперт рассказал, как РФ может прервать поставки западного оружия на Украине

Военный эксперт рассказал, как РФ может прервать поставки западного оружия на Украине - 04.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как РФ может прервать поставки западного оружия на Украине

Прекратить поставки западных вооружений можно только путем перерезания коммуникаций на территории Украины, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-10-04T06:37

2022-10-04T06:37

2022-10-04T06:37

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По его словам, России нужно добиться перелома на линии фронта, освободить Донбасс и территории, которые противник занял в сентябре.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039296696.html

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2022

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