https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html

Юрий Кнутов: Ответ на теракт на "Северных потоках" должен быть очень чувствительный, хотя ассиметричный

Юрий Кнутов: Ответ на теракт на "Северных потоках" должен быть очень чувствительный, хотя ассиметричный - 04.10.2022 Украина.ру

Юрий Кнутов: Ответ на теракт на "Северных потоках" должен быть очень чувствительный, хотя ассиметричный

Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T01:45

2022-10-04T01:45

2022-10-04T01:45

юрий кнутов

интервью

украина

россия

северный поток-2

северный поток

газ

инфраструктура

спецоперация

оружие спецоперации

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Каковы катастрофические последствия начала инфраструктурной войны, вызванной терактами на "Северных потоках", рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру.Разведка НАТО предупредила командование о возможных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон", пишет итальянская газета la Repubblica. В отчете спецслужб говорится о перемещениях АПЛ "Белгород" в Карском море. — Юрий Альбертович, что такое Посейдон и что она может?— Это фактические ядерная торпеда, в ней используется ядерный реактор для выработки электроэнергии, кроме того, применяется электродвигатель для передвижения торпеды под водой.Торпеда имеет дальность действия порядка десяти тысяч километров, способна на глубине до 1 километра двигаться со скоростью 200 километров в час. Это потрясающая скорость для торпеды.Вероятнее всего, там используется эффект кавитации, технология использовалась на советских торпедах Шквал, это старая разработка. Смысл в чем, пузырьки пара выходят в головной части торпеды, таким образом создается нечто подобное смазке, ракета идет в пузыре, что позволяет ей более-менее легко преодолевать сопротивление воды.По данным ЦРУ, Посейдон может оснащаться боевой частью порядка 10 мегатонн. Может быть обычная боевая часть, осколочно-фугасная, может быть ядерная. Вот если ядерная - до 10 мегатонн.Её можно применять для уничтожения авианосных ударных групп, одна торпеда способна вывести из строя целую группу. Особенность этих торпед еще заключается в том, что они относятся к оружию судного дня, то есть, их не применяют в качестве средства нападения. Но в качестве средства обороны и ответного удара - оно уникально.Почему? Засечь пуск такой торпеды ни из космоса, ни с помощью противолодочной обороны практически невозможно. Торпеда за счет высокой скорости и маневрирования под водой в состоянии обойти противолодочную оборону противника и выйти к цели.Может уничтожать военно-морские базы на побережье. Более того, в качестве поражающего эффекта используется, в том числе, цунами. В свое время такой способ нанесения урона противнику был предложен академиком Сахаровым. Он разработал идею торпед с ядерным зарядом по 100 мегатонн, они должны были подрываться недалеко от побережья США и вызывать цунами. Потом, правда, расчеты показали, что в силу рельефа американского дна эта идея не сработала бы.Но в наше время пришли к выводу, что одновременный взрыв нескольких торпед в определенных точках приведет к тому, что образующиеся волны усилят друг друга и цунами будет не ослабевать, а усиливаться и может нанести удар по побережью США.Учитывая, что там проживает 80% населения США, страна практически перестанет существовать. Но, еще раз говорю, мы рассматриваем это как оружие судного дня и ответного удара в том случае, если противник применит против нас ядерное оружие и нам нужно будет отвечать.— То есть это такой "последний довод". А Подлодка "Белгород" вышла зачем?— Да, вышла с подобными торпедами на борту. Цель учений, возможно, отработка пуска, отработка учебно-боевых задач. Посмотреть, как будет лодка и торпеда вести себя и демонстрация наших возможностей нашим противникам, которые в последнее время пытаются давить на Россию, в том числе, с помощью ядерного оружия. И британцы и американцы.— То есть, это может быть учения, где взрыв никого не затронет?— Нет, там не будет никакой боевой части, просто весовой макет боевой части, которые запустят. Она должна будет условно поразить учебную цель. Потом ее выловят и возможно, используют повторно.— То есть аппарат радиоуправляемый или по заданной траектории самостоятельно уже двигается?— Это даже скорее подводный беспилотник с ядерной энергетической установкой.— А чего американцы волнуются?— Потому что они не могут ее обнаружить. Выход лодки могут засечь. А торпеду засечь не могут. Движение под водой, и перехватить не могут.Это естественно, взывает беспокойство, потому что у России появилось оружие, от которого у них нет защиты.— Такой снаряд может вызвать не просто цунами, но и радиоактивное цунами?— Это зависит от того, на какой глубине производится подрыв ядерной боевой части. Если на большой глубине, то радиация останется под водой, смешается с океанской водой и растворится. Не знаю, до какой уровня, но серьезного ущерба не будет.— То есть в прибрежной линии может быть взрыв и это будет серьёзный ущерб противнику?- А если это будет на побережье подрыв базы ВМС противника, в порту взрыв будет, конечно, загрязнение окружающий среды произойдет. Да, может произойти и выброс в атмосферу и пойдет это облако вглубь территории противника, нанести ущерб.— Понятно, что Россия не хочет никого уничтожать первой, но я так понимаю, что западные страны боятся и удара по их газопроводам сейчас? "Балтик пайп", например.— Нет, ну по газовым трубам есть более примитивные средства поражения. Это слишком дорогостоящее и слишком мощное средство поражения. Этот беспилотник может действовать по авианосной боевой группе, морские базы, скопление судов, вот этот сегмент.— Примерная площадь поражения известна?— Это данные засекречены. Как и мощность боеголовки, точно мы не знаем, 10 мегатонн – это данные американцев.— А ждать ли нам вообще сейчас инфраструктурных войн после подрыва Северных потоков? Если да, то какими средствами?— Я так полагаю, надо сначала разобраться и найти виновных. Хотя виновные очень хорошо просматриваются – США и Великобритания. Я думаю, что Великобритания выступила исполнительницей, потому что недавно там учения проходили. И двух британских моряков наградили. Новый король Георг наградил высшими наградами за проведение операции за пределами страны. Есть подозрения, что за эту диверсию.— Чем подорвали-то в итоге?— Взрывчатка была вроде 100 килограмм. Мог быть как раз и беспилотный аппарат тоже подводный, не с ядерной установкой. Такие есть. И в США, и в Британии. Британцы часто используют и наработки американцев.— Возможны ли вообще инфраструктурные войны? Подрыв газопроводов или порча кабелей. Если да, то при помощи каких средств?— Если мы докажем, что США и Британия имеют прямое отношение к этому подрыву, а косвенные свидетельства есть об участии Великобритании, то это вообще-то нападение на Россию. Это "казус бели", основание для начала войны. Как мы будем реагировать мне сложно сказать, но реакция вообще-то должна быть крайне жесткой. Это потребовать от виновников компенсации убытков. Не только реальных, то и упущенную выгоду. Разговор должен быть на уровне ультиматума.— Если предположить, что инфраструктурные войны будут, то какие средства могут пойти в ход?— У России есть подводные аппараты, которые позволяют воздействовать на кабели, на трубопроводы и на многое другое. Собственно, как и у американцев и других западных стран. Никто к такому оружию не прибегал, потому что знают, что пострадают их же система коммуникаций и трубопровода.— Более конкретно, это тоже секретная информация?— Да, это есть секретное управление глубоководными операциями, которое занимается исследованием морского дна. Это совершенно секретно.— Все же, каковы шансы того, что Россия и США будут бить по кабелям и другим таким объектам друг другу?— Это только в случае третьей мировой войны. Во всех остальных случаях – это повод для начала третьей мировой. Если это делается, это фактически объявление такой войны.История с Северными потоками покажет очень многое. Реакция России покажет очень многое. Потому что, если мы промолчим, то таких провокаций будет очень много в отношении нашей страны.Отвечать придется. Может, не симметрично, не подрывать газопроводы, но ответ должен быть очень чувствительным для тех стран, кто организовал подрыв Северных потоков.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20221003/1039297690.html

https://ukraina.ru/20220927/1039106402.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

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