https://ukraina.ru/20221004/1039311238.html
"Они хрен пройдут": доброволец "Князь" рассказал, как развиваются события на фронте
"Они хрен пройдут": доброволец "Князь" рассказал, как развиваются события на фронте - 04.10.2022 Украина.ру
"Они хрен пройдут": доброволец "Князь" рассказал, как развиваются события на фронте
Раз в несколько дней противник на линии боевого соприкосновения предпринимает попытки прорыва, но у ВСУ ничего не получается, рассказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру
2022-10-04T04:30
2022-10-04T04:30
2022-10-04T04:30
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По его словам, российские зенитчики - спецы в своем деле, они катера противника "просто в щепки разнесли вместе с бойцами".На выбранном участке обороны российские войска будут стоять до конца, "они хрен пройдут, мы не для того сюда приехали, чтобы развернуться спиной к врагу", заключил доброволец.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039304831.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, вс рф
"Они хрен пройдут": доброволец "Князь" рассказал, как развиваются события на фронте
Раз в несколько дней противник на линии боевого соприкосновения предпринимает попытки прорыва, но у ВСУ ничего не получается, рассказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру