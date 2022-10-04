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"Они хрен пройдут": доброволец "Князь" рассказал, как развиваются события на фронте

"Они хрен пройдут": доброволец "Князь" рассказал, как развиваются события на фронте - 04.10.2022 Украина.ру

"Они хрен пройдут": доброволец "Князь" рассказал, как развиваются события на фронте

Раз в несколько дней противник на линии боевого соприкосновения предпринимает попытки прорыва, но у ВСУ ничего не получается, рассказал боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру

2022-10-04T04:30

2022-10-04T04:30

2022-10-04T04:30

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По его словам, российские зенитчики - спецы в своем деле, они катера противника "просто в щепки разнесли вместе с бойцами".На выбранном участке обороны российские войска будут стоять до конца, "они хрен пройдут, мы не для того сюда приехали, чтобы развернуться спиной к врагу", заключил доброволец.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039304831.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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