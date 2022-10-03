https://ukraina.ru/20221003/1039329130.html
Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ
Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ - 03.10.2022 Украина.ру
Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ
На направлении Золотая Балка в Херсонской области ВСУ прорвались в глубину обороны ВС РФ, сообщает Минобороны России 3 октября
2022-10-03T14:41
2022-10-03T14:41
2022-10-03T14:41
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минобороны рф
танки
херсонская область
оборона
спецоперация
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По данным Минобороны, российские военные заняли оборонительный рубеж и продолжают вести по противнику массированный огонь. Сообщается, что потери ВСУ в этом районе составили около 130 человек.Также в ведомстве сообщили, что союзные войска отразили наступление украинской армии на донецком направлении. ВСУ потеряли при этом более 100 военнослужащих.
https://ukraina.ru/20220929/1039232217.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, танки, херсонская область, оборона, спецоперация
Новости, Минобороны РФ, танки, Херсонская область, Оборона, Спецоперация
Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ
На направлении Золотая Балка в Херсонской области ВСУ прорвались в глубину обороны ВС РФ, сообщает Минобороны России 3 октября