https://ukraina.ru/20221003/1039329130.html

Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ

Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ - 03.10.2022 Украина.ру

Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ

На направлении Золотая Балка в Херсонской области ВСУ прорвались в глубину обороны ВС РФ, сообщает Минобороны России 3 октября

2022-10-03T14:41

2022-10-03T14:41

2022-10-03T14:41

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По данным Минобороны, российские военные заняли оборонительный рубеж и продолжают вести по противнику массированный огонь. Сообщается, что потери ВСУ в этом районе составили около 130 человек.Также в ведомстве сообщили, что союзные войска отразили наступление украинской армии на донецком направлении. ВСУ потеряли при этом более 100 военнослужащих.

https://ukraina.ru/20220929/1039232217.html

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новости, минобороны рф, танки, херсонская область, оборона, спецоперация