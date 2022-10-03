Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ - 03.10.2022 Украина.ру
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Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ
Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ - 03.10.2022 Украина.ру
Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ
На направлении Золотая Балка в Херсонской области ВСУ прорвались в глубину обороны ВС РФ, сообщает Минобороны России 3 октября
2022-10-03T14:41
2022-10-03T14:41
новости
минобороны рф
танки
херсонская область
оборона
спецоперация
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По данным Минобороны, российские военные заняли оборонительный рубеж и продолжают вести по противнику массированный огонь. Сообщается, что потери ВСУ в этом районе составили около 130 человек.Также в ведомстве сообщили, что союзные войска отразили наступление украинской армии на донецком направлении. ВСУ потеряли при этом более 100 военнослужащих.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, минобороны рф, танки, херсонская область, оборона, спецоперация
Новости, Минобороны РФ, танки, Херсонская область, Оборона, Спецоперация

Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ

14:41 03.10.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУкраинская бронетехника, захваченная ВС РФ в Черниговской области
Украинская бронетехника, захваченная ВС РФ в Черниговской области
© Министерство обороны РФ
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На направлении Золотая Балка в Херсонской области ВСУ прорвались в глубину обороны ВС РФ, сообщает Минобороны России 3 октября
Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны.
По данным Минобороны, российские военные заняли оборонительный рубеж и продолжают вести по противнику массированный огонь. Сообщается, что потери ВСУ в этом районе составили около 130 человек.
Также в ведомстве сообщили, что союзные войска отразили наступление украинской армии на донецком направлении. ВСУ потеряли при этом более 100 военнослужащих.
Брифинг Минобороны России о процессе мирного урегулирования в Сирии, Конашенков
29 сентября, 19:05
В Минобороны рассказали, где будут задействованы мобилизованныеГраждане, призванные в рамках частичной мобилизации, будут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий, сообщили 29 сентября в Минобороны РФ
 
НовостиМинобороны РФтанкиХерсонская областьОборонаСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
14:41Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ
14:29В Херсоне рассказали, как удалось избежать украинских обстрелов во время референдума
14:17Владимир Евсеев: После Красного Лимана Россию ждут две недели тяжелейших оборонительных боев с ВСУ
13:58Журналист Окай Депрем: Из моих материалов миллионы жителей Турции узнали о происходящем в Украине
13:55"Паники нет": Стремоусов рассказал об обстановке в Херсоне
13:46США начнут переговоры с Россией, чтобы остановиться - Баширов. Видео
13:37Песков оценил призывы Кадырова использовать ядерное оружие
13:36В ЛНР рассказали, какая судьба постигла подразделения ВСУ, прорвавшиеся на территорию республики
13:33"Не желтое, зеленое": Наташа Королёва оправдалась за цвета украинского флага на концерте
13:32"Не хотим жить с нациками": как детей и стариков пытали за отказ ненавидеть Россию
13:19Песков отреагировал на критику Кадырова в адрес некоторых руководителей СВО
12:58"Гетман Мазепа" вернулся из Ada: в Турции спустили на воду новый корабль для украинского флота
12:45ВСУ пересекли границу Луганской Народной Республики
12:31Несовершеннолетние сыновья Кадырова отправятся на "самые сложные участки" СВО
12:29Посоветуемся с населением: Песков ответил на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей
12:14Порошенко проиграл в Верховном суде Зеленскому
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