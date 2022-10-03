https://ukraina.ru/20221003/1039322088.html

США начнут переговоры с Россией, чтобы остановиться - Баширов. Видео

США начнут переговоры с Россией, чтобы остановиться - Баширов. Видео - 03.10.2022 Украина.ру

США начнут переговоры с Россией, чтобы остановиться - Баширов. Видео

Российский политтехнолог, автор популярного ТГ-канала "Политджойстик" Марат Баширов рассказал, к чему приведет миграция европейской промышленности в США из-за... Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T13:46

2022-10-03T13:46

2022-10-03T13:46

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Российский политтехнолог, автор популярного ТГ-канала "Политджойстик" Марат Баширов рассказал, к чему приведет миграция европейской промышленности в США из-за диверсий на "Северных потоках", сколько времени потребуется для окончательной интеграции новых территорий в состав России, а также о том, почему Украина никогда не станет членом НАТО:01:00 - Сколько еще времени займет вхождение новых территорий в состав России? 03:18 – Когда исчезнет таможня между ЛНР и ДНР?04:30 – СВО пора переформатировать?08:00 – Диверсии на "Северных потоках": спекуляции и выводы для Германии;15:35 – Планы Украины по вступлению НАТО: почему США против.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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