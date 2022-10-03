Наёмники, обстрелы, публикация договоров. Главное на Украине на 12:00 3 октября - 03.10.2022 Украина.ру
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Наёмники, обстрелы, публикация договоров. Главное на Украине на 12:00 3 октября
Наёмники, обстрелы, публикация договоров. Главное на Украине на 12:00 3 октября - 03.10.2022 Украина.ру
Наёмники, обстрелы, публикация договоров. Главное на Украине на 12:00 3 октября
Появились кадры с иностранными наёмниками в боях под Лиманом. Украинские военные продолжают артиллерийский террор Донбасса и Северной Таврии. Опубликованы договора о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России
2022-10-03T12:10
2022-10-03T12:31
эксклюзив
хроники
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Кадры с иностранцами, воюющими на украинской стороне, опубликовал утром 3 октября российский телеграм-канал «Оперативные сводки».«Кадры с той стороны от иностранных наемников. Обязательно к просмотру для тех, кто по-прежнему сомневается, что против нас воюет весь объединенный запад. Отдельно отметим, что единственное, чему научили хохлы иностранцев, это материться по-русски. Такой вот культурный обмен. Куда полезней было бы обучить базовым украинским репликам: "Я повар, ни в кого не стрелял, на фронт приехал под угрозой тюрьмы"», — указывалось в подписи к видео.18+Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видео, размещённое американскими военными.«Итак, начиналось с того, что Штаты даже опасались отправлять оружие. Все помнят предупреждения о "законных целях" и прочие грозные предупреждения. Потом в США поняли, что имеют дело с угрозами, за которыми нет ничего. На сегодняшний день американские военнослужащие уже просто смеются и публикуют крайне интересные и однозначные видео», — отметил Шарий.На последних кадрах видео, снабжённого украинским и американским флагами, военнослужащие ВС США едут по местности, типичной для Украины или Донбасса.Сами украинские военные ранее признавались, что на их стороне воют также польские военнослужащие.Обстрелы Донбасса и Северной ТаврииКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 31 удар по территории республики."На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, на Горловском — артиллерию 155,152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 140 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Макеевка (Червоногвардейский районы), Александровка, Луганское.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, и ранее освобожденной Владимировке», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 3 домостроения в Ленинском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив одну ракету.«В результате обстрела получил повреждения детский сад», — сообщил Филипоненко.Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется, отметил он.Украинские военные ведут обстрелы и Северной Таврии. Так, в 11:38 корреспондент РИА "Новости" сообщил о трёх взрывах в центре Херсона. По его информации, предположительно, работала российская система ПВО.В небе над городом не видны следы от противоракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов.Официальной информации о работе ПВО на тот момент не было.Публикация договоровПортал правовой информации опубликовал договоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Херсонской и Запорожской областями об их принятии в состав России и образовании новых субъектов Российской Федерации.Документы подписали Владимир Путин и руководители регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо в Кремле 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону страны.Согласно договорам, границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России.До 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.Также до этого времени должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти.Российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России.В то же время нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России.Официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов.Правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов временно исполняющих обязанности глав республик.Правительства Херсонской и Запорожской областей должны назначить временно исполняющих обязанности губернаторов в соответствии с российским законодательством.Опубликованные договоры временно применяются с даты подписания и вступают в силу в день ратификации.Ожидается, что сегодня состоится заседание Госдумы по ратификации договоров, на вторник назначено обязательное рассмотрение соглашений Советом Федерации.
https://ukraina.ru/20221003/1039304831.html
https://ukraina.ru/20221002/1039295793.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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1
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Наёмники, обстрелы, публикация договоров. Главное на Украине на 12:00 3 октября

12:10 03.10.2022 (обновлено: 12:31 03.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовместные военные учения США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость"
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Появились кадры с иностранными наёмниками в боях под Лиманом. Украинские военные продолжают артиллерийский террор Донбасса и Северной Таврии. Опубликованы договора о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России
Кадры с иностранцами, воюющими на украинской стороне, опубликовал утром 3 октября российский телеграм-канал «Оперативные сводки».
«Кадры с той стороны от иностранных наемников. Обязательно к просмотру для тех, кто по-прежнему сомневается, что против нас воюет весь объединенный запад. Отдельно отметим, что единственное, чему научили хохлы иностранцев, это материться по-русски. Такой вот культурный обмен. Куда полезней было бы обучить базовым украинским репликам: "Я повар, ни в кого не стрелял, на фронт приехал под угрозой тюрьмы"», — указывалось в подписи к видео.
18+
Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видео, размещённое американскими военными.
«Итак, начиналось с того, что Штаты даже опасались отправлять оружие. Все помнят предупреждения о "законных целях" и прочие грозные предупреждения. Потом в США поняли, что имеют дело с угрозами, за которыми нет ничего. На сегодняшний день американские военнослужащие уже просто смеются и публикуют крайне интересные и однозначные видео», — отметил Шарий.
На последних кадрах видео, снабжённого украинским и американским флагами, военнослужащие ВС США едут по местности, типичной для Украины или Донбасса.
Сами украинские военные ранее признавались, что на их стороне воют также польские военнослужащие.
Херсон - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
09:47
Фронт под Херсоном, обстановка в Кременной. Главное на Украине на утро 3 октябряСообщают об ужесточившихся боях на Херсонском направлении. В Кременной налаживают оборону
Обстрелы Донбасса и Северной Таврии
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 31 удар по территории республики.
"На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, на Горловском — артиллерию 155,152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 140 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении представительства.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Макеевка (Червоногвардейский районы), Александровка, Луганское.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, и ранее освобожденной Владимировке», — сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии были повреждены 3 домостроения в Ленинском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 19:00
Будущее и границы новых регионов, что происходит в Кременной. Итоги 2 октября на УкраинеДоговоры о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России поступили в Госдуму. Украинцы наступают на Кременную
Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив одну ракету.
«В результате обстрела получил повреждения детский сад», — сообщил Филипоненко.
Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется, отметил он.
Украинские военные ведут обстрелы и Северной Таврии. Так, в 11:38 корреспондент РИА "Новости" сообщил о трёх взрывах в центре Херсона. По его информации, предположительно, работала российская система ПВО.
В небе над городом не видны следы от противоракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов.
Официальной информации о работе ПВО на тот момент не было.
Публикация договоров
Портал правовой информации опубликовал договоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Херсонской и Запорожской областями об их принятии в состав России и образовании новых субъектов Российской Федерации.
Документы подписали Владимир Путин и руководители регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо в Кремле 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону страны.
Согласно договорам, границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России.
До 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.
Также до этого времени должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти.
Российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 16:32
Обстановка в Кременной, статус новых регионов, наступления ВСУ. Главное на Украине на 16:00 2 октябряКонституционный суд РФ определил статус новых регионов и их глав. Украинская армия попыталась перейти в наступления на ряде участков фронта. В Кременной сложилась сложная обстановка
В то же время нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России.
Официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов.
Правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов временно исполняющих обязанности глав республик.
Правительства Херсонской и Запорожской областей должны назначить временно исполняющих обязанности губернаторов в соответствии с российским законодательством.
Опубликованные договоры временно применяются с даты подписания и вступают в силу в день ратификации.
Ожидается, что сегодня состоится заседание Госдумы по ратификации договоров, на вторник назначено обязательное рассмотрение соглашений Советом Федерации.
 
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12:11Военный эксперт рассказал о ситуации под Кременной
12:10Наёмники, обстрелы, публикация договоров. Главное на Украине на 12:00 3 октября
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