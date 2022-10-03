https://ukraina.ru/20221003/1039304831.html

Фронт под Херсоном, обстановка в Кременной. Главное на Украине на утро 3 октября

Фронт под Херсоном, обстановка в Кременной. Главное на Украине на утро 3 октября - 03.10.2022 Украина.ру

Фронт под Херсоном, обстановка в Кременной. Главное на Украине на утро 3 октября

Сообщают об ужесточившихся боях на Херсонском направлении. В Кременной налаживают оборону

2022-10-03T09:47

2022-10-03T09:47

2022-10-03T11:09

хроники

эксклюзив

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О том, что Вооружённые силы Украины перешли в контрнаступление под Херсоном сообщил 105-й полк Народной милиции ДНР.«Прямо сейчас Киев продолжает снимать резервы из Одессы и отправлять на Херсонское направление. На данный момент ВСУ продвинулось в глубь на 30 км, но эту территорию можно условно пока назвать серой, так как закрепиться ещё не удалось, а вся группировка, которая находится у Днепра, может попасть в "мешок", если россияне смогут (а они смогут) остановить напор», — указывалось в сообщении.При этом украинцы не намерены снижать напора.«Банковая понимает, что россияне готовят десятитысячную группировку в Крыму с новым обмундированием и новейшей техникой, которая начнёт движение после нескольких политических шагов (ратификацией Госдумой референдума и принятия территорий в состав РФ, а также возможного условного (очень условного) ультиматума к Украине). Неделя будет насыщенной. Банковая пытается успеть в это окно возможностей и спровоцировать каскадное отступление ВС РФ. Странно, что укропы не знают собственных присказок, которые (дурэнь думкой багатие) очень верно описывают сегодняшнюю эйфорию зеленских (очень, кстати, сомнительную из-за количества безвозвратных потерь ВСУ)», — сообщил 105-й полк НМ ДНР.О наступлении ВСУ на Херсонском направлении сообщил и первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.«Укры наступают на Херсонском направлении. Уверен, что в ближайшие дни появится ещё 1-2 участка фронта, где укры попробуют наступать. Укровское командование показывают чудеса стратегии и полководческие таланты? НЕТ! Они действуют бесхитростно, имея полноту разведданных, а на них работает вся разведка НАТО, они накапливают ударные группы в тех местах, где у нас "тонко" и бьют. Там, где наши подразделения оказывают сопротивление у укров ничего не выходит, и они несут огромнейшие потери. Но потери для них не важны, у них много мяса. Главное, что они ничего не выдумывают, а используют наши ошибки. Плюс они действуют так, как мы в 2014 году против ВСУ. Дерзко, уверенно и наверняка. Только у нас тогда не было того, что есть у укров», — заявил Безсонов.Он призвал готовиться к обороне населённых пунктов.«Лучше поздно, чем никогда, но нам нужно готовить к обороне прифронтовые города и посёлки. Готовиться к городским боям. Для городских боёв очень важна мотивация. Командирам нужно наконец объяснить своим бойцам, в чём смысл этой войны. Объяснить, что если не остановить врага здесь и сейчас, то его придётся останавливать на пороге их домов. И их города очень быстро могут стать прифронтовыми. И дело не в Донбассе или Украине. Эта война более глобальна и начата много лет назад западом. Украина обманом, но добровольно согласилась стать полем битвы между НАТО и Россией. Или мы победим на территории бывшей Украины, или придётся побеждать на территории России. Каждый боец должен это понимать — он пошёл на войну, чтобы война сама не пришла к нему в дом», — отметил первый замминистра информации ДНР.О том, что украинцы готовят после Красного Лимана новые наступления, сообщал и волонтёр, ведущий канала «Крупнокалиберный переполох» Алексей Смирнов.«С военной и стратегической точки зрения, наверное, правильно было, что не остались там (в Красном Лимане. — Ред.) наши люди погибать. В этом не было никакого смысла по большому счёту. Какое сегодня число? 2-е число? Подождите пару дней, будет ещё хуже. Эмоциональные качели ещё вас покачают», — рассказывал он подписчикам.Между тем сами украинцы также намекают на скорые наступления под Херсоном.«Скоро новые большие новости. Тяжёлые, но значительные. Держим кулаки. Несколько суток», — заявил в ночь на 2 октября украинский националист, лидер группировки С14, ныне воюющий в рядах ВСУ Евгений Карась.Утром 3 октября замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об отражении украинской атаки в направлении города.«На Николаевском направлении всё под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону. Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили "люлей" от ВКС России. На данный момент ситуация полностью контролируемая», — заявил Стремоусов.Чуть позже он выложил видео из-под Херсона.«Независимо от того, что происходит, да, нацисты прорвались немножко вглубь. Но наша система обороны работает, поэтому без какой-либо паники, что бы кто ни говорил, мы находимся на территории Херсонской области. Позади меня Антоновский мост, как вы видите. Всё целый, стоит нормально. Мы отражаем все атаки и, честно говоря, все те, кто сегодня паникует в социальных сетях: приостановитесь, здесь не Харьков, здесь не Лиман. Оборону держим», — подчеркнул Стремоусов.Чуть позже боец НМ ДНР, военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, у себя в телеграм-канале репостнул сообщение российских спецназовцев:«Всем доброго утра, объясняю по Херсонскому направлению. Между Золотой Балкой и Дудчанами "серая зона", идут артдуэли, вэсэушники укрепились , а ВС РФ не дает прорваться. В районе Давыдова Брода противник наращивает большие силы, чтобы попробовать снова пойти в контрнаступление. Мы ночью заптурили 4 танка и заземлили 11−14 украинских смертников. Из-за сильного дождя авиация не могла ночью работать, парни находились на боевом дежурстве. Сейчас работа идёт», — отмечали спецназовцы.В регионе продолжаются бои.Обстановка в КременнойСоюзные войска укрепляют позиции в Кременной, сообщил российский военкор Александр Коц.«По Кременной на утро. Противник не предпринимал активных действий по продвижению к городу. ВСУ пока закрепляется в Лимане и Торском и работает артиллерией по вероятной линии обороны Кременной. Пока не очень точно, видимо, сказывается вчерашняя погода. Облачность и дождь позволили нашим укрепляться без "надзора" сверху», — отметил Коц.При этом украинская артиллерия не молчит.«Также под огнём вражеской артиллерии находится сама Кременная и соседнее Рубежное, которое с утра сотрясает от разрывов. Противник пытается доставать по колоннам резервов (родные, ну перестаньте уже стоять колоннами целый день на одном месте!). Из Тернов противник делает вылазки к трассе на Сватово, выходя на нее в районе Краснопоповки и Песчаного. Интерес к последнему понятен — там находится господствующая высота, с которой можно контролировать дорогу в обе стороны. И развивать обход Кременной с севера, не ввязываясь в бои с востока в лоб», — рассказал Коц.В то же время он отметил, что ВСУ могут сосредоточить усилия и на другом направлении.«Впрочем, противник может основные усилия сосредоточить на северном направлении, попытавшись пойти на Сватово как с юга, так и с севера — от Купянска», — отметил он.За несколько часов до этого другой российский военкор, находящийся на месте событий, Евгений Поддубный, рассказал о том, какую тактику используют ВСУ.«Действия противника и в Харьковской области, и у Лимана, и вот теперь на юге говорят о том, что Генштаб ВСУ отказался от штурмовых действий в населенных пунктах в лоб. В первую очередь подразделения врага атакуют коммуникации, действуют охватами, идут на прорывы, нарушают логистику, пытаются изолировать район БД и только после этот наваливаются на населенный пункт. И нет, это не тактика НАТО, это старая советская школа с использованием западного вооружения и современных средств разведки», — отметил Поддубный.Он также рассказывал о действиях украинской артиллерии.«Сейчас арта противника спокойно мешает нашим силам закрепляться на новой линии, по городу бьют, чтоб напугать гражданских, так же наносят удары по инфраструктуре жизнеобеспечения Кременной», — отмечал Поддубный.Обстановка в Донбассе напряжённая.

https://ukraina.ru/20221002/1039295793.html

https://ukraina.ru/20221002/1039294803.html

https://ukraina.ru/20221002/1039292902.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив